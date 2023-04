Como corrigir o problema de falha e gagueira do Ravenswatch (2023)

Ravenswatch agora está disponível para jogadores em diferentes lojas de jogos. O jogo é baseado em ação desonesta, que interessará aos jogadores. Milhares de jogadores baixaram o jogo em seus sistemas. Mas os jogadores relataram que enfrentaram o problema de travamento sempre que tentavam iniciar o jogo em seu sistema. Agora, eles estão frustrados com o problema que estão tendo com o jogo.

É apenas porque eles não podem jogar o jogo corretamente por causa do problema do Ravenswatch Crashing. Os jogadores agora estão procurando guias para resolver esse problema e podem jogar novamente sem problemas. Estamos aqui com o guia, listando os métodos para ajudá-lo a resolver seu problema com o Ravenswatch. Então, vamos começar com ele.

Consertar Ravenswatch travando, problema de gagueira

Milhares de jogadores instalaram o jogo Ravenswatch em seus sistemas. No entanto, depois de instalar o jogo no sistema, eles enfrentam o Ravenswatch Crashing Issue. Devido ao problema, eles não são capazes de jogar o jogo. No entanto, não é um grande problema com o qual você deva se preocupar. Listaremos os motivos pelos quais você poderá corrigir o problema em seu sistema.

Verifique os requisitos do sistema

A primeira coisa que você deve fazer é verificar os requisitos de sistema do jogo. Há chances de o jogo estar travando porque não atende aos requisitos do sistema para ser executado corretamente. Portanto, você deve verificar os requisitos para executar o jogo em seu sistema e compará-lo com o seu sistema para evitar a implementação dos métodos listados abaixo. Ao comparar os requisitos de sistema do jogo, muitos jogadores descobriram que o jogo não está funcionando porque seu sistema precisa atender aos requisitos mínimos. Listamos os requisitos para executar o jogo abaixo, verifique-os.

Requisitos Mínimos do Sistema

DirectX: Versão 12

Gráficos: GeForce GTX 660 / Radeon HD 7870 – (2048 MB)

Armazenar: 3 GB de espaço disponível

Memória: 8 GB RAM

SO: Windows 10 x64 (versão 1909 ou mais recente)

Processador: Intel Core i5-4670K (4 * 3400) / AMD FX-8350 (4 * 4000)

Requisitos de sistema recomendados

DirectX: Versão 12

Gráficos: GeForce GTX 970 (2048 MB) / Radeon R9 Fury (4096 MB)

Armazenar: 3 GB de espaço disponível

Memória: 8 GB RAM

SO: Windows 11×64

Processador: Intel Core i7-6700K / AMD Ryzen 5 1500X

Verifique a conexão de rede

Seu sistema deve estar conectado a uma conexão de internet estável de alta velocidade para evitar travar o jogo no sistema. Se você não sabe, o jogo envolve milhares de componentes que dependem de uma conexão de internet de alta velocidade.

Para os usuários que não estão usando uma conexão de internet de alta velocidade ou se houver algum problema com a conexão de internet que você está usando, você provavelmente enfrentará o problema com o jogo ao jogá-lo em seu sistema.

Verifique a conexão com a Internet em seu sistema com a ajuda do Internet Speed ​​Tester, listado neste guia. Depois de verificar a velocidade da Internet e se houver algum problema com a velocidade da conexão com a Internet, sugerimos que você corrija para evitar o problema de travamento do Ravenswatch.

Feche aplicativos desnecessários em segundo plano

Há chances de que o jogo que você está tentando jogar não esteja recebendo recursos suficientes para rodar; portanto, você está enfrentando problemas de travamento em seu sistema. Sugerimos que você feche os aplicativos desnecessários em segundo plano em execução no seu sistema. Se você não sabe, milhares de processos continuam rodando no sistema para garantir que os aplicativos continuem rodando corretamente mesmo quando não estão em uso.

É porque muitos aplicativos exigem a execução de alguns dos serviços em segundo plano para fornecer uma experiência de usuário mais suave. O jogo provavelmente travará devido a recursos insuficientes se houver algum desses processos em seu sistema. Você deve seguir as etapas listadas abaixo para fechar o aplicativo antes de reproduzi-lo.

Abrir Gerenciador de tarefas .

Vou ao Aba Processo .

Selecione o processo que está sendo executado desnecessariamente.

