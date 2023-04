Como criar um recuo suspenso no Google Docs (2023)

Como o Microsoft Word ficou mais confuso com o material de ativação, muitos usuários passaram para o Google Docs. No entanto, como acontece com todos os aplicativos on-line, o Google Docs tinha suas próprias peculiaridades. Embora tudo fosse bastante fácil de fazer no Google Docs, muitas informações de formatação não estavam disponíveis em nenhum lugar. Uma dessas coisas é o uso do Hanging Indent no Google Docs.

No Google Docs, há o Hanging Indent, sobre o qual muitas pessoas já ouviram falar, mas não sabem como fazê-lo. Se você é um desses, então você está com sorte. Neste guia, mostraremos como você pode fazer recuo deslocado no Google Docs.

O que é um recuo suspenso?

Se você usa o Google Docs com frequência, talvez já esteja familiarizado com o recuo. No entanto, se você é um candidato a pesquisa ou alguém que faz trabalhos de citação, provavelmente sabe da importância de citar alguns trabalhos. Nessa coisa em particular, o recuo suspenso é usado.

Um recuo deslocado é um tipo de recuo de parágrafo em que a primeira linha do parágrafo começa na margem mais à esquerda. No entanto, as outras linhas são recuadas à direita.

Esse tipo de informação faz com que os leitores fiquem cientes de cada bit de informação fornecida para que possam entendê-la rapidamente. A partir de agora, o uso principal de recuo deslocado é visto em trabalhos bibliográficos, de citação, trabalhos de pesquisa e listas de referência. Também pode haver muitos outros usos numerosos.

Como fazer recuo suspenso no Google Docs 2023

Aqui, mostraremos como você pode usar o Hanging Indent no Google Docs. Para sua conveniência, dividimos este guia em diferentes etapas. Certifique-se de passar por isso em série.

Etapa 1: abra seu documento do Google Docs.

Primeiro de tudo, você precisa abrir o documento do Google Docs onde deseja fazer o recuo deslocado. Você já sabe como abri-lo, mas ainda assim, para as incógnitas, acesse docs.google.com e clique em Blank para abrir um novo documento. Você também pode encontrar e abrir seu documento antigo onde deseja fazer o recuo deslocado.

Etapa 2: selecione os parágrafos para formatação

Uma vez dentro do documento, você deve selecionar o parágrafo que deseja formatar com um recuo deslocado. Você pode fazer isso facilmente clicando e arrastando o mouse sobre o texto.

Outra maneira excelente é pressionar Shift + tecla de seta para a direita no local onde deseja selecionar. Certifique-se de não selecionar tudo.

Etapa 3: formatar com recuo deslocado

Agora que seu parágrafo já está selecionado para recuo deslocado, você deve seguir alguns pequenos passos para que seu trabalho seja concluído. Certifique-se de não clicar com o cursor em nenhum outro lugar, caso contrário, o realce do texto desaparecerá. Siga estes passos agora:

Clique em Formatar na barra de menu superior. Escolher Pousar e Recuar. No menu que se abre à direita, clique em Opções de recuo. Agora, sob o Travessia Especialclique na caixa. Selecione Pendurado da lista. O espaço padrão é 0,5″. Você pode ajustá-lo de acordo com sua preferência. Clique em Aplicar.

Assim que você clicar em Aplicar, as configurações serão salvas e seu parágrafo ficará recuado.

Conclusão

Bem, isso é tudo o que temos aqui sobre como você pode fazer recuo deslocado no Google Docs. Esperamos que este guia tenha ajudado você. Agora, você pode criar de forma fácil e rápida um recuo deslocado no Google Docs. Com alguns cliques simples, você pode formatar seu texto para que seus leitores possam visualizar rapidamente as listas. Se você ainda tiver alguma dúvida ou pergunta, comente abaixo e nós o ajudaremos.

LEIA TAMBÉM: