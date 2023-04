Como desligar ou desabilitar alertas de emergência no iPhone (2023)

Os alertas de emergência são um recurso essencial nos iPhones, fornecendo detalhes necessários para manter as pessoas seguras em situações de emergência. No entanto, os sons altos e estridentes que acompanham os alertas de emergência podem ocasionalmente ser perturbadores, principalmente quando ocorrem em horários inapropriados. Felizmente, provavelmente desativará os alertas de emergência no seu iPhone sem comprometer sua segurança. Este artigo mostrará como desativar os alertas de emergência no seu iPhone.

O que são alertas de emergência?

Bem, antes de desligar os alertas de emergência, é crucial entender o que isso significa basicamente. Portanto, alertas de emergência são mensagens enviadas ao seu iPhone para avisá-lo sobre perigos iminentes, como mau tempo, desastres naturais ou crises de segurança nacional.

No entanto, esses alertas fazem parte do sistema Wireless Emergency Alert (WEA) que autorizou as agências governamentais, como a FEMA, o Serviço Nacional de Meteorologia e a transmissão de autoridades locais. Os alertas de emergência são enviados diretamente para o seu iPhone, mesmo no modo silencioso, para garantir que você os receba imediatamente.

Eles são acompanhados por um som alto e chamativo, tornando-os difíceis de perder. No entanto, os alertas de emergência são essenciais para garantir a segurança pública, mas podem ser inconvenientes e perturbadores, principalmente quando ocorrem em horários inapropriados.

Tipos de alertas de emergência

Portanto, existem três tipos de alertas de emergência que você pode receber no seu iPhone. Esses incluem:

Alertas presidenciais: Estes são o tipo mais grave de alerta de emergência, e o Presidente dos Estados Unidos os emite. Eles são enviados para todos os dispositivos sem fio na área afetada, independentemente de você aceitar ou não receber alertas do WEA. Alertas de ameaças iminentes: Alertas iminentes são enviados quando há uma ameaça iminente à vida ou à propriedade, como um tornado ou um ataque de míssil. Esses alertas são enviados a todos os dispositivos sem fio na área afetada, independentemente de terem optado ou não por receber alertas WEA. Alertas AMBER: Esses alertas são sempre enviados quando uma criança é sequestrada e está em perigo. No entanto, alertas AMBER são enviados para todos os dispositivos sem fio na área afetada, contendo informações sobre a criança sequestrada e o suspeito.

Etapas para desativar os alertas de emergência no iPhone Reino Unido/EUA

Agora que você entende os tipos de alertas de emergência, vamos ver como desativá-los no seu iPhone.

Abrir Configurações no seu iPhone. Toque em Notificações Role para baixo e toque em Alertas do governo . Desative os tipos de alertas que deseja desativar – alertas presidenciais, alertas de ameaças iminentes e alertas AMBER. Desative os tipos de alertas que deseja desativar. Tocar Feito para salvar suas alterações.

É importante observar que desativar os alertas de emergência no seu iPhone pode colocá-lo em risco, principalmente durante condições climáticas severas ou emergências de segurança nacional. Portanto, é aconselhável desligar apenas os alertas que podem ser um incômodo ou distração. Além disso, você pode receber alertas de emergência silenciosamente, sem o som alto simultâneo, desligando a alternância de som para cada tipo de alerta.

Como desativar alertas de emergência para um aplicativo específico

Além do sistema WEA, existem alguns aplicativos que também possuem recursos de alerta de emergência que também podem ser desativados. Por exemplo, a Cruz Vermelha Americana possui um aplicativo que envia alertas durante desastres naturais ou outras emergências. Portanto, para desativar os alertas de emergência de um aplicativo específico, siga estas etapas:

Abrir Configurações no seu iPhone. Toque em Notificações . Role para baixo e localize o aplicativo que envia alertas de emergência. Toque no aplicativo para abrir suas configurações de notificação. Desative o Interruptor de alertas de emergência . Tocar Feito para salvar suas alterações.

Novamente, é essencial observar que desativar os alertas de emergência para qualquer aplicativo específico pode colocá-lo em risco, principalmente durante emergências. Assim, apenas desligar os alertas que podem ser um incômodo ou distração.

Embrulhar

Os alertas de emergência são um recurso importante nos iPhones que mantêm as pessoas seguras em emergências. No entanto, os sons altos e estridentes que acompanham os alertas de emergência podem ser perturbadores, especialmente quando começam a incomodar em momentos inconvenientes. Se você deseja desativar os alertas de emergência no seu iPhone, siga as etapas acima. Então, é assim que desativa os alertas de emergência no iPhone. Espero que este guia tenha ajudado você. Para mais informações, comente abaixo e deixe-nos saber.

