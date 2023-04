Como desbloquear o telefone AT&T gratuitamente

Com um telefone AT&T desbloqueado, você poderá alternar entre diferentes operadoras e economizar dinheiro. Você está no lugar certo se precisar desbloquear seu telefone AT&T gratuitamente. Neste artigo, você aprenderá como desbloquear seu telefone AT&T gratuitamente e também forneceremos um código de desbloqueio de rede AT&T gratuito.

Por que você deve desbloquear seu telefone AT&T?

A operadora de telefonia móvel AT&T oferece serviços na maior parte dos Estados Unidos e sua rede cobre uma ampla área. Os clientes podem querer mudar para outra operadora por vários motivos, incluindo melhor cobertura, planos mais baratos ou simplesmente uma nova experiência.

Com os telefones desbloqueados da AT&T, você pode usá-los em qualquer rede GSM em todo o mundo. Com esse recurso, você pode mudar para uma operadora diferente e usar sua rede sem comprar um novo telefone. Se você viaja internacionalmente e prefere evitar taxas de roaming, esta será uma ótima maneira de economizar centenas de dólares.

Como verificar se o seu telefone AT&T é elegível para desbloqueio

A primeira etapa para desbloquear seu telefone AT&T é garantir que ele seja elegível para desbloqueio. Para descobrir se o seu telefone se qualifica, siga estas etapas:

discar *#06# no seu telefone para obter o número IMEI do seu telefone. Vá para att.com/deviceunlock para desbloquear seu dispositivo AT&T. Escolher “ Desbloqueie seu dispositivo ” e selecione o fabricante e o modelo do seu telefone. Insira o IMEI do seu telefone. Clique no “ Verificar status ” botão. A mensagem informará se o seu dispositivo está qualificado para ser desbloqueado. Se não for, a mensagem informará que não é elegível.

Mesmo que seu telefone não seja qualificado para desbloqueio, você ainda tem opções. É possível desbloquear o telefone por meio do atendimento ao cliente da AT&T ou por meio de um serviço de desbloqueio oferecido por terceiros.

Como desbloquear seu telefone AT&T gratuitamente

Aqui estão os procedimentos que você precisa seguir para desbloquear seu telefone AT&T gratuitamente:

Visite o site de desbloqueio de dispositivos da AT&T em att.com/deviceunlock . Escolher “ Desbloqueie seu dispositivo ” e o fabricante e modelo do seu telefone. Por favor, digite o número IMEI do seu telefone. Para verificar o status, clique em “ Verificar status .” Você verá uma mensagem dizendo: “ Seu dispositivo está qualificado para desbloqueio .” Clique em “ desbloquear .” se for. Siga as instruções na tela para desbloquear sua conta AT&T. Seu telefone receberá uma mensagem confirmando que foi desbloqueado assim que for desbloqueado.

Você pode entrar em contato com o atendimento ao cliente da AT&T se encontrar algum problema durante o processo de desbloqueio.

Desbloqueie seu telefone AT&T usando um serviço de terceiros

Usar um serviço de desbloqueio de terceiros pode ser útil se a AT&T não desbloquear seu telefone AT&T ou se você não quiser usar o serviço de desbloqueio da AT&T. É possível desbloquear seu telefone por meio desses serviços por uma taxa, mas alguns também oferecem serviços de desbloqueio gratuitos.

Usar um serviço de terceiros para desbloquear seu telefone AT&T é tão simples quanto isto:

Use um serviço de desbloqueio de terceiros confiável. Você pode encontrar muitos serviços de desbloqueio on-line, mas deve escolher uma empresa respeitável que tenha boa reputação. É importante fornecer o serviço de desbloqueio com o fabricante, modelo e número IMEI do seu telefone. O serviço de desbloqueio pode cobrar uma taxa. Alguns serviços podem oferecer desbloqueio gratuito, mas muitos serviços pagos cobram uma taxa. Depois de concluir o processo de desbloqueio, siga as instruções fornecidas pelo serviço de desbloqueio. Normalmente, isso envolve conectar seu telefone ao computador ou inserir um código. Seu telefone desbloqueado poderá se conectar a qualquer rede GSM no mundo assim que você o desbloquear.

Aproveitar os serviços de desbloqueio de terceiros pode apresentar alguns riscos. Seu telefone pode estar danificado ou suas informações pessoais podem ser comprometidas por alguns serviços que não são confiáveis. Sempre que você planeja usar um serviço de desbloqueio de terceiros, certifique-se de fazer sua pesquisa e ler as avaliações primeiro.

Pensamentos finais

Você pode economizar muito dinheiro e aproveitar a liberdade de trocar de operadora desbloqueando seu telefone AT&T. Com o serviço de desbloqueio gratuito da AT&T, você pode desbloquear qualquer telefone qualificado para desbloqueio. Você também pode usar um serviço de terceiros se seu telefone não for compatível ou se preferir usar um. Selecione um serviço confiável e siga as instruções cuidadosamente se o seu telefone não for compatível.

Se você desbloquear seu telefone, sua garantia pode ser anulada ou sua operadora pode não ser capaz de fornecer suporte técnico. Se você está pensando em desbloquear o telefone, lembre-se desses fatores.

É inteligente desbloquear seu telefone AT&T se você deseja ter mais controle e flexibilidade sobre seu serviço móvel. Se você tiver as informações e os recursos certos, poderá desbloquear seu telefone e usá-lo em qualquer rede gratuitamente.

LEIA TAMBÉM: