Como corrigir o erro ‘Command Not Found brew’ no Mac (2023)

‘Command Not Found Brew’ geralmente ocorre devido ao Homebrew no Mac. Homebrew é o gerenciador de pacotes para MacOS. Este erro é encontrado quando o Homebrew não está instalado, a pasta de instalação está corrompida ou você não forneceu o caminho.

Este é um erro comum que muitos usuários de Mac enfrentam. Se você clicar neste artigo no resultado da pesquisa, esperando encontrar a correção para esse erro, não ficará desapontado.

Corrigir o erro ‘Comando não encontrado para preparar’ no Mac

Este artigo listará todas as maneiras possíveis de corrigir zsh: command not found: brew error no Mac.

Reinstale o Homebrew

Esse problema geralmente ocorre quando o Home Brew não está instalado corretamente. Você pode reinstalar o Homebrew, o que corrigirá o problema. Dada a seguir são as etapas para fazê-lo-

Em primeiro lugar, abra o terminal no seu Mac.

Agora, digite e execute o seguinte comando para desinstalar o Homebrew em seu sistema-

/bin/bash -c “$(curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/Homebrew/install/HEAD/uninstall.sh)” Assim que o processo estiver concluído, reinicie o computador.

Agora, abra o Terminal novamente e execute o seguinte comando para reinstalar o Homebrew-

/bin/bash -c "$(curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/Homebrew/install/HEAD/install.sh)"

Alterar o caminho do homebrew

Você pode enfrentar zsh: comando não encontrado: erro de preparação no Mac quando o caminho do Homebrew não está definido corretamente. Você pode definir o caminho correto do Homebrew para resolver esse problema. Para fazer isso, siga as etapas abaixo-

Lançar o terminal no seu Mac.

Para o bash, você pode executar o comando fornecido abaixo para definir o caminho

$ echo 'export PATH="/usr/local/bin:$PATH"' >> ~/.bash_profile

No caso do Zsh, você pode executar o comando abaixo para definir o caminho

echo 'export PATH="/usr/local/bin:$PATH"' >> $HOME/.zshrc

Instalação correta do Homebrew

Outra coisa que você pode fazer é corrigir a instalação do Homebrew. Isso pode ser feito executando os seguintes comandos no Terminal, um por um:

export PATH="/opt/homebrew/bin:$PATH"

export PATH="/opt/homebrew/bin:$PATH"' >> $HOME/.zshrc

Instale a versão Arm do Homebrew (somente no Mac com chip M1)

Anteriormente, o Mac costumava vir com um processador Intel, mas agora o Apple Mac vem com o Apple Silicon. Se você possui um Mac com processador M1, deverá instalar a versão Arm do Homebrew. Para fazer isso, abra o Terminal e execute o seguinte comando-

/bin/bash -c "$(curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/Homebrew/install/HEAD/install.sh)"

echo 'eval $(/opt/homebrew/bin/brew shellenv)' >> /Users/$yourdevicename/.zprofile

eval $(/opt/homebrew/bin/brew shellenv)

Instalar Xcode

Para executar o Homebrew no seu Mac, você deve instalar o Xcode. Se não estiver instalado, você pode encontrar zsh: comando não encontrado: erro de preparação no seu Mac. Para instalar código Xsiga os passos abaixo-

Em primeiro lugar, inicie o Mac terminal .

Execute o comando abaixo para verificar se o seu sistema já possui o Xcode instalado ou não-

/usr/bin/xcodebuild –version

Isso retornará a versão do Xcode ao seu PC. Se mostrar a versão, significa que o Xcode está instalado; caso contrário, não.

Se o Xcode estiver instalado, pule esta etapa e vá para a próxima. Se o Xcode não estiver instalado, execute o comando abaixo para instalá-lo-

xcode-select --install

Agora, execute o seguinte comando-

/bin/bash -c "$(curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/Homebrew/install/HEAD/install.sh )”

Se você estiver usando um M1 Mac, execute o seguinte comando-

/bin/bash -c "$(curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/Homebrew/install/HEAD/install.sh)"

Conclusão

Esperamos que você encontre o correção para zsh: comando não encontrado: erro de fermentação no Mac. Se você está enfrentando esse erro no seu Mac, as etapas acima devem ajudá-lo a corrigir o problema. No entanto, se você ainda enfrentar esse problema, vá para o Repositório de homebrews no GitHub e faça sua consulta. Você pode levantar o problema com capturas de tela apropriadas do erro e todos os métodos que você tentou, e eles o guiarão com possíveis maneiras de corrigir esse problema.

