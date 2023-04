Você já se perguntou como funciona o curso de formação do Concurso INSS? Se sim, precisa ler até o final, pois hoje vamos te contar todos os detalhes sobre isso.

Para quem está se preparando para o Concurso INSS, é importante saber como funciona o curso de formação para poder se preparar melhor. Afinal, o curso de formação é a etapa final do processo seletivo do INSS, sendo composto por diversas etapas, incluindo aulas teóricas, exercícios práticos e avaliações.

Neste artigo, explicaremos como funciona o curso de formação do Concurso INSS e como se preparar para essa etapa para se tornar um servidor público. Acompanhe a leitura!

Por que se preparar para o curso de formação do Concurso INSS

O concurso do INSS é um dos mais concorridos do país, e se preparar bem é fundamental para alcançar a sonhada vaga. A preparação para o curso de formação é um dos momentos mais importantes desse processo, por ser durante essa etapa que o candidato irá desenvolver as competências necessárias para exercer as funções atribuídas à função.

Uma boa dica é começar a estudar desde cedo, dedicando algumas horas do dia para a preparação. Além disso, é importante conhecer bem o que será exigido no curso de formação, estudar a legislação referente ao INSS, treinar resolução de questões e realizar simulados.

Outro ponto importante é a organização e disciplina, para ser possível cumprir todas as atividades diárias e manter a constância nos estudos. A boa preparação irá garantir que o candidato esteja pronto para enfrentar todas as etapas do concurso e atingir a tão sonhada aprovação.

O que é o curso de formação do Concurso INSS

O curso de formação é a última etapa do processo seletivo do Concurso INSS. Ele visa preparar os candidatos aprovados para assumir as funções de Analista do Seguro Social ou Técnico do Seguro Social no INSS.

O curso tem duração de cerca de 30 dias, ou 180 horas, composto por aulas teóricas, exercícios práticos e avaliações.

Durante o curso, avaliarão os candidatos em diversas áreas, incluindo conhecimentos técnicos, habilidades de comunicação, trabalho em equipe e liderança.

Conteúdo do curso de formação

O curso de formação do Concurso INSS tem caráter eliminatório e classificatório, e aborda diversos temas relacionados ao trabalho dos servidores públicos do INSS, incluindo:



Você também pode gostar:

Legislação previdenciária;

Atendimento ao público;

Processos administrativos;

Análise de processos previdenciários;

Cálculo de benefícios previdenciários;

Ética e sigilo profissional.

Além das aulas teóricas, os candidatos também terão a oportunidade de realizar exercícios práticos para se familiarizar com as ferramentas e sistemas utilizados no dia a dia dos servidores do INSS.

Avaliações durante o curso de formação

Durante o curso de formação do Concurso INSS, os candidatos serão avaliados em diversas áreas, incluindo conhecimentos técnicos, habilidades de comunicação, trabalho em equipe e liderança.

As avaliações são realizadas ao longo do curso e incluem provas escritas, avaliações práticas e a participação em atividades em grupo. A nota final do curso será calculada com base nas notas obtidas nas avaliações ao longo do curso.

É importante lembrar que a reprovação em qualquer uma das avaliações pode resultar na eliminação do candidato do processo seletivo.

Dicas para se preparar para o curso de formação

Primeiramente, para se preparar para o curso de formação do Concurso INSS, é importante estudar os temas que abordarão no curso, como a legislação previdenciária e o atendimento ao público.

Além disso, é importante se preparar para as avaliações práticas e para participar das atividades em grupo. Portanto, recomendamos praticar habilidades de comunicação, trabalho em equipe e liderança.

Outra dica importante é se preparar para o ritmo intenso do curso de formação. Durante o curso, os candidatos terão uma carga horária intensa de aulas e atividades, ou seja, pode ser cansativo e exigir dedicação e disciplina.

Conclusão

O curso de formação do Concurso INSS é uma etapa fundamental do processo seletivo para se tornar um servidor público do INSS.

Durante o curso, preparam os candidatos para assumir as funções de Analista do Seguro Social ou Técnico do Seguro Social, avaliado-os em diversas áreas para garantir que estejam aptos para o trabalho.

Para se preparar para o curso de formação, é importante estudar os temas que abordarão no curso, praticar habilidades de comunicação, trabalho em equipe e liderança, e se preparar para o ritmo intenso do curso.

Por fim, com foco e dedicação, é possível se destacar no curso de formação do Concurso INSS e se tornar um servidor público de sucesso.