Como Funciona um Curso de Licenciatura no Ensino Superior

Os cursos ofertados no ensino superior no nível da graduação podem ser de três tipos: Tecnólogo, Bacharelado ou Licenciatura. Cada um desses cursos conta com características próprias, preparando o estudante de forma diferenciada para o mercado de trabalho, mesmo que numa mesma área de atuação.

Características da licenciatura

A licenciatura consiste, resumidamente, em um curso de graduação que tem como objetivo formar professores e profissionais para atuar na área da educação como educadores, ou seja, ministrado aulas sobre uma determinada área. O curso tem duração média de quatro a cinco anos e é oferecido por diversas instituições de ensino superior públicas e privadas em todo o país.

Durante a licenciatura, os estudantes têm a oportunidade de aprender diversas técnicas e metodologias para ensinar os conteúdos específicos de cada área de conhecimento. Além de oferecer uma formação ampla, que contempla disciplinas de diversas áreas do conhecimento, como ciências humanas, sociais, exatas e biológicas, o curso de licenciatura conta com disciplinas voltadas para a atuação em sala de aula, ou seja, sobre conhecimentos pedagógicos.

Nesse sentido, os estudantes de licenciatura em algum momento do curso deverão passar por disciplinas acadêmicas sobre metodologias de ensino, didática, psicologia da Educação, metodologias de ensino e avaliação, entre outras. Essas disciplinas são fundamentais para que o futuro professor possa desenvolver habilidades e competências necessárias para planejar e executar aulas eficientes. Portanto, essas disciplinas são específicas da licenciatura, não sendo obrigatórias no caso dos cursos de bacharelado.

Como ingressar em um curso de licenciatura?

Para ingressar em uma licenciatura, é preciso passar pelo processo seletivo da instituição de ensino escolhida, que pode variar de acordo com a instituição. Em geral, os candidatos precisam realizar uma prova de vestibular ou utilizar a nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) para obter a aprovação para ingresso no curso.

Além disso, para ingressar nesse tipo de curso superior, o estudante precisa ter em mente a docência como meta de carreira. Durante o curso, os estudantes das licenciaturas têm a oportunidade de vivenciar a prática de ensino, que consiste em estágios supervisionados em escolas públicas ou privadas. Essa é uma das etapas mais importantes da formação, já que permite ao estudante vivenciar a realidade do ambiente escolar e aplicar os conhecimentos teóricos.

Atuação

Ao final da licenciatura, o estudante recebe o diploma de graduação em Licenciatura na área de atuação escolhida. Com esse diploma, ele estará licenciado, ou seja, apto a atuar como professor em escolas públicas ou privadas.

No entanto, não necessariamente um licenciado precisa atuar como professor, a depender da carreira. Um exemplo disso são os licenciados em Letras – Português, que podem trabalhar ministrando aulas de Língua Portuguesa ou como revisores de texto. Já os Licenciados em Letras – Inglês podem trabalhar como docentes e como tradutores.

A forma de avaliação do estudante ao final do curso também é um ponto de distinção entre o bacharelado e a licenciatura. Enquanto os estudantes do bacharelado são avaliados a partir da nota final de um Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), os licenciandos precisam fazer estágios (dois ou mais) e apresentar relatórios finais sobre esse trabalho. Os estágios envolvem atividades como observar aulas de professores já formados, preparar e ministrar aulas.

Para aqueles que desejam seguir carreira na área da educação, a licenciatura é um caminho importante para a formação e qualificação profissional. É importante escolher uma instituição de ensino reconhecida e de qualidade, que ofereça um curso completo e adequado às necessidades do mercado de trabalho. Além disso, é preciso ter dedicação e comprometimento para explorar o curso ao máximo e se tornar um profissional qualificado para a área da educação.

