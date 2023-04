Como Funcionarão as Etapas do Concurso SME Recife?

O concurso SME Recife ( Secretaria de Educação do Município de Recife ) oferta mil vagas para professor. Por mais que as inscrições já tenham sido finalizadas, é importante se atentar nas etapas do certame.

Os cadastros terminaram no dia 25 de abril e a taxa cobrada foi de R$ 157,28.

Vagas concurso SME Recife

Ao todo são mil vagas. Confira a distribuição de acordo com a escolaridade:

Nível médio ou superior Professor I: 570 vagas ampla // 80 vagas PcD // 160 vagas para candidatos negros;



Nível superior Professor II – Artes: 11 vagas ampla // 2 vagas PcD // 3 vagas para candidatos negros; Professor II – Ciências: 18 vagas ampla // 3 vagas PcD // 5 vagas para candidatos negros; Professor II – Educação Física: 15 vagas ampla // 3 vagas PcD // 5 vagas para candidatos negros; Professor II – Geografia: 19 vagas ampla // 3 vagas PcD // 6 vagas para candidatos negros; Professor II – História: 12 vagas ampla // 2 vagas PcD // 4 vagas para candidatos negros; Professor II – Língua Inglesa: 15 vagas ampla // 3 vagas PcD // 5 vagas para candidatos negros; Professor II – Língua Portuguesa: 27 vagas ampla // 4 vagas PcD // 8 vagas para candidatos negros; e Professor II – Matemática: 19 vagas ampla // 3 vagas PcD // 5 vagas para candidatos negros.



Os salários dos aprovados no concurso SME Recife dependem do cargo e da área. Características como carga horária e titulação também são levadas em conta:

Professor I (carga mínima de 145h/aula – podendo ser elevada até 270h/aula): salários que variam de R$ 3,2 mil até R$ 3,6 mil para doutorado.

Professor II (carga horária mínima de 100h/aula – podendo ser elevada até 270h/aula): salários que variam de R$ 2,2 mil até doutorado R$ 2,5 mil.

Quais serão as etapas do concurso SME Recife?

Além da fase objetiva, o concurso SME Recife vai contar com demais etapas:

Prova discursiva;

Prova prática; e

Avaliação de Títulos.

É importante deixar claro que as provas objetiva e discursiva do concurso SME Recife serão aplicadas no dia 11 de junho de 2023 e terão duração total de 4h30 minutos. As provas serão aplicadas no turno da tarde, na cidade de Recife.

O concurso SME Recife vai contar com 120 questões divididas entre conhecimentos gerais e específicos. Serão 50 itens de conhecimentos gerais e 70 itens de conhecimentos específicos.

Para ser reprovado, o candidato precisa estar incluso em uma destas regras:

a) obtiver nota inferior a 10,00 pontos na prova objetiva de conhecimentos básicos P1;

b) obtiver nota inferior a 21,00 pontos na prova objetiva de conhecimentos específicos P2; e

c) obtiver nota inferior a 36,00 pontos no conjunto das provas objetivas.



A fase discursiva vale 30 pontos e será realizada da seguinte forma:

a) para o cargo de Professor I: duas questões, sendo ambas relacionadas a conhecimentos pedagógicos, a serem respondidas em até 15 linhas cada, no valor de 15,00 pontos cada, totalizando 30,00 pontos.

b) para os cargos de Professor II: duas questões, sendo uma relacionada a conhecimentos pedagógicos e a outra a conhecimentos específicos do cargo/disciplina, a serem respondidas em até 15 linhas cada, no valor de 15,00 pontos cada, totalizando 30,00 pontos. b.1) para o Cargo 7: Professor II – Disciplina: Língua Inglesa, a questão de conhecimento específico do

cargo/disciplina deverá ser respondida em Língua Inglesa.



O que estudar para este edital?