Agora, clique com o botão direito no processo.

Selecione Finalizar tarefa .

Os usuários que não atualizam os drivers de rede e gráficos em seu sistema há muito tempo enfrentarão problemas com o jogo. Os drivers de rede e gráficos são muito importantes para o jogo funcionar corretamente. Mas se você ainda precisar atualizá-los, provavelmente o jogo não funcionará corretamente. Sugerimos que você atualize os drivers de rede e gráficos em seu sistema junto com os outros drivers desatualizados para evitar o problema de travamento. Você pode conferir este guia para atualizar os drivers desatualizados no Windows.

Desativar o Firewall do Windows

Há chances de o Firewall do Windows estar em conflito com os arquivos do jogo, o que está causando o problema com o jogo e está travando. O Firewall do Windows atua como uma parede protetora e verifica as respostas recebidas do servidor do jogo. Se o Firewall do Windows encontrar alguma resposta suspeita do servidor do jogo, o problema do Ravenswatch Crashing provavelmente continuará ocorrendo. Você deve desativar o Firewall do Windows e verificar se o problema foi resolvido. Muitos jogadores que enfrentam o mesmo problema o resolveram desativando o firewall do Windows.

Verifique a integridade dos arquivos do jogo

Se você estiver enfrentando o problema de travamento do Ravenswatch mesmo depois de desativar o Firewall do Windows, sugerimos que você verifique a integridade dos arquivos do jogo. Esperamos que o jogo não esteja funcionando devido a alguns problemas com a instalação dos arquivos do jogo. Como o jogo não está instalado corretamente, ocorre o problema de travamento. Muitos usuários relataram isso. Se você não sabe, o jogo não será instalado corretamente se houver problemas de armazenamento, rede ou outros. Será melhor para os usuários verificar a integridade dos arquivos do jogo com a ajuda da loja de jogos através da qual eles baixaram o jogo. Você deve seguir as etapas listadas abaixo para fazer isso.

Abra o Loja de jogos Steam .

Vou ao Opção de biblioteca .

Agora, clique com o botão direito do mouse no jogo e selecione Propriedades .

Depois disso, vá para o Ficheiros locais .

Selecione os Verifique a integridade dos arquivos do jogo Opção.

Aguarde o processo permitir que o Steam escaneie e repare os arquivos corrompidos do jogo. Uma vez concluído o procedimento, reinicie o sistema e verifique se o jogo está funcionando corretamente.

Os desenvolvedores estão constantemente trabalhando para tornar o jogo mais suave para os usuários. No entanto, como o jogo foi lançado recentemente para os usuários, provavelmente terá bugs e erros. Mas, como os desenvolvedores estão trabalhando para corrigir o problema, eles lançarão em breve as atualizações para corrigir o problema do Ravenswatch Crashing. Você deve verificar se há novas atualizações para evitar esses problemas com o jogo. Você pode verificar as atualizações do jogo acessando a loja de jogos.

Reinstale o Ravenwatch

Para os jogadores que tentaram todos os métodos acima, mas ainda obtiveram o mesmo problema de travamento, sugerimos que você reinstale o jogo em seu sistema novamente. Há chances de que o jogo não tenha sido instalado corretamente em seu sistema, devido ao qual os usuários estão recebendo o problema. Também há chances de que os arquivos do jogo tenham alguns bugs devido aos quais o problema está ocorrendo com você em seu sistema. A reinstalação do jogo pode ajudá-lo neste caso. Portanto, desinstale e reinstale o jogo na loja de jogos para verificar se o problema foi corrigido.

Se você ainda estiver enfrentando o problema, provavelmente, isso só está acontecendo com você devido a algumas outras falhas. Sugerimos entrar em contato com a equipe de suporte para ajudá-lo a corrigir esse erro. Você deve enviar um e-mail a eles sobre isso e, depois disso, eles encontrarão uma solução para resolver esse problema. Então será bom entrar em contato com a equipe de suporte e aguardar a resposta.

Pensamentos finais

Os jogadores enfrentaram o problema de travamento do Ravenswatch ao tentar iniciar o jogo. Devido ao problema de travamento do Ravenswatch, os jogadores não puderam jogar. Para ajudar os usuários a escapar dessa situação, listamos os métodos para corrigir o problema do Ravenswatch Crashing sem problemas em seu sistema. Isso irá ajudá-lo a resolver o problema.

