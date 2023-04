Como corrigir o erro de autenticação pendente do Diablo 4

Diablo 4 foi lançado na loja de jogos para os jogadores testarem. Como o jogo está em modo de desenvolvimento, há chances de os jogadores enfrentarem vários problemas com o jogo. Embora os usuários já tenham relatado muitos erros, eles enfrentam problemas ao tentar jogar. Alguns jogadores relataram que estão enfrentando o erro de autenticação pendente ao tentar fazer login com suas contas.

Devido ao problema, eles não podem começar a jogar. Esse problema está ocorrendo apenas para vários usuários. Agora, eles estão procurando maneiras de resolver esse problema em seu jogo. Estamos aqui com um guia para listar como você resolverá o problema de autenticação pendente no Diablo 4. Então, vamos começar.

Como corrigir erro de autenticação pendente no Diablo 4

Aqui estão as maneiras pelas quais você poderá resolver o erro de autenticação pendente no Diablo 4. Explicamos as etapas abaixo para resolver o problema no sistema facilmente.

Verifique a conexão com a Internet

Os jogadores estão enfrentando o problema de erro de autenticação pendente com o jogo. Uma das razões pelas quais você pode estar enfrentando isso é a conexão com a Internet. Para os usuários que não sabem, o jogo precisa estar conectado ao servidor do jogo para autenticar sua conta corretamente. Se você estiver conectado com uma conexão de internet ruim, o problema de Erro de Autenticação Pendente ocorrerá no sistema.

Dessa forma, sugerimos que os jogadores que estiverem tentando autenticar sua conta no sistema tentem verificar a conexão com a internet para ver se está funcionando corretamente. Os usuários que estão enfrentando problemas com a conexão com a Internet provavelmente receberão o erro pendente. Você pode conferir este guia para aprender sobre as maneiras de verificar a conexão com a Internet.

Reinicie o jogo

Se você estiver conectado com uma conexão de internet de alta velocidade e ainda estiver tendo problemas com o jogo, tente reiniciar o jogo em seu sistema. Isso ocorre porque há chances de os componentes do jogo não serem carregados corretamente em seu sistema devido à autenticação pendente. Como pode ser um bug menor, reiniciar pode ajudar a resolver o problema. Você deve seguir as etapas listadas abaixo para reiniciar o jogo.

Abrir Gerenciador de tarefas em seu sistema. (Quando o jogo está rodando)

em seu sistema. (Quando o jogo está rodando) Vá para o Aba Processo .

. Selecione os Processo do jogo.

do jogo. Clique com o botão direito sobre ele e selecione Finalizar tarefa.

Comece a fazer isso para todos os processos do jogo .

. Depois de fazer isso, inicie o jogo e tentar autenticar novamente.

Verifique o status do servidor

Isso é importante para os usuários saberem sobre o status atual do servidor do jogo. Diablo 4 foi lançado para jogadores recentemente; no entanto, o jogo está funcionando bem na loja de jogos, então há chances de que o jogo enfrente interrupções do servidor. Os desenvolvedores também podem agendar alguma manutenção do servidor, devido à qual os usuários podem enfrentar problemas. Menos servidores estão disponíveis para Diablo 4então você pode estar na fila para a autenticação.

Assim que os servidores estiverem livres, a autenticação também será concluída. Sugerimos que os jogadores verifiquem o status do servidor do jogo para garantir que todos os servidores estejam funcionando e que não haja problemas relacionados. Se algum problema estiver acontecendo com eles, você enfrentará vários problemas. Além disso, você precisará esperar até que o processo seja concluído. Portanto, verifique o status do servidor do jogo no site oficial e nas páginas de mídia social. Se o servidor estiver funcionando bem, tente o próximo método listado abaixo.

Sair e Entrar de volta

Aqueles que descobriram que os servidores estão funcionando e não há nenhuma manutenção relacionada a isso, os usuários devem tentar sair e entrar novamente. O jogo está em teste beta, então você pode estar na fila. No entanto, o jogo priorizará sua autenticação se você sair e entrar novamente. Experimente esta etapa e verifique se isso ajuda.

Verifique os arquivos do jogo

O jogo pode não conseguir autenticar devido a arquivos corrompidos ou ausentes. Isso pode acontecer se o jogo tiver sofrido alguma interrupção durante a instalação dos arquivos do jogo. No entanto, você não precisa se preocupar com isso. Hoje em dia, os lançadores de jogos vêm com um recurso através do qual você pode verificar e reparar os arquivos do jogo facilmente, sem problemas. Sugerimos que você também faça isso com o jogo para garantir que não haja problemas com os arquivos do jogo. Você deve seguir as etapas listadas abaixo para fazer isso.

Abra o Iniciador de jogo .

. Vá para o Opção de biblioteca e selecione o jogo.

e selecione o jogo. Clique com o botão direito do mouse no jogo e selecione Propriedades .

e selecione . Vou ao Aba de Arquivos Locais .

. Selecione Verifique a integridade dos arquivos do jogo.

Agora, você tem que esperar até que o processo seja concluído.

Após a conclusão do processo, reinicie o sistema e verifique se o problema persiste.

Os desenvolvedores estão tentando corrigir os problemas o mais rápido possível. Portanto, se você não atualiza o jogo há muito tempo, é provável que o problema seja devido a ele. Sugerimos que você atualize o jogo em seu sistema para resolver o problema. Há chances de que os desenvolvedores tenham lançado uma atualização mais recente para corrigir o problema de autenticação. Você não atualizou o jogo para a versão mais recente; assim, você está enfrentando um problema. Você deve seguir as etapas listadas abaixo para fazer isso.

Abra o lançador de jogos .

. Vou ao Biblioteca .

. Clique com o botão direito do mouse no jogo e selecione o Opção de atualização .

e selecione o . A opção de atualização será mostrada se houver alguma atualização disponível.

Aguarde até que o processo seja concluído. É isso.

Reinstale o jogo

Listamos as várias maneiras pelas quais você pode resolver o problema. No entanto, mesmo depois de tentar os métodos listados acima, se você ainda não conseguir resolver o problema, sugerimos que reinstale o jogo em seu sistema.

Para reinstalar o jogo, primeiro você deve desinstalar o jogo e deletar seus arquivos de cache. Depois disso, reinicie o sistema e instale o jogo. É isso.

Empacotando

Milhares de jogadores têm enfrentado o problema de erro de autenticação em seus jogos. No entanto, listamos os métodos no guia, por meio dos quais você pode resolvê-los facilmente. Por hoje é isso. Continue visitando nosso site para mais guias.

