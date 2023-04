Como corrigir o painel de controle da NVIDIA que não aparece no Windows 11

Quase todos os usuários de GPU da Nvidia enfrentaram um painel de controle ausente, incluindo eu. A maioria dos usuários de PC não precisa do painel de controle porque a configuração padrão é mais do que suficiente para otimizar o desempenho da máquina. No entanto, sou um jogador e preciso acessar o painel para ajustar as configurações para a saída máxima.

Por que o painel de controle da Nvidia não aparece no Windows 11?

Instalei novos drivers gráficos baixados do site oficial e, no entanto, o Windows PC não conseguiu encontrar o painel de controle. Vários usuários relataram que a Nvidia não abria quando o ícone aparecia nos resultados da pesquisa.

É um bug ou falha do pacote Nvidia que está causando isso. Ameaças PC. Algo deve ter dado errado durante a instalação. Versão de compilação mais recente do Windows

No entanto, devo dizer que não é sua culpa se o painel de controle não está aparecendo depois de instalá-lo corretamente. Consegui resolvê-lo várias vezes reinstalando o pacote inteiro completamente.

Baixe o pacote de drivers manuais

A solução definitiva é reinstalar os drivers da GPU Nvidia manualmente. Você deve desinstalar o Desinstalador do driver de vídeo (DDU) do driver que removerá todos os remanescentes do PC. Deixe-me mostrar como você desinstala os drivers da GPU completamente do PC, e já fiz isso várias vezes no passado.

Baixar Drivers:

Acesse o site oficial da Nvidia e baixe o pacote localmente

Extraia os arquivos na pasta local.

Você está no meio do caminho para reinstalar os drivers da GPU.

Remover drivers de GPU:

Abra o navegador.

Acesse o site DDU e faça o download.

A. Extraia a pasta ZIP.

B. Vá para o modo de segurança do Windows e assista ao YouTube para obter instruções visuais.

C. Inicie o DDU como administrador.

Selecione GPU e Nvidia nas opções.

Clique em “Limpar e reiniciar” para finalizar o processo.

Seu PC será reinicializado e os drivers da GPU Nvidia serão removidos da máquina.

Agora, instale os drivers de GPU como de costume e nenhuma instrução adicional é necessária. O desinstalador de driver de vídeo é meu desinstalador de GPU e áudio preferido porque não deixa um único resíduo para trás e elimina as deficiências do gerenciador de pacotes da Nvidia.

Drivers mais antigos causam muitos problemas na versão mais recente do Windows para compilação. A Microsoft está forçando os usuários a atualizar o software com frequência e inclui a versão de compilação. Eu instalei a versão de compilação do Windows 2004 e foi um desastre, para ser franco.

Encontrei vários problemas com o aplicativo FiveM e outros problemas de estabilidade. O fabricante americano de GPU lança atualizações de software mais recentes quando considera necessário corrigir problemas conhecidos. Use o Windows Update e mantenha os drivers de vídeo do sistema atualizados.

Clique no ícone “Windows”.

Tipo “Correr” e pressione o botão “Digitar” para abrir o aplicativo.

Tipo “devmgmt.msc” na opção de execução, em seguida, clique em “OK”.

Pesquise e clique com o botão direito em “Adaptadores de vídeo” então escolha “Atualizar driver”.

Uma janela irá aparecer na tela e selecione “Pesquisar drivers automaticamente”.

Deixe o Windows procurar drivers adequados.

O processo de digitalização e instalação leva alguns minutos, então seja paciente e não feche a janela. Reinicie o PC com Windows 11 após a instalação dos drivers gráficos atualizados.

Reinicie seus serviços NVIDIA

O software do Windows não é perfeito e tem deficiências com as quais temos que conviver. No entanto, você pode forçar a reinicialização dos serviços da Nvidia e isso pode corrigir o problema da GUI.

Clique no “janelas” ícone.

Tipo “Correr” e clique para abrir o aplicativo.

Tipo “services.msc” na opção de execução, em seguida, clique em “OK”.

Procurar “NVIDIA Display Container LS” e clique com o botão direito do mouse para ver mais opções e escolha “Propriedades”.

Você tem que executar três ações.

A. Altere o tipo de inicialização para “ Automático ”.

”. B. Clique em “Parar” depois clique em “Começar”.

Clique em “OK” para salvar as alterações.

Reinicialize a máquina com Windows para forçar a reinicialização de todos os serviços novamente e novas alterações entrarão em vigor enquanto o PC estiver inicializando.

Como você acessa o “Atualizar” no Windows? Sim, é isso que o Menu de Contexto representa.

Clique no “janelas” ícone.

Procurar “Painel de controle” e clique em “Abrir”.

Mudar o “Ver por categoria” para “Ícones grandes.”

Clique no painel de controle da Nvidia.

Clique em “Área de Trabalho” localizado no menu superior e, em seguida, escolha “Adicionar menu de contexto da área de trabalho”.

Agora, feche o painel de controle e reinicie a máquina para encerrar a sessão. Ligue a máquina e verifique se o Painel de controle da Nvidia aparece no Menu de contexto.

Conclusão

Consertei o painel de controle Nvidia ausente desinstalando os drivers da GPU usando DDU e reinstalando-os manualmente. O Display Driver Uninstaller resolveu o problema várias vezes e funcionou para vários outros, que me abordaram com situações semelhantes. Deixe-nos saber qual solução funcionou para resolver o problema do painel de controle na seção de comentários abaixo.