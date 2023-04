Como excluir o histórico e a conta do ChatGPT [2023]

Você já usou o AI Chatbot de tendências, que responde às suas perguntas rapidamente? Esperamos que você conheça o ChatGPT. Se você já ouviu o nome, provavelmente já o usou. Certo? Usuários de todo o mundo estão usando o ChatGPT para diferentes propósitos. Há até notícias de que muitos países e empresas baniram o ChatGPT, enquanto muitas startups estão oferecendo a assinatura do ChatGPT Plus aos usuários. Isso ocorre apenas porque eles viram um aumento na produtividade.

Esperamos que, ao usar o ChatGPT, você possa ter feito muitas perguntas ao Chatbot. Pode haver conversas que você não deseja mais ver. Você sabia que pode excluir o histórico do ChatGPT na fala que está usando? Muitos usuários não sabem que podem excluir seu histórico e conta do ChatGPT. Como o ChatGPT estava em alta, os usuários criaram suas contas para usar o ChatGPT. Porém, os usuários que não gostam de usá-lo estão procurando maneiras de excluir o histórico e a conta do ChatGPT. Vamos começar com este guia para aprender como fazer isso.

Posso excluir minha conta ou histórico no ChatGPT?

O ChatGPT está em alta na internet. É apenas por causa do recurso para responder à pergunta dos usuários. Os desenvolvedores criaram o AI Chatbot para ajudar os usuários a fazer muitas coisas mais acessíveis. Após o lançamento do ChatGPT, os usuários passaram a utilizar mais o ChatGPT para as respostas quando comparado ao Google. No entanto, muitas coisas precisam ser corrigidas com o ChatGPT, o que levará muito tempo.

Milhares de usuários criaram suas contas no ChatGPT, mas agora estão procurando as etapas para excluí-las. A razão por trás da exclusão de sua conta ChatGPT é a privacidade e as preocupações com os dados. Muitos usuários não o usam regularmente, então desejam excluir a conta para evitar problemas com o ChatGPT no futuro. Eles pensam se poderão excluí-lo ou não. A resposta é Sim. Os usuários podem excluir a conta ChatGPT seguindo algumas etapas simples. Vamos listar as etapas abaixo, então continue lendo até o final para aprender sobre elas.

Como excluir o histórico do ChatGPT no PC ou celular

Um bilhão de usuários estão visitando o site ChatGPT para encontrar a resposta para suas perguntas em poucos minutos. No entanto, muitos usuários fizeram muitas perguntas e viram muitas conversas anteriores. Eles agora não podem gerenciar a conversa de maneira organizada, então enfrentam problemas ao usar o ChatGPT. Muitos usuários que criaram a conta não sabem que podem excluir sua conversa específica e todas as conversas para manter sua caixa de bate-papo limpa. Se você é um usuário que não sabe disso, siga as etapas abaixo para excluir o histórico do ChatGPT.

Conversas Específicas

Os usuários que desejam apenas excluir conversas específicas em seu ChatGPT precisarão seguir as etapas listadas abaixo. Existem muitos usuários que têm algumas conversas específicas que não precisam mais com a conta. Eles podem excluí-lo com muita facilidade. Vamos verificar como.

Em primeiro lugar, abra o site do ChatGPT e faça o login.

Agora, clique na conversa que você deseja excluir.

Quando a conversa for aberta, você verá uma opção no lado esquerdo da tela.

Você verá o ícone de exclusão. Toque nele.

Depois de clicar nela, essa conversa específica será excluída da conta. É isso.

Você pode seguir a mesma etapa para excluir outras conversas específicas. Se você deseja excluir todas as conversas simultaneamente, siga as etapas abaixo.

Todas as conversas

Os usuários que desejam excluir todas as conversas de sua conta ChatGPT devem seguir as etapas listadas abaixo.

Em primeiro lugar, abra o site do ChatGPT e faça o login.

Agora, no lado esquerdo da tela, você verá a opção de Limpar conversa.

Clique na opção, e outra opção ficará visível: Confirme conversas claras.

Toque nele se quiser limpar todas as conversas.

Depois de tocar, todas as conversas serão excluídas.

Leia o cabeçalho abaixo se quiser excluir a conta ChatGPT.

Como excluir conta ChatGPT 2023

Os usuários que estiverem usando a conta ChatGPT de sua conta OpenAI poderão excluir a conta ChatGPT. Além disso, eles excluirão a conta OpenAI por meio da qual a conta ChatGPT criada será excluída automaticamente. Portanto, se você tiver algum serviço da OpenAI, verifique-os. Existem duas maneiras disponíveis para excluir a conta ChatGPT. Os usuários que criaram sua conta para usar o ChatGPT e não o usam estão procurando etapas para excluí-lo. Listamos as diferentes maneiras abaixo; verifique-os.

Através do site

Primeiro de tudo, você deve visitar o platform.openai.com. Depois disso, você deve fazer login na página para acessar a seção de suporte.

Uma vez logado, você verá o Seção de Ajuda no cabeçalho da página. Abra.

Agora, uma janela será aberta, então clique na opção Ajuda lá.

Você verá uma opção para Envie-nos uma mensagem; selecione-o.

Depois disso, outra janela será aberta e você terá a opção de exclusão de conta. Toque nele e envie a mensagem.

Agora, escolha a opção de Deletar minha conta.

Você deve enviar uma mensagem de confirmação: Sim, excluir minha conta .

. Depois disso, a conta será excluída completamente. É isso.

Por e-mail

Se você não quiser seguir essas etapas para excluir sua conta por meio do site, siga as etapas listadas abaixo para excluir sua conta por e-mail.

Abra o e-mail para o qual você deseja excluir a conta.

No campo do remetente, digite [email protected]

Digite o assunto relacionado a Sobre exclusão de conta.

No conteúdo, você pode inserir qualquer coisa relacionada ao assunto.

Depois disso, você deve enviar o e-mail e o OpenAI o excluirá automaticamente em quatro semanas.

Empacotando

Mais de um bilhão de usuários estão usando o ChatGPT para diferentes propósitos. Para usar o serviço, os usuários precisam criar uma conta. Os usuários criaram suas contas, mas agora não as estão usando e estão procurando maneiras de excluí-las. Junto com a conta, alguns usuários também perguntaram como limpar o histórico do ChatGPT. Listamos como limpar seu histórico e excluir a conta no ChatGPT.

