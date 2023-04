Como corrigir o vídeo do Crunchyroll que não está carregando, continua travando

Para todos os amantes de anime, o Crunchyroll é o destino único para transmitir anime em alta qualidade. Esta é uma plataforma baseada em assinatura onde você pode transmitir anime e também obter acesso a mangá digital. A melhor parte do Crunchyroll é que você receberá um novo episódio apenas uma hora depois de ir ao ar no Japão. Com uma conta premium da Crunchyroll, você pode ver anime sem anúncios.

Não é novidade enfrentar problemas com a Crunchyroll. Mesmo que a plataforma seja antiga na indústria de anime, pode haver casos em que você pode encontrar problemas com ela. Recentemente, muitos usuários relataram que o Crunchyroll não estava carregando ou continuava travando para eles. Se você encontrou o mesmo problema com o Crunchyroll e deseja saber como corrigi-lo, siga as etapas abaixo neste artigo.

Consertar vídeo Crunchyroll não carregando, continua travando

Neste guia, exploraremos alguns dos métodos mais eficazes para corrigir o não carregamento do Crunchyroll, passo a passo. No final deste artigo, você será capaz de solucionar e corrigir quaisquer problemas que esteja enfrentando com o Crunchyroll, para que possa voltar a desfrutar de seus programas de anime favoritos sem interrupções.

Verifique sua Internet

Se o Crunchyroll não estiver carregando, você deve verificar sua conexão com a Internet. Esse problema geralmente ocorre quando a internet está lenta. Você terá que corrigir sua conexão com a Internet e garantir que não haja problemas.

Desligue seus dados móveis e ligue-os novamente após alguns segundos. Isso atualizará sua conexão com a Internet e provavelmente corrigirá a lentidão da Internet.

Se o ponto de acesso móvel estiver ativado, desligue-o. Além disso, feche todos os outros aplicativos do menu de aplicativos recentes em seu dispositivo.

Se isso não resolver o problema, conecte-se a uma rede Wi-Fi. Se você já estiver conectado a uma rede Wi-Fi, mude para outra rede Wi-Fi ou dados móveis.

Verifique o status do servidor

O tempo de inatividade do servidor também pode ser a causa raiz desse problema. Você pode verificar o status do servidor clicando neste link. Este site mostrará se há alguma interrupção do servidor atualmente ou não. Além disso, isso mostrará todas as interrupções do servidor relatadas pelos usuários nas últimas 24 horas.

As interrupções do servidor não são do usuário e você não pode fazer nada sozinho se isso estiver causando o problema. Você deve esperar algumas horas até que a interrupção do servidor seja resolvida. Se não houver problemas relatados com o servidor Crunchyroll, tente a próxima etapa deste artigo.

Reinicie o telefone e o aplicativo

Nem a internet, nem o servidor, mas falhas técnicas e bugs no software do sistema ou no aplicativo Crunchyroll também podem causar esse problema. Force o fechamento do aplicativo Crunchyroll e certifique-se de fechá-lo dos aplicativos recentes. Agora, abra o aplicativo novamente após alguns segundos e verifique se isso resolve o problema.

Se o problema não for corrigido, feche o aplicativo Crunchyroll e reinicie o telefone. Isso eliminará quaisquer bugs temporários no software do sistema. Depois que o telefone reiniciar, inicie o aplicativo Crunchyroll. Veja se o problema foi resolvido e, se não, vá para a próxima etapa.

Desativar VPN

Muitas pessoas usam VPNs para desconectarbloquear conteúdo com restrição geográfica em seus dispositivos. No entanto, muitas plataformas de streaming restringem o uso de VPNs. Se você estiver usando uma VPN durante o streaming de conteúdo no Crunchyroll, isso pode estar causando o problema.

Você deve se desconectar da rede VPN e tentar transmitir com antecedência. Se isso corrigir o problema, da próxima vez, transmita conteúdo sem VPN. No entanto, se você não estava usando uma VPN ou se desconectar da VPN não ajudou, continue com este artigo.

