Como consertar o iPhone 14 Pro e o 14 Pro Max não liga (2023)

Você já ficou animado ao abrir a caixa do seu novíssimo iPhone 14 ou 14 Pro Max apenas para descobrir que ele não liga? Bem, isso só pode ser frustrante, mas também doloroso. Além disso, o iPhone 14 Pro e o 14 Pro Max são as últimas adições à linha principal da Apple. Embora eles venham com uma variedade de recursos pioneiros no segmento, há momentos em que os usuários podem ter problemas com seus dispositivos, como não ligar.

Como já foi dito, essa pode ser uma experiência frustrante, principalmente se você depende do telefone para se comunicar, trabalhar ou se divertir. Isso se torna verdade especialmente quando você comprou o seu hoje. Aqui está o nosso guia para ajudá-lo a corrigir o problema do iPhone 14 Pro e 14 Pro max que não liga. Também discutiremos por que isso acontece e como você pode lidar com isso.

Por que meu iPhone 14 Pro e 14 Pro Max não liga

Seu iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max não estão ligando porque a bateria está descarregada. Você pode tentar carregar o dispositivo por algum tempo e verificar o problema. Por outro lado, também é possível que seu iPhone esteja em alta temperatura e não ligue.

Além disso, existem vários outros motivos pelos quais seu iPhone 14 Pro ou iPhone 14 Pro Max pode não ligar. Pode haver um problema de software, um problema de bateria, um problema de carregamento ou danos ao hardware.

Finalmente, até certo ponto, há um problema com o próprio iPhone. Isso significa que seu iPhone está com defeito. Na seção posterior, discutiremos como evitar esses problemas ao comprar o iPhone.

Como consertar o iPhone 14, 14 Pro e 14 Pro Max não liga

Se o seu iPhone 14 Pro ou iPhone 14 Pro max não estiver ligando, a primeira maneira de corrigir o problema é manter a mente calma e não entrar em pânico em nenhuma circunstância. Quando estiver pronto, você pode começar a aplicar as correções abaixo na série em que são mencionadas. Além disso, certifique-se de não pular nenhum deles.

Correção 1: tente manter o botão liga/desliga pressionado

Às vezes, o botão liga / desliga não responde a um clique. Como resultado, você precisa continuar tentando. No entanto, não queremos dizer que você deva continuar tentando desesperadamente.

Você deve pressionar e segurar o botão liga / desliga pelo tempo que normalmente pressionaria. Diga 30 segundos. Normalmente, você pressiona o botão liga / desliga por 5 segundos e o telefone deve ligar. No entanto, se não estiver ligando, agora é hora de aumentar a duração da pressão e aumentá-la para 30 segundos.

Isso deve ativar seu iPhone 14 Max ou iPhone 14 Max Pro. No entanto, se isso não acontecer, passe para a próxima correção.

Correção 2: conecte o telefone

Embora a Apple não forneça um adaptador hoje em dia, antes de comprar o dispositivo, você definitivamente comprou o adaptador. Se você ainda não o fez, agora é hora de fazê-lo. Compre o adaptador e conecte-o ao seu iPhone.

Às vezes, os iPhones são descarregados profundamente devido a atrasos na remessa ou condições climáticas. Mantenha o telefone carregando por cerca de 2 a 3 horas. Depois disso, pressione e segure o botão liga / desliga. Repita o Fix using enquanto mantém o carregador conectado.

No entanto, certifique-se de que, antes de pressionar o botão liga / desliga, o telefone já esteja carregado por pelo menos 2 horas. Não remova o carregamento do iPhone até que ele ligue. Continue aumentando a duração do botão liga / desliga pressionando lentamente até ligar.

Se durante o carregamento você não conseguir ver o logotipo Green Battery, é hora de levar seu iPhone à Apple Store imediatamente. No entanto, se você estiver vendo o logotipo,

Correção 3: forçar a reinicialização do telefone

A reinicialização forçada provou ser muito promissora no caso do iPhone 14 Pro e 14 Pro Max não ligar. No entanto, fazer isso não é tão fácil. Em primeiro lugar, você deve certificar-se de que carregou seu telefone em pelo menos 80% e, em seguida, tentou as correções acima. Em seguida, siga estas etapas para uma reinicialização forçada:

Pressione e segure o botão Aumentar volume. Simultaneamente, deixe o botão Aumentar volume e pressione a tecla Diminuir volume. Continue fazendo isso simultaneamente e imediatamente pressione e segure o botão liga / desliga por 5 segundos. Não deixe os botões de volume até ver o logotipo da Apple aparecer.

Quando o logotipo da Apple aparecer, seu telefone foi iniciado. No entanto, mesmo que o logotipo da Apple apareça e não inicie, isso é outro problema. Houve muitos problemas relatados de que o iPhone 14 travou no logotipo da Apple, mas corrigimos isso com sucesso.

Correção 4: espere algum tempo

Aguarde algum tempo e repita as correções. Ocasionalmente, os iPhones podem não ligar devido a temperaturas altas ou baixas. Como resultado, espere um pouco e deixe descansar por algumas horas. Depois disso, tente todas as correções acima mais uma vez. Aguarde um dia e faça uma visita à Apple Store.

Correção 5: Visite a Apple Store

Agora que você já tentou de tudo, é hora de partir imediatamente para a Apple Store mais próxima ou para onde você comprou o iPhone. Se você comprou seu iPhone online, agende a devolução no mesmo dia em que o telefone não estiver ligando.

Como evitar que o Apple iPhone 14 Pro não ligue

Incidentes como o iPhone 14 Pro e o 14 Pro Max que não ligam são bastante raros porque os produtos da Apple são quase perfeitos. No entanto, se algo assim acontecer, você deve entrar em contato com a Apple Store imediatamente.

Além disso, se você estiver comprando o telefone em uma loja física, certifique-se de testar o telefone completamente antes da cobrança. Dessa forma, você ficará protegido contra esses tipos de incidentes. Além disso, certifique-se de adquirir o plano Apple Care porque, se algo assim acontecer no futuro, você estará protegido contra isso.

Por outro lado, se você estiver comprando o iPhone 14 Pro ou o iPhone 14 Pro Max em lojas online como a Amazon, faça um vídeo de todo o unboxing do telefone. Além disso, hoje em dia, a Amazon pede OTP antes da entrega, então certifique-se de verificar bem o smartphone antes de recebê-lo.

Se o entregador se recusar a abrir a caixa, você pode negar claramente e a Amazon cuidará do resto. Além disso, depois de obter o iPhone, se você começar a enfrentar problemas, poderá iniciar uma devolução ou visitar a Apple Store. Você precisará falar com o atendimento ao cliente antes disso.

Conclusão

Bem, isso é tudo o que temos aqui sobre como você pode iniciar um iPhone 14 Pro ou iPhone 14 Pro Max se ele não estiver ligando. Esperamos que este guia tenha ajudado você. Se você ainda estiver tendo problemas, não deixe de comentar abaixo.

