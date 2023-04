Como encontrar o nome de usuário no Facebook no celular/PC (2023)

Se você tem internet em casa, há muito menos chance de você não estar no Facebook. Na verdade, o mundo inteiro está disponível no Facebook. De plebeus a celebridades, o Facebook era a fonte de referência até o Instagram reinar em supremacia. No entanto, o Facebook ainda é muito popular e uma das razões por trás disso é a flexibilidade que oferece. Um desses recursos no Facebook é o nome de usuário. No entanto, muitos usuários estão enfrentando dificuldades para encontrar o nome de usuário no Facebook.

Embora às vezes o próprio Facebook forneça aos usuários um nome de usuário, outras vezes, se sua conta for antiga o suficiente e você não tiver feito nada com o nome de usuário, poderá ver um número estranho. Neste guia, mostraremos como você pode encontrar o nome de usuário do Facebook e o que fazer se não houver nenhum.

Em palavras simples, o nome de usuário do Facebook é o ID do usuário do Facebook. Você pode entrar no Facebook usando este nome de usuário, bem como encontrar alguém se não conseguir encontrá-lo por meio da pesquisa.

O nome de usuário no Facebook é um identificador exclusivo dessa pessoa específica que é fornecido apenas a ela conforme escolhido. Você pode alterá-lo várias vezes, mas o Facebook continua alterando suas políticas regularmente, então não podemos garantir isso.

No entanto, os nomes de usuário do Facebook são muito comuns hoje em dia porque todo mundo os tem. Se você estiver tendo problemas para encontrá-lo, acompanhe o guia.

A partir de agora, existem dois métodos para encontrar o nome de usuário do Facebook. Ambos são úteis o suficiente. Depende apenas de você, qual método é mais fácil para você. Vamos começar.

Método 1: veja a URL do perfil

A URL do perfil é provavelmente a maneira mais fácil de encontrar o nome de usuário no Facebook. Siga estas etapas para aprender este método:

Abrir Facebook. Clique no seu perfil no canto superior direito. Olhe para a barra de endereço. A URL será como facebook.com/ABCD. Esse ABCD é o seu nome de usuário.

Se você não preferir o método acima, também pode ver o nome de usuário do Facebook usando o menu de configurações. Siga estas etapas para fazer o mesmo:

Abrir Facebook. Clique no seu perfil no canto superior direito. Na lista suspensa que aparece, clique em Configurações e privacidade. Clique em Configurações de novo. Na página inicial de Configurações, você verá seu nome de usuário ao lado do URL facebook.com/ABCD.

Depois de alterá-lo, seu novo nome de usuário será o URL do seu perfil.

Se você deseja ver os nomes de usuário do Facebook de outros usuários, pode fazer isso facilmente. Não importa se você deseja ver o nome de usuário de alguém que já é seu amigo ou não. Encontrar o nome de usuário é fácil. Siga esses passos:

Abrir Facebook. Procure a pessoa que você deseja. Encontre a pessoa usando a barra de pesquisa. Se essa pessoa for sua amiga, você verá isso. Caso contrário, essa pessoa aparecerá mais tarde na pesquisa. Quando você encontrar essa pessoa, clique em seu ID para abri-lo. Olhe para a barra de endereço. Novamente, a URL será como facebook.com/ABCD. Esse ABCD é o nome de usuário da pessoa desejada.

Se você estiver fazendo o mesmo em um celular, o processo permanece o mesmo, dependendo se você está usando o Google Chrome ou qualquer outro navegador da web. Se você estiver usando o aplicativo móvel, siga estas etapas:

Abra o aplicativo do Facebook. Procure a pessoa. Depois de encontrar a pessoa, clique no nome do perfil dela. Toque no três pontos presente ao lado do Mensagem ou Adicionar amigo botão. Na próxima janela que aparece, você verá o nome de usuário como facebook.com/username.

Se você ver o perfil.php?id=, isso significa que a pessoa não conhece o conceito de nome de usuário e provavelmente não definiu um. No entanto, este profile.php?id= é o ID da conta dele e você pode copiá-lo e salvá-lo porque isso não muda.

Mesmo que a pessoa escolha um nome de usuário posteriormente, esse URL funcionará normalmente e, a essa altura, você encontrará o novo nome de usuário para lembrar o perfil facilmente.

Se você também está vendo profile.php?id= no seu Facebook, isso significa que você não definiu um nome de usuário próprio. Na verdade, você ainda está usando seu ID de e-mail ou número de telefone para fazer login no seu perfil do Facebook, que parece realmente antiquado. No entanto, você não precisa se preocupar; aqui estão os passos que você precisa seguir para criar seu nome de usuário no Facebook:

Abrir Facebook. Clique no seu perfil no canto superior direito. Na lista suspensa, clique em Configurações e privacidade. No lado direito, você verá o nome de usuário, clique em Editar. Digite o nome de usuário desejado e certifique-se de mantê-lo exclusivo. Agora, assim que você entrar, o Facebook verificará se outra pessoa reivindicou o nome de usuário ou não. Se não encontrar ninguém, você verá uma marca de verificação. Clique em Salvar.

Agora, seu novo nome de usuário do Facebook está configurado para mostrar a outros usuários.

Não importa se a pessoa bloqueou o perfil do Facebook. Tudo o que você precisa fazer é olhar para a URL e ela conterá o nome de usuário. Por outro lado, se você vir profile.php?id=?, isso significa que a pessoa não tem ideia do nome de usuário do Facebook e não definiu um.

Se uma pessoa definiu um nome de usuário, você pode ver isso facilmente na barra de endereço ou seguindo o método fácil discutido acima.

De acordo com nossa experiência, se o nome de usuário da pessoa consistir em seu nome real, o Facebook mostrará o perfil na pesquisa. Porém, se a pessoa guardou algo inusitado e totalmente diferente do seu nome, então o algoritmo do Facebook não funcionará corretamente.

Por exemplo, se o nome de uma pessoa for Michael Scofield e seu nome de usuário for @michaelschofield, a pesquisa certamente retornará seu perfil no resultado. No entanto, se o nome de usuário dele for @prisonbreak, você não encontrará essa pessoa no Facebook por esse método.

Conclusão

Bem, isso é tudo o que temos aqui sobre como você pode encontrar um nome de usuário no Facebook. Esperamos que este guia tenha ajudado você. Se você ainda estiver tendo problemas ou dificuldade para descobrir alguma coisa, comente abaixo.

