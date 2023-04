Como corrigir não pode receber danos no seu servidor Minecraft

Minecraft é um jogo muito emocionante que os jogadores adoram jogar muito. Há muitas coisas interessantes que qualquer jogador pode fazer no jogo. Eles podem construir seus edifícios, universo ou seu servidor Minecraft para construir grandes coisas. Todos esses recursos listados empolgam muito os jogadores para o jogo. Eles estão sempre procurando servidores diferentes para que possam fazer coisas emocionantes com os outros jogadores ou competir com eles. A maioria de vocês assiste aos famosos streamers que transmitem o Minecraft no YouTube.

Os servidores do Minecraft são uma das coisas interessantes que os jogadores mais amam. Qualquer um pode construir os servidores depois de pagar algum valor. Existem muitos jogadores que também construíram os servidores. Alguns deles construíram o servidor e estão relatando problemas com ele. Eles relataram que o jogador não pode sofrer danos quando está em seu servidor. Isso não é uma coisa muito grande para se preocupar. Isso pode estar acontecendo por vários motivos, que listaremos no guia. Esteja conosco até o final para aprender sobre as correções para resolver o problema.

Por que não consigo sofrer danos no servidor Minecraft?

Os jogadores não conseguem descobrir por que não podem danificar no Minecraft Server. Milhares de usuários relataram o problema e agora estão tentando analisar sua causa para corrigi-lo. Para o problema, existem vários motivos que listamos abaixo para que você entenda a causa do problema.

Você definiu um modo diferente no Minecraft Server.

Há chances de você ter escolhido o personagem errado para si mesmo.

Os jogadores podem ter instalado alguns plugins conflitantes.

Você fez alterações nas configurações de dificuldade do jogo.

Há algum problema com a configuração do arquivo.

Pode haver alguns problemas com o Minecraft Server.

A correção não pode sofrer danos no seu servidor Minecraft

Muitos usuários que construíram seus próprios servidores relataram que não podem danificar o Minecraft Server. Para ajudá-lo a entender o problema, listamos por que você pode estar enfrentando o problema. Agora, listaremos como resolver o problema no sistema em que você está tentando jogar o Minecraft e acessar o servidor. Então, vamos começar com ele.

Definir modo de sobrevivência

Primeiro, você deve tentar verificar o modo que escolheu no Minecraft Server. Muitos jogadores escolheram o modo errado no Minecraft e enfrentam problemas no jogo devido a isso. Você pode alterar facilmente o modo no jogo digitando o seguinte comando: /modo de jogo. Depois de fazer isso, verifique se você está recebendo os danos.

Desvincule-se de si mesmo

Outra razão pela qual você pode estar enfrentando o problema no Minecraft Server pode ser que você tenha se escolhido como Deus. Quando você é o Deus no jogo, não poderá sofrer nenhum dano ao jogo. Este é um recurso especial que está disponível no jogo. Muitos jogadores também digitaram o comando para se tornarem o Deus, mas se esqueceram de revertê-lo e agora estão confusos sobre por que não estão sofrendo o dano.

Nesse caso, você deve digitar o comando para se afastar de Deus. O comando que você deve digitar: /Deus ou /unggo. Depois de digitar cada comando, verifique se você pode receber o dano ou não. Se você ainda não estiver recebendo o dano, tente o próximo método.

Desativar plug-ins

Uma das razões pelas quais você pode estar enfrentando o problema de não sofrer danos pode ser os plugins conflitantes. Para quem não sabe, os usuários podem instalar o plug-in no Minecraft Server para vários recursos. Isso ajuda a tornar o servidor mais confiável e interativo para os jogadores.

Mas se você instalou muitos plugins no jogo, isso também pode causar problemas no Minecraft Server. Como listamos que o Plugin pode estar causando problemas na tomada de danos, sugerimos que você desabilite os plugins que você instalou no Minecraft Server e verifique se o problema ainda está lá.

Você pode facilmente desabilitar os Plugins acessando o Painel de Controle. Depois de desativar todos os plug-ins, verifique se o problema foi resolvido. Se o problema for resolvido, ative o plug-in individualmente e verifique se você está recebendo o dano. Se, após habilitar o plug-in, você não estiver recebendo o dano novamente no Minecraft, desinstale-o. Experimente este método e verifique se o problema foi resolvido.

Verifique as configurações de dificuldade do jogo

Se você selecionou algumas configurações de dificuldade diferentes no jogo Minecraft para o servidor, isso também pode causar problemas ao receber danos. Existem diferentes tipos de dificuldades disponíveis para diferentes tipos de usuários. Se você gosta de não sofrer nenhum dano, pode usar o modo pacífico. No modo pacificonenhum hostil ou mob aparecerá e os jogadores não receberão o dano.

Assim, se você escolher erroneamente o modo pacifico para o servidor Minecraft no jogo, isso pode causar um problema. Você deve alterar essa configuração no jogo para tentar resolver o problema. Você pode alterar o modo digitando qualquer um dos comandos: /dificuldade; depois disso, selecione o nível. Você verá os modos Fácil, Normal e Difícil. Escolha qualquer um deles para definir a dificuldade do jogo para o servidor.

Verifique o arquivo de configuração do servidor

Há chances de alguns problemas com o arquivo de configuração do servidor pelo qual você está obtendo tais problemas no Minecraft Server. O Minecraft Server instala muitas coisas para funcionar corretamente. Algumas configurações são feitas por padrão durante a instalação do servidor, que você não pode alterar nem digitando o comando. Nesse caso, você deve visitar o Painel de controle e procurar as diferentes coisas nos arquivos.

Você deve procurar as diferentes configurações no servidor para saber se alguma configuração errada foi feita. Você pode verificar o Modo Deus ou Invencibilidade. Se houver alguma configuração nos arquivos do Minecraft Server, remova-a e reinicie o sistema. Depois disso, o problema será resolvido.

Reinicie o servidor do Minecraft

Você também pode tentar reiniciar o Minecraft Server no sistema para resolver o problema. Há chances de que o problema esteja ocorrendo devido a pequenos bugs nos arquivos do servidor, que não estão funcionando corretamente. Reiniciando o servidor neste caso, podemos tentar resolver o problema. Ele ajudou muitos jogadores a resolver o problema, então experimente em seu sistema e verifique se funciona.

Pensamentos finais

Os jogadores que criaram seus servidores para o Minecraft têm o prazer de jogar. Mas não sofrer danos ao Minecraft Server arruinou toda a experiência, então os jogadores não puderam jogar o jogo corretamente. Neste guia, listamos os motivos da causa do problema.

Também listamos a solução para resolver o problema no sistema. Esperamos que as soluções o ajudem a resolver o problema. É isso para este guia. Se você tiver alguma dúvida, informe-nos na seção de comentários abaixo.

LEIA TAMBÉM: