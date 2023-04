Como impedir que as pessoas adicionem você a grupos do WhatsApp (2023)

O WhatsApp é um dos aplicativos de mídia social mais famosos, com mais de 2 bilhões de usuários. O aplicativo está recebendo atualizações regulares para facilitar o uso dos usuários. Existem muitos recursos que os desenvolvedores adicionaram ao aplicativo. Um dos melhores recursos que os usuários mais gostam são os Grupos. Geralmente, os usuários que estão no WhatsApp são adicionados a mais de 2 a 4 grupos. Alguns usuários são adicionados a mais de dez grupos.

O número de grupos em nossos bate-papos do WhatsApp está crescendo, pois nossos amigos e parentes fazem grupos diferentes para ocasiões diferentes. Mas muitos usuários adicionam aqueles que não querem estar no grupo. Mesmo depois de sair do grupo, eles são adicionados e os usuários ficam muito frustrados. Você sabia que os usuários do WhatsApp podem impedir que as pessoas adicionem aos grupos do WhatsApp? Se não, continue lendo este post até o final para saber mais sobre o assunto.

Como impedir que as pessoas adicionem você a grupos do WhatsApp

Milhões de usuários estão conversando no WhatsApp para diferentes propósitos. Alguns usuários estão fazendo bate-papos pessoais, enquanto alguns usuários adoram fazer bate-papos em grupo. Todos nós temos nosso grupo de amigos, parentes e pessoas do trabalho com quem adoramos bater um papo. Quando estamos em casa, geralmente temos um grupo chamado Família. Da mesma forma, existem diferentes grupos para nossos amigos, local de trabalho, etc. No entanto, todos sabemos que não é possível gerenciar todos esses grupos e responder às mensagens recebidas neles.

Muitos de nós não estamos pensando em entrar em mais grupos, pois isso atrapalhará nossa vida pessoal. Mas muitas pessoas têm nosso número e continuam nos adicionando em diferentes grupos, como Ofertas, Ofertas, Ocasional, etc. Sabemos que você não gosta de participar desses grupos. No entanto, mesmo depois de sair dos grupos, o administrador desses grupos nos adiciona sem nossa permissão, o que é frustrante para qualquer um. Mas não se preocupe; os desenvolvedores do WhatsApp já lançaram um recurso através do qual você pode lidar com os usuários que podem adicioná-lo ao grupo. Vamos verificar como você pode fazer isso.

Como impedir que as pessoas adicionem você a grupos do WhatsApp no ​​​​Android

Para impedir que as pessoas adicionem você aos grupos do WhatsApp no ​​​​Android, você precisará seguir as etapas listadas abaixo.

Em primeiro lugar, abra Whatsapp .

. Clique no três pontos ícone.

Selecione Configurações no seu celular.

Agora, clique no opção de privacidade.

Role para baixo e escolha o Opção de grupo.

Você verá uma seção, Quem pode me adicionar nos grupos:

Nesta seção, haverá três opções que são: Todos: Qualquer usuário que tiver seu número poderá adicioná-lo ao grupo do WhatsApp. Meus contatos: Se você selecionar esta opção, os usuários do seu contato poderão adicioná-lo aos grupos. Meus contatos, exceto: Ao escolher esta opção, você deve selecionar os contatos salvos em seu telefone, mas não deseja que eles o adicionem aos grupos. Você deve escolher usuários que não podem adicioná-lo ao grupo.



Como impedir que as pessoas adicionem você a grupos do WhatsApp no ​​iPhone

Para impedir que as pessoas adicionem você aos Grupos do WhatsApp no ​​iPhone, você deve seguir as etapas listadas abaixo.

Em primeiro lugar, abra Whatsapp .

. Selecione Configurações .

. Agora, clique no opção de privacidade .

. Role para baixo e escolha o Opção de grupo .

. Você verá uma seção, Quem pode me adicionar nos grupos:

Nesta seção, haverá três opções que são: Todos: Qualquer usuário que tiver seu número poderá adicioná-lo ao grupo do WhatsApp. Meus contatos: Se você selecionar esta opção, os usuários do seu contato poderão adicioná-lo aos grupos. Meus contatos, exceto: Ao escolher esta opção, você deve selecionar os contatos salvos em seu telefone, mas não deseja que eles o adicionem aos grupos. Você deve escolher usuários que não podem adicioná-lo ao grupo.



Como impedir que as pessoas adicionem você a grupos do WhatsApp no ​​KaiOS

Se você estiver usando o KaiOS, deverá seguir as etapas listadas abaixo para impedir que as pessoas o adicionem aos grupos do WhatsApp.

Em primeiro lugar, abra Whatsapp .

. Clique no opções ícone.

ícone. Selecione Configurações no seu celular.

no seu celular. Vou ao Conta opções.

opções. Agora, clique no opção de privacidade .

. Role para baixo e escolha o Opção de grupo .

. Você verá uma seção, Quem pode me adicionar nos grupos:

Nesta seção, haverá três opções que são: Todos: Qualquer usuário que tiver seu número poderá adicioná-lo ao grupo do WhatsApp. Meus contatos: Se você selecionar esta opção, os usuários do seu contato poderão adicioná-lo aos grupos. Meus contatos, exceto: Ao escolher esta opção, você deve selecionar os contatos salvos em seu telefone, mas não deseja que eles o adicionem aos grupos. Você deve escolher usuários que não podem adicioná-lo ao grupo.



Seguindo as etapas acima, você pode impedir que as pessoas o adicionem aos grupos do WhatsApp. Sugerimos que os usuários que farão isso sigam as etapas corretamente.

Como posso impedir que as pessoas me adicionem a grupos do WhatsApp?

Listamos as etapas pelas quais você poderá impedir que as pessoas o adicionem aos grupos do WhatsApp. Também sugerimos que você altere as configurações de Quem pode me adicionar nos grupos para o Meus contatos. Com a ajuda dessa configuração, os usuários da sua lista de contatos poderão adicioná-lo ao grupo, o que o ajudará a limpar o bate-papo do WhatsApp e a protegê-lo de pessoas desconhecidas. Muitas pessoas adicionaram usuários desconhecidos a diferentes grupos e, depois disso, os enganaram com diferentes técnicas. Portanto, cuidado com essas pessoas no WhatsApp.

Pensamentos finais

Muitos usuários enfrentaram problemas ao serem adicionados a diferentes grupos sem permissão. Neste guia, listamos as etapas que você precisa seguir para alterar as configurações de grupo da sua conta do WhatsApp. Ao fazer as devidas configurações de sua conta do WhatsApp para o grupo, ninguém poderá adicioná-lo sem sua permissão a nenhum grupo. Esperamos que este guia tenha ajudado você a alterar as configurações do grupo do WhatsApp.

