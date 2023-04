Como bloquear ou permitir pop-ups no Microsoft Edge ou IE [2023]

Todos nós continuamos navegando em sites diferentes todos os dias. Muitos sites fornecem ótimo conteúdo e obtêm receita com a ajuda dos anúncios exibidos no site. Existem diferentes tipos de anúncios que podem ser colocados no site e os espectadores podem vê-los. Alguns anúncios são bons e úteis para os usuários, mas alguns anúncios são potencialmente perigosos. Uma delas são os Pop-Ups. Se você visitou algum site, pode ter visto os anúncios pop-up que podem ser exibidos na tela.

Não apenas os anúncios, mas às vezes as informações e outras coisas são mostradas na tela sempre que você visita o site. No entanto, alguns usuários não gostam e continuam procurando maneiras de bloqueá-los. Além disso, às vezes há casos em que você precisa ver os pop-ups para obter algumas informações, e aí você terá que permitir os pop-ups. Como os usuários têm usado muito o Microsoft Edge atualmente, os usuários estão procurando um guia sobre “Como bloquear ou permitir pop-ups no Microsoft Edge.” Aqui estão todas as informações essenciais que você deve saber para bloquear ou permitir pop-ups no Microsoft Edge.

O que são pop-ups no Microsoft Edge?

Costumávamos navegar em muitos sites na internet. Para executar todos esses sites, o administrador precisa pagar pela hospedagem, domínio e pelo trabalho que está sendo publicado nele. Uma das melhores maneiras de gerar receita na internet por meio do site é por meio de Anúncios. Existem várias maneiras de exibir anúncios no site. Um deles são os pop-ups.

Existem muitos sites que colocam conteúdo promocional nos pop-ups pelos quais cobram dinheiro. Mas alguns sites não colocam pop-ups, pois sabem que isso irrita os usuários. No entanto, os usuários estão enfrentando muitos pop-ups em diferentes sites. Para usuários que não sabem, o Microsoft Edge vem com recursos através dos quais você pode facilmente bloquear e permitir pop-ups de sites. Listamos as etapas que você deve seguir para fazer isso.

Como bloquear ou permitir pop-ups no Microsoft Edge

Estamos aqui com as etapas que você deve seguir para bloquear ou permitir pop-ups no Microsoft Edge. Como existem várias condições disponíveis nas quais você deve bloquear ou permitir pop-ups para os diferentes sites, listaremos todas elas para que a postagem que você está lendo possa ser útil para você. Então, vamos começar com ele.

Como bloquear pop-ups no Microsoft Edge

Os pop-ups estão causando muitos problemas quando navegamos na Internet. Existem muitos sites que adicionaram pop-ups para gerar mais receita. Como alguns dos pop-ups não são adequados para os usuários, eles os consideram inúteis e isso os irrita muito. Assim, listaremos as etapas que você pode seguir para bloquear pop-ups no Microsoft Edge.

Abrir Microsoft borda e clique no três pontos visível no canto superior direito da tela.

Clique em Configurações .

Agora, selecione Cookies e permissões .

Role para baixo e selecione o Redirecionamentos de pop-ups .

Habilite o Bloquear (recomendado) . É isso.

Como bloquear pop-ups no Microsoft Edge para um site específico

Existem alguns usuários que não navegam muito e só querem bloquear os pop-ups de alguns sites. Existe uma maneira pela qual você poderá bloquear pop-ups no Microsoft Edge para um site específico. Listamos as etapas abaixo, verifique-as.

Abrir Microsoft borda e clique no três pontos que são visíveis no canto superior direito da tela.

e clique no que são visíveis no canto superior direito da tela. Clique em Configurações .

. Agora, selecione Cookies e permissões.

Role para baixo e selecione o Redirecionamentos de pop-ups.

Clique no Adicionar botão debaixo de Seção de bloco.

Depois disso, cole o URL do site que você deseja bloquear. É isso.

do site que você deseja bloquear. É isso. Reinicie o navegador e verifique abrindo o site novamente em seu navegador.

Como permitir pop-ups no Microsoft Edge para um site específico

Existem muitos sites disponíveis na Internet que não exibem anúncios e pop-ups perigosos. Os usuários podem usá-los mesmo sem bloquear os pop-ups de seu site no Microsoft Edge. Se você estiver navegando em sites que tenham pop-ups que são bons para você, poderá permitir especificamente os pop-ups para esses sites. Você deve seguir as etapas listadas abaixo para permitir pop-ups no Microsoft Edge para um site específico.

Abrir Microsoft borda e clique no três pontos que são visíveis no canto superior direito da tela.

e clique no que são visíveis no canto superior direito da tela. Clique em Configurações.

Agora, selecione Cookies e permissões .

. Role para baixo e selecione o Redirecionamentos de pop-ups.

Clique no Adicionar botão debaixo de Permitir seção.

Depois disso, cole o URL do site que você deseja permitir. É isso.

do site que você deseja permitir. É isso. Reinicie o navegador e verifique abrindo o site novamente em seu navegador.

Como permitir pop-ups no Microsoft Edge para todos os sites

Os pop-ups exibidos nos sites já estão bloqueados pelo Microsoft Edge com suas configurações recomendadas. No entanto, se você não deseja usar o Bloqueio (Recomendado) para bloquear os pop-ups exibidos no site e deseja vê-los, siga as etapas listadas para permitir pop-ups no Microsoft Edge.

Abrir Microsoft borda e clique no três pontos que são visíveis no canto superior direito da tela.

e clique no que são visíveis no canto superior direito da tela. Clique em Configurações .

. Agora, selecione Cookies e permissões .

. Role para baixo e selecione o Redirecionamentos de pop-ups .

. Desabilite o Bloquear (Recomendado). É isso.

Empacotando

Muitos usuários relataram que estavam recebendo pop-ups em diferentes sites quando navegavam no Microsoft Edge. Todos esses sites estavam causando problemas para os usuários com os pop-ups que mostravam aos usuários. Assim, eles estavam procurando maneiras de bloquear ou permitir pop-ups para sites no Microsoft Edge.

O Microsoft Edge possui um recurso no qual os usuários podem gerenciar facilmente o site no qual desejam obter os pop-ups. Os usuários estavam ficando irritados com os pop-ups exibidos, então eles estavam procurando o guia. Neste guia, listamos as etapas pelas quais você poderá permitir ou bloquear pop-ups no Microsoft Edge. Esperamos que este guia tenha ajudado você a resolver o problema.