Se você estiver usando a versão desatualizada do aplicativo Crunchyroll, isso também pode causar esse problema. Atualize o aplicativo Crunchyroll para a versão mais recente para corrigir o problema. Para fazer isso, siga as etapas abaixo-

Se você estiver usando um dispositivo iOS, abra Loja de aplicativos e se você estiver usando um Android dispositivo, aberto Loja de jogos .

Toque na barra de pesquisa e digite Crunchyroll .

você vai ver o Atualizar botão ao lado do Crunchyroll no resultado da pesquisa; toque nele para atualizar o aplicativo.

Limpar cache do Crunchyroll

O cache e os cookies ajudam a operar seu dispositivo sem problemas. Mas, quando o cache é coletado e não é limpo, ele pode ser corrompido e causar problemas como tal. Você pode limpar o cache do aplicativo Crunchyroll através das etapas abaixo-

No Android

Abra a App Drawer, pressione e segure o Crunchyroll aplicativo e, em seguida, toque no Informações do aplicativo ícone.

Agora, toque no Armazenar opção aqui.

Aqui, selecione Limpar cache para limpar os dados de cache do aplicativo.

No iOS

Os dispositivos Apple não têm a opção de limpar o cache. Se você estiver em um iPhone, não há como limpar o cache, então tente reinstalar o aplicativo.

A incompatibilidade do Crunchyroll com o firmware do sistema também pode causar esse problema. Isso geralmente acontece quando o firmware do sistema está desatualizado. Você pode atualizar o firmware do sistema no aplicativo, o que corrigirá o não carregamento do Crunchyroll.

No Android

Abra o Configurações aplicativo em seu telefone Android.

Role para baixo até a parte inferior da Configurações e depois toque em Sobre o dispositivo .

Agora, toque na versão do software do seu dispositivo.

Seu dispositivo procurará por atualizações disponíveis; instale as atualizações disponíveis para prosseguir.

Seu telefone será reiniciado para concluir a instalação.

Depois que seu telefone ligar, inicie Crunchyroll e veja se você ainda encontra esse problema.

No iOS

Lançar o Configurações do seu iPhone.

Aqui, toque no Em geral opção e depois no Atualização de software .

Selecione a atualização que deseja instalar.

Agora, toque em Baixar e instalar opção.

Você será solicitado a digitar sua senha; depois de fazer isso, toque em instale agora para instalar a atualização do firmware.

Reinstale o aplicativo Crunchyroll

Tente reinstalar o aplicativo Crunchyroll se não conseguir transmitir anime nele. Esse problema pode ocorrer se os arquivos do aplicativo estiverem corrompidos ou ausentes, portanto, reinstalá-lo provavelmente deve corrigir o problema. Para fazer isso, siga as etapas abaixo-

Toque e segure o Crunchyroll ícone do aplicativo e, em seguida, toque em Excluir/Desinstalar opção.

Você terá que confirmar a desinstalação do aplicativo.

Agora, abra o Loja de aplicativos (no iOS) ou Loja de jogos (no Android).

Procure o Crunchyroll aplicativo aqui.

Toque em Obter/Instalar botão ao lado do aplicativo Crunchyroll no resultado da pesquisa para instalar o aplicativo.

Depois de instalado, abra o aplicativo e faça login na sua conta.

Por fim, se nada ajudar, entre em contato com a equipe de suporte ao cliente do aplicativo Crunchyroll. Você pode contatá-los através da página de suporte ao cliente clicando aqui link. Você pode fazer sua consulta aqui e a equipe de suporte ao cliente entrará em contato com você com a solução para o seu problema.

Conclusão

Muitos usuários relataram que o Crunchyroll não estava carregando em seus dispositivos e não podiam transmitir conteúdo nele. Se você está enfrentando o mesmo problema, o artigo acima deve ajudá-lo. Esperamos que as etapas mencionadas acima tenham ajudado a corrigir o problema de não carregamento do Crunchyroll e, se isso aconteceu, informe-nos na seção de comentários abaixo.

