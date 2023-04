Como Contestar e Receber o Valor do PIS Quando Estiver Sem Saldo

O PIS se refere a um programa social governamental que tem como objetivo ajudar os trabalhadores brasileiros. Dessa forma, ele é voltado a pessoas que atuam no mercado de trabalho de maneira formal e que possuem renda mensal de até dois salários mínimos.

Além disso, é necessário ter cadastro no PIS há pelo menos cinco anos. O valor que o trabalhador receberá é calculado de acordo com o tempo em que atuou no ano anterior ao pagamento. No entanto, o repasse não pode ultrapassar o salário mínimo vigente.

De todo, mesmo que tenha direito ao benefício, algumas vezes o trabalhador pode se deparar com a notícia de que está sem saldo no PIS. Então, para saber como contornar essa situação, continue lendo esse artigo.

Nesse sentido, na matéria de hoje, você poderá ver que o trabalhador com carteira assinada que não tenha recebido sua parcela do PIS (Programa de Integração Social), saiba que é possível realizar a contestação de pagamentos. Veja mais detalhes a seguir dessa importante ação, que pegou a muitos de surpresa.

Quais os motivos para ficar sem saldo no PIS?

Existem algumas situações que podem fazer com que o trabalhador fique sem saldo no PIS. Dessa maneira, confira algumas delas:

Não trabalhar por tempo suficiente: Para receber o PIS, o trabalhador precisa estar empregado no momento do pagamento. Além disso, deve trabalhar por, pelo menos, 30 dias no ano-base;

Receber uma remuneração superior a dois salários mínimos: O PIS é destinado àqueles trabalhadores que têm renda mensal inferior a dois salários mínimos. Assim, se a remuneração mensal ultrapassar esse valor, não será possível receber o benefício;

Estar com o cadastro desatualizado: É fundamental manter o dados atualizados na Caixa Econômica Federal. Pois, caso contrário, o trabalhador corre o risco de não receber o PIS. Afinal, o depósito do dinheiro ocorre diretamente na conta bancária do cidadão.

Como contestar o saldo zerado do PIS?

Caso o trabalhador se depare com a situação de estar com o saldo zerado no PIS e acreditar que isso é um erro, ele pode contestar a negativa. Para isso, é necessário entrar em contato com a Caixa Econômica Federal e pedir uma revisão dos dados.

O processo é simples. Assim, basta ligar para o telefone 0800-726-0207 ou ir até uma agência da instituição financeira e solicitar a revisão do PIS. Portanto, ao fazer isso, o próprio banco realizará uma análise dos dados para conferir se ocorreu algum erro.

Neste sentido, caso seja constatado que houve algum erro, o valor do PIS será depositado na conta do trabalhador. Porém, se foi verificado que o PIS foi calculado corretamente, o trabalhador terá que aguardar o próximo ano-base para tentar novamente.

Como receber o saldo do PIS?

Após a liberação do saldo do PIS, é importante que o trabalhador saiba como recebê-lo. Há duas formas de ter acesso ao benefício: diretamente na conta bancária do trabalhador ou em uma agência da Caixa.

Para receber o pagamento na conta, é necessário ter uma conta corrente ou conta poupança na Caixa Econômica Federal. Desse modo, o valor será depositado diretamente na conta cadastrada.



Outra forma de receber o PIS é ir até uma agência da Caixa e realizar o saque. Para isso, é necessário apresentar um documento de identificação com foto e o número do PIS.

Conclusão

Em resumo, se você se encontra na situação de estar sem saldo no PIS, saiba que é possível contestar e receber o valor se direito. Aliás, o processo pode ser relativamente simples, mas é importante seguir todas as orientações e prazos estabelecidos pelo governo.

No mais, é preciso ter em mente que a contestação do saldo do PIS pode ajudar muitas pessoas que têm direito a esse dinheiro. No entanto, muitas vezes desconhecem seus direitos.

Por isso, é fundamental ter conhecimento sobre os processos de solicitação e saber como agir diante desse cenário. Sendo assim, com essas informações, você pode dar os primeiros passos para recuperar o saldo do seu PIS.

De qualquer forma, não deixe de buscar ajuda e orientações, se necessário, para garantir seus direitos. Pois, se você tem direito aos valores, vá até uma agência da Caixa e converse com seu gerente.