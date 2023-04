Como Economizar ao Comprar Passagem Aérea: Dicas Práticas

Confira algumas dicas importantes para comprar passagem aérea de forma online e economizar através de pequenas ações. Primeiramente, para economizar na compra de passagem online, é aconselhável que utilize um cartão de crédito que ofereça milhas de viagens.

Compre passagem aérea de forma online e econômica

O mercado financeiro possui muitas opções de cartões que acumulam pontos de milhas, dentre as quais estão o Cartão Nubank Ultravioleta e o cartão de crédito LATAM Pass, por exemplo.

Faça pesquisas

São muitas as opções disponíveis na internet para quem busca comprar passagens aéreas. Sendo assim, utilize sites e aplicativos oficiais de companhias aéreas ou de agências de viagens e faça uma comparação de preços.

É muito importante que não acesse empresas desconhecidas, já que há muitos golpes que oferecem passagens inexistentes. Por isso, é necessário desconfiar de valores muito abaixo da média encontrada durante a sua pesquisa.

É viável selecionar as datas relacionadas à viagem ou marcar uma opção referente a datas flexíveis. Quando efetuar a sua busca, poderá visualizar uma listagem de preços e de companhias aéreas.

Considere as escalas

As passagens aéreas que possuem destinos diretos, portanto, sem escalas, são mais caras, entretanto, tornam sua viagem mais rápida.

Por isso, é importante avaliar o custo-benefício de cada opção, bem como, caso opte por fazer uma viagem que ofereça conexões, análise o tempo entre as escalas.

É importante considerar que a conexão pode ocorrer em pelo menos uma hora, por isso, evite conexões com horários muito próximos. A próxima etapa é realizar o cadastro na plataforma, criando uma conta ao informar seus dados.

Processo de compra

Para realizar a compra da passagem é necessário informar os dados referentes a quem vai viajar. Sendo assim, informe o número do documento de identidade ou o número de passaporte do passageiro.

Essa etapa requer muita atenção, pois erros de digitação podem atrapalhar o processo de emissão da passagem aérea. É possível escolher os assentos do avião, no entanto, geralmente, uma taxa é adicionada. Contudo, essa taxa pode variar entre as companhias.



O tipo de bagagem que irá levar na viagem também faz diferença no valor final da sua compra. Geralmente, as empresas aéreas permitem que o cliente leve apenas uma bagagem de mão, com dimensões específicas.

Taxas extras

Sendo assim, caso o passageiro queira levar bagagens maiores, precisará selecionar a opção de malas extras e pagar um valor a mais. É importante destacar que o valor de taxas extras pode variar de acordo com o volume da bagagem e o número de malas.

Por fim, deverá conferir os valores incluídos no seu processo de compra para realizar o pagamento. Analise se o site escolhido inclui de forma automática serviços extras, como contratação de transfers ou aluguel de carro, por exemplo.

Caso o serviço esteja incluído, basta desmarcar essa opção para visualizar o preço referente à viagem, considerando apenas o valor da passagem.

Geralmente, uma plataforma online leva alguns minutos para confirmar o pagamento da passagem aérea. Sendo assim, deve aguardar o recebimento da notificação por e-mail sobre o seu pagamento e, somente após todas essas etapas, a sua passagem aérea estará oficialmente comprada.

Check-in

Perto da data da sua viagem é possível realizar o processo de check-in. Somente após esse procedimento, o cartão de embarque é emitido.

O check-in pode ser feito de forma online, a partir de 72 ou 48 horas de antecedência, a depender da companhia aérea e do destino. É válido ressaltar que o passageiro pode realizar check-in no balcão de atendimento na sua chegada ao aeroporto.

O check-in online irá gerar um ticket eletrônico, chamado de e-ticket, que pode ser apresentado no portão de embarque diretamente no seu smartphone. Por fim, caso o seu cartão de crédito ofereça milhas de viagem, utilize-o para economizar na próxima viagem.