Confira os assuntos de conhecimentos gerais para todos os cargos:

LÍNGUA PORTUGUESA: 1 Compreensão e interpretação de textos de gêneros variados. 2 Reconhecimento de tipos e gêneros textuais. 3 Domínio da ortografia oficial. 4 Domínio dos mecanismos de coesão textual. Emprego de elementos de referenciação, substituição e repetição, de conectores e de outros elementos de sequenciação textual. Emprego de tempos e modos verbais. 5 Domínio da estrutura morfossintática do período. Emprego das classes de palavras. Relações de coordenação entre orações e entre termos da oração. Relações de subordinação entre orações e entre termos da oração. Emprego dos sinais de pontuação. Concordância verbal e nominal. Regência verbal e nominal. Emprego do sinal indicativo de crase. Colocação dos pronomes átonos. 6 Reescrita de frases e parágrafos do texto. Significação das palavras. Substituição de palavras ou de trechos de texto. Reorganização da estrutura de orações e de períodos do texto. Reescrita de textos de diferentes gêneros e níveis de formalidade.

LEGISLAÇÃO: 1 Constituição Federal de 1988 (arts. 205 a 214). 2 Lei de Diretrizes e Bases da Educação – Lei Federal nº 9.394/1996 e suas alterações. 3 Estatuto da Criança e do Adolescente – Lei Federal nº 8.069/1990 e suas alterações. 4 Lei Brasileira de Inclusão Lei Federal nº13.146/2015 e suas alterações. 5 Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental de 9 anos – Resolução CNE-CEB nº 07/2010. 6 Estatuto dos funcionários públicos do município do Recife. 7 Política de Ensino da Rede Municipal do Recife alinhada à BNCC. 8 Referenciais Docentes do Município do Recife, alinhado à Base Comum para a Formação Continuada de Professores da Educação Básica (BNC-FC), instituída pela Resolução CNE/CP nº 1/2020. 9 Base Nacional Comum para a Formação Inicial de Professores da Educação Básica (BNC-FI), instituída pela Resolução CNE/CP nº 2/2019.

TEMAS EDUCACIONAIS E PEDAGÓGICOS: 1 Planejamento e organização do trabalho pedagógico. Processo de planejamento. Concepção, importância, dimensões e níveis. Planejamento participativo. Concepção, construção, acompanhamento e avaliação. Planejamento escolar. Planos da escola, do ensino e da aula. 2 Currículo: do proposto à prática. 3 Tecnologias da Informação e da Comunicação na educação. 4 Educação para a diversidade, cidadania e educação em e para os direitos humanos. A aprendizagem da leitura como um direito humano. 5 Educação integral. 6 Educação ambiental. 7 Fundamentos legais da Educação especial/inclusiva e o papel do professor. 8 Educação/sociedade e prática escolar. 9 Tendências pedagógicas na prática escolar. 10 Didática e prática histórico-cultural. 11 A didática na formação do professor. 12 Aspectos pedagógicos e sociais da prática educativa, segundo as tendências pedagógicas. Práticas de letramento e multiletramentos. 13 Os Processos de Ensino e de Aprendizagem. O diálogo entre o ensino e a aprendizagem. 14 Relação professor/estudante. 15 Compromisso social e ético do professor. 16 Componentes do processo de ensino. Objetivos; conteúdos; métodos; estratégias pedagógicas e meios. 17 Interdisciplinaridade e transdisciplinaridade do conhecimento. 18 Avaliação escolar e suas implicações pedagógicas. 19 O papel político-pedagógico e a organicidade do ensinar, do aprender e do pesquisar. A Função histórico-cultural da escola. Comunidade escolar e contextos institucional e sociocultural. 20 Projeto político-pedagógico da escola. Concepção, princípios e eixos norteadores. 21 Políticas Públicas para a Educação Básica. 22 Gestão Democrática.

USO DE TECNOLOGIA NA EDUCAÇÃO E INFORMÁTICA BÁSICA: Segurança da informação (Noções de vírus e pragas virtuais, Procedimentos de backup). Conhecimento da plataforma Google (Google Sala de Aula, Google Documentos, Google Planilha). Sistema operacional e ambiente Windows (edição de textos, planilhas e apresentações em ambiente Windows). Conceitos básicos, ferramentas, aplicativos e procedimentos de Internet. Conceitos de organização e de gerenciamento de informações, arquivos, pastas e programas.