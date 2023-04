Como colocar minha IA no Snapchat no Android e iPhone (2023)

Nos últimos anos, o Snapchat se tornou uma das plataformas de mídia social mais populares para compartilhar experiências diárias, principalmente com os jovens. Mais de 293 milhões de usuários diariamente transformaram o Snapchat em uma poderosa ferramenta de marketing. É importante que as empresas fiquem à frente integrando inteligência artificial em sua estratégia de marketing do Snapchat como uma forma de se envolver com seu público. Neste artigo, iremos guiá-lo pelas diretrizes sobre como colocar sua IA no Snapchat.

O que é IA?

Como o nome indica, AI é um sistema de inteligência artificial. Como parte da ciência da computação, desenvolve algoritmos e programas que executam tarefas que normalmente exigiriam inteligência humana. Existem muitas aplicações de IA, incluindo reconhecimento de imagem, reconhecimento de fala, processamento de linguagem natural e tomada de decisão.

Ao usar a IA no marketing de mídia social, podemos aumentar o engajamento, a experiência do cliente e a personalização. Ao usar inteligência artificial, as empresas podem automatizar tarefas repetitivas, analisar dados e oferecer recomendações personalizadas aos usuários.

Por que usar IA no Snapchat?

O Snapchat tem uma grande base de usuários, dificultando o envolvimento das empresas com cada um deles. A tecnologia de IA pode ser usada para automatizar o marketing do Snapchat para empresas e alcançar seu público de maneira mais eficaz. Além disso, a IA pode ajudar as empresas a analisar o comportamento do usuário, fornecer recomendações personalizadas e aprimorar a experiência geral do cliente.

Além disso, os usuários do Snapchat podem criar experiências únicas e interativas usando lentes e filtros com inteligência artificial. As empresas podem usar esses filtros e lentes para promover seus produtos, serviços e marcas. Além do conteúdo gerado pelo usuário (UGC), a IA também pode gerar postagens de mídia social dos usuários.

Como acessar meu AI no Snapchat no Android/iPhone

Se você ainda não se inscreveu no Snapchat+, precisará fazê-lo. Pode levar algumas horas para que o AI chatbot apareça na sua lista de amigos depois que você se inscrever no Snapchat+. Você poderá vê-lo como uma conversa fixada. Usar o My AI é tão simples quanto enviar mensagens de texto para qualquer um de seus outros amigos e fará o possível para se adaptar ao seu uso.

Com a configuração atual, você pode ter conversas regulares centradas em informações gerais e curiosidades. Com minha IA, os prompts podem ser respondidos quase instantaneamente e as perguntas de acompanhamento também podem ser tratadas muito bem.

Parece que o principal recurso do My AI é a capacidade de fornecer piadas, jogos e sugestões para seus usuários. Embora seja muito bom em lidar com piadas e conselhos, parece persistente em recomendar que você jogue no Snapchat, apesar de não poder jogá-los.

Quais limitações minha IA tem?

Na maioria de suas respostas, minha IA termina perguntando: “… há mais alguma coisa em que posso ajudá-lo?” que acaba soando repetitivo. Dessa forma, atrapalha a experiência amigável do chatbot que promete.

Além disso, o próprio ChatGPT possui restrições de conteúdo, incluindo a proibição de palavrões, conteúdo explícito e preferências pessoais. Além disso, pode responder algo incorretamente.

Embora a maioria dessas restrições esteja relacionada a políticas e faça sentido, a partir de agora, My AI não entende adesivos ou Bitmojis – o último dos quais é um dos principais recursos do Snapchat. Da mesma forma, minha IA não pode enviar snaps para você, mas o chatbot pode gerar imagens com DALL-E, o que é empolgante.

Embrulhar

Então, é assim que se obtém My AI no Snapchat. Esperamos que este guia tenha ajudado você. Caso precise de mais informações, comente abaixo e nos avise.

