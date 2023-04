Como estudar gramática para concurso? Veja dicas essenciais

Está em busca de dicas de como estudar gramática para concurso? Então você veio ao lugar certo! Pois hoje separamos diversas informações importantes sobre esse assunto!

A gramática é um dos temas mais importantes para quem deseja passar em um concurso público. Ela é uma ferramenta indispensável para a comunicação escrita e, por isso, é valorizada por todas as bancas examinadoras.

No entanto, como estudar gramática para concurso ainda é uma dúvida de muitos concurseiros pelo Brasil. Por isso, neste artigo, apresentaremos dicas essenciais para que você se prepare adequadamente para as provas. Acompanhe a leitura!

Qual a importância de estudar gramática para concurso?

O conhecimento em gramática é essencial para o sucesso em concursos públicos. Afinal, ela é uma das áreas mais importantes para a compreensão e produção correta de textos em língua portuguesa.

Além disso, a maioria das provas de concurso exige habilidades de interpretação de texto, que se beneficiam do conhecimento linguístico.

Ao estudar gramática, os candidatos aumentam sua capacidade de ler, entender e produzir textos de qualidade. Ademais, a avaliação em concursos públicos é baseada na redação de textos que atendam aos critérios de correção e clareza, e o conhecimento gramatical é fundamental para alcançar esses resultados.

Entre os principais tópicos abordados pela gramática, podemos mencionar a sintaxe, os diferentes tipos de sujeito, a concordância, a regência verbal e nominal, os pronomes, os verbos e a pontuação, imprescindíveis para se comunicar e escrever corretamente em português.

Então, veja a seguir, algumas dicas importantes, para maximizar seus estudos da matéria e arrasar nas provas de concursos!

1. Domine as regras básicas

O primeiro passo para estudar gramática para concurso é dominar as regras básicas. Isso quer dizer que você precisa conhecer a estrutura da língua portuguesa, incluindo as classes gramaticais, como substantivo, adjetivo, verbo, advérbio, pronome, preposição, conjunção e interjeição. Além disso, também é importante entender sobre o uso correto dos tempos verbais, as regras de concordância e de regência, entre outros aspectos.

Para isso, é fundamental que você tenha um material didático de qualidade, seja um livro, um curso online ou uma apostila de concurso que aborde de forma clara e objetiva esses tópicos. Além disso, é importante que você faça exercícios para fixar o conteúdo.

2. Conheça as bancas organizadoras

Cada banca tem suas peculiaridades quanto à cobrança de gramática em suas provas. Por isso, é fundamental que você identifique qual é a banca responsável pelo concurso que você deseja prestar.

Geralmente, os concursos realizados pelas bancas Cesgranrio, Cespe, Fundação Carlos Chagas e Vunesp apresentam questões mais complexas de gramática. Já a banca FCC (Fundação Carlos Chagas) costuma cobrar mais em relação às regras gramaticais básicas.

Ao conhecer a banca, você poderá direcionar seus estudos para as regras e os temas que ela costuma cobrar com mais frequência. Isso aumentará suas chances de acertar mais questões de gramática na prova.

3. Pratique questões de concursos anteriores

Uma das melhores formas de estudar gramática para concurso é resolvendo questões de provas anteriores da banca responsável pelo certame. Dessa forma, você poderá se familiarizar com o estilo e a linguagem das questões, além de identificar os temas mais recorrentes.

Além disso, ao corrigir as questões, não se preocupe apenas com o acerto ou o erro. Procure entender por que você errou, a questão é qual foi o seu erro. Isso te ajudará a fixar o conteúdo e evitar que você cometa o mesmo erro em outras questões.

4. Se mantenha sempre atualizado

A língua portuguesa está sempre evoluindo, e isso se reflete nas mudanças que ocorrem nas regras gramaticais. Por isso, é importante que você acompanhe as atualizações e as mudanças na gramática.

Uma boa forma de se manter atualizado é ler obras literárias contemporâneas, jornais e revistas.

Além disso, você também pode seguir professores de português nas redes sociais, ouvir podcasts sobre a matéria e participar de fóruns e grupos de discussão sobre gramática.

5. Faça simulados

Fazer simulados é outra forma eficiente de estudar gramática para concurso. Os simulados permitem que você treine sua habilidade em resolver questões e identifique suas dificuldades.

Ao fazer um simulado, é importante que você crie um ambiente semelhante ao de uma prova de concurso, com um tempo limite para a realização das questões e sem interrupções. Isso ajudará a simular com mais fidelidade a situação real que você enfrentará no dia da prova.

Coloque já essas dicas em prática e consiga uma boa colocação nas provas de concurso!