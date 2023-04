Como compartilhar livros audíveis com outras pessoas (3 métodos)

Audible é um serviço de audiolivro e podcast online americano que basicamente permite aos usuários comprar seus audiolivros ou podcasts favoritos e, em seguida, transmiti-los na forma de conteúdo falado. Agora, se você já ouviu seu excelente conteúdo de áudio no Audible e pensou em compartilhar o mesmo com seus amigos e familiares, este é o guia para você. Aqui responderemos à sua pergunta sobre se você pode compartilhar Audible Books.

Hoje em dia, com a agenda lotada e os padrões de vida agitados, é bem possível que você não tenha tempo ou interesse suficiente em assistir ou transmitir conteúdo visual o tempo todo. Mas você pode facilmente colocar seu smartphone no alto-falante ou conectar fones de ouvido para começar a ouvir podcasts/audiolivros no Audible. É uma ótima maneira não apenas de continuar fazendo outros trabalhos, mas também de ouvir histórias ou podcasts ao mesmo tempo. E sim! É livre de distrações.

Mas uma coisa que você deve considerar é que, dependendo de pessoa para pessoa, as opções de compartilhamento de livros Audible podem variar. Bem, o compartilhamento de audiolivros também ajuda a aumentar a comunidade em torno de pessoas conhecidas, o que é novamente uma coisa boa. Agora, você pode se perguntar por que os audiolivros da Audible não são fáceis de compartilhar. É porque os audiolivros Audible são protegidos por conteúdo e aqueles que são novos nesta plataforma podem ter problemas com o compartilhamento.

Como compartilhar livros audíveis com outras pessoas

Depois de dar uma breve ideia, você deve ter entendido que, se não estiver ciente das opções de compartilhamento de livros do Audible, poderá seguir este guia completo para descobrir vários métodos para compartilhar facilmente os livros do Audible com outras pessoas, como membros da família, colegas e amigos. Então, vamos começar.

1. Use o Compartilhamento da Biblioteca da Família

O Audible oferece uma maneira fácil e oficial de compartilhar audiolivros usando o Compartilhamento da Biblioteca da Família. O Amazon Audible permite que você compartilhe conteúdo com o recurso de compartilhamento Amazon Household. O Family Library Sharing permite que você compartilhe seus livros Amazon e Audible com outras pessoas no Amazon Household.

Mas os títulos do Catálogo Audible Plus não podem ser compartilhados por meio do Compartilhamento da Biblioteca da Família, o que deve ser lembrado. O Amazon Household pode ser usado para compartilhar os benefícios do Amazon Prime, incluindo audiolivros Audible relacionados à Amazon Family Account. Para compartilhar, você pode seguir os passos abaixo.

Faça login na sua conta válida da Amazon.

Vá para Contente e selecione Gerencie seu conteúdo e dispositivos .

e selecione . Agora, abra Biblioteca para famílias e famílias .

. Vá para Mostrar biblioteca da família .

. Certifique-se de continuar a Audiolivros .

. Então você pode encontrar o audiolivro audível que você deseja compartilhar.

que você deseja compartilhar. Escolha o Adicionar à biblioteca opção.

opção. Selecione os Conta doméstica da Amazon que você deseja compartilhar com o audiolivro.

que você deseja compartilhar com o audiolivro. Escolher Compartilhar para prosseguir.

Lembre-se de que você não pode compartilhar audiolivros do Catálogo Audible Plus. Se você estiver interessado em criar uma conta familiar da Amazon Household, poderá criar apenas duas contas para adultos e até quatro contas para crianças. Ao adicionar outra pessoa ao Amazon Household existente, você também pode fazer isso.

2. Use o recurso Enviar este livro

Você também pode usar o recurso de compartilhamento padrão no Audible.com, que permite compartilhar facilmente o conteúdo do Audible com outras contas do Audible. Para usar esse recurso, você pode seguir as etapas abaixo.

Abrir Audível no seu dispositivo específico.

no seu dispositivo específico. Navegar para Minha biblioteca e selecione o Meus livros seção.

e selecione o seção. Agora, localize o audiolivro que deseja compartilhar.

Em seguida, selecione o ícone de três pontos do lado direito.

do lado direito. Escolha o Enviar este livro recurso.

recurso. Agora você pode selecionar a plataforma para compartilhar via mensagem, e-mail, WhatsApp, etc.

Lembre-se de que esse recurso de compartilhamento funcionará apenas com os assinantes Audible já existentes.

3. Dê o audiolivro de presente

Outra coisa que você pode fazer é compartilhar audiolivros Audible com alguém, dando-os de presente. Você precisará comprar o audiolivro para a pessoa a quem deseja dar o audiolivro de presente. Você pode seguir os passos abaixo para fazer isso:

Abra o site audível e entre na sua conta.

e entre na sua conta. Agora, vá para o Navegar guia e vá para Audiolivros .

guia e vá para . Localize o áudio-livro de biblioteca audível que você deseja compartilhar.

de que você deseja compartilhar. Selecione os título e encontre o Dê de presente opção na página.

e encontre o opção na página. A seguir, digite o nome e endereço de e-mail da pessoa .

. Envie o audiolivro para eles como um presente.

O Audible solicitará que você compre o audiolivro para essa pessoa.

Este método específico é útil para aquelas pessoas que não possuem uma conta Audible.

4. Use um conversor Audible para mp3

Por fim, você pode tentar usar uma ferramenta online de conversão Audible para MP3 para compartilhar facilmente o arquivo de áudio no formato MP3 com qualquer um de seus amigos ou familiares. O uso do conversor de MP3 converterá os arquivos protegidos por DRM para o formato MP3. Como alternativa, você pode usar o software conversor de MP3 em seu computador para fazer o mesmo.

Existem tantas ferramentas de conversão de Audible para MP3 confiáveis ​​e gratuitas disponíveis on-line que você pode experimentar. Se você deseja converter audiolivros em formatos diferentes, também pode fazer isso, como formatos de arquivo M4A, AAC, OGG, FLAC, etc.

Observe: Receber audiolivros gratuitos da Audible usando a opção de conversor de mp3 não é uma boa ideia para a maioria dos cenários porque ainda não foi aprovado pela Audible. Portanto, não o encorajamos a usar esse método até que não consiga executar outros métodos. Prossiga por sua conta e risco para o método de conversão de mp3.

Perguntas frequentes | Você pode compartilhar livros audíveis

Posso compartilhar um audiolivro comprado?

Você pode compartilhar um audiolivro que comprou usando a conta Audible com o recurso Compartilhamento da Biblioteca da Família.

Por que não consigo compartilhar um audiolivro no Audible?

Você só pode compartilhar um audiolivro Audible com membros da sua família Amazon.

Várias pessoas podem compartilhar o Audible?

Duas pessoas podem usar a mesma conta Audible, mas requerem a senha de login da conta.

Posso transferir um livro audível para outra pessoa?

Caso você queira transferir um audiolivro Audible para outra pessoa que também seja um usuário da conta Audible, você pode facilmente tornar essa pessoa um membro de sua família Amazon.

Posso compartilhar um Audible Book com meu parceiro?

Sim! Você pode usar o recurso Compartilhamento Familiar com seu parceiro para compartilhar um audiolivro Audible.

