Como informar a pretensão salarial no currículo e/ou na entrevista: dicas para o candidato

A pretensão salarial pode ser uma grande dúvida do candidato ao elaborar o currículo, ou então, ainda que não insira essa informação no seu perfil, é possível que seja questionado durante a entrevista de emprego.

Dicas para o candidato informar a pretensão salarial no currículo e/ou na entrevista

Para tirar suas dúvidas sobre o que deve ser inserido na informação sobre a pretensão salarial, é importante considerar alguns aspectos do mercado de trabalho. Em suma, a pretensão salarial se refere ao valor que o candidato busca no mercado de trabalho, considerando o seu cargo pretendido.

Sendo assim, é uma informação importante para os recrutadores que anunciam vagas, solicitando que os interessados enviem currículos com essa informação. A informação sobre a pretensão salarial é importante. Pois, caso a vaga oferecida não esteja relacionada ao valor pretendido pelo candidato, é possível poupar tempo de ambas as partes.

Como responder a essa questão de forma adequada?

Entretanto, é comum que o candidato não tenha muita noção da remuneração relacionada à posição que ocupa no mercado, ou ainda, que pretende ocupar, o que pode ser um gargalo no seu processo seletivo e na sua apresentação profissional.

As empresas perguntam a pretensão salarial porque querem saber quanto os candidatos pretendem ganhar dentro da compatibilidade da vaga oferecida.

Em suma essa informação serve como uma pesquisa de mercado inversa, já que a empresa tem um limite de orçamento para cada vaga, ao passo que também busca entender o que os profissionais disponíveis estão entendendo como base da área no momento.

Isso porque a pretensão salarial pode modificar bastante o processo, de acordo com a dinâmica do mercado de trabalho. Já que assim como outros setores do mercado de trabalho, a pretensão também funciona com base no fluxo de oferta e demanda. Ou seja, quanto mais profissionais disponíveis na mesma qualificação, menores serão os salários de forma geral dentro do mercado, com possíveis exceções.

Habilidades e conhecimentos

Além disso, o recrutador também pode ter uma base para comparar as habilidades de diferentes candidatos, considerando pretensões parecidas.

Para o candidato inserir a pretensão salarial, ele deve considerar alguns aspectos, como suas habilidades, competências e suas experiências. Já que primeiramente é necessário que estas estejam compatíveis com a vaga em questão.

O nível do anúncio da vaga também deve ser considerado pelo candidato, já que muitas posições anunciadas como Júnior, Pleno e Sênior possuem uma remuneração diferenciada.

Além disso, é necessário entender a média praticada no mercado e a evolução da sua pretensão. Pois a sua pretensão salarial deve ser deve ser de acordo com a sua experiência até o momento. Para responder ao questionamento sobre a sua pretensão salarial de forma presencial, pode ser interessante se inteirar sobre as responsabilidades do cargo para chegar a um valor analítico.



Dessa maneira, poderá analisar o que a empresa busca, a sua própria experiência e o crescimento de sua carreira. Isso porque a sua pretensão salarial precisa estar relacionada aos valores que recebeu anteriormente.

Já que não é viável para o mercado que o profissional rebaixe muito o seu salário registrado no regime CLT, bem como também não é viável que informe uma pretensão muito acima do que recebeu nos seus últimos empregos.

Dessa maneira, é possível destacar que acredita que o valor solicitado é justo para as atribuições do cargo e também pode ser válido destacar que se encontra aberto para negociar. Para se preparar melhor e definir a sua proteção salarial, pesquise os valores que estão sendo praticados na sua área atualmente.

Faça uma pesquisa salarial

Essa pesquisa pode ser feita de maneira bem simples. Através da plataforma Glassdoor, por exemplo, é possível ver o segmento e as médias salariais, além de consultar avaliações dos candidatos para as empresas.

Conforme dito anteriormente, o nível da vaga precisa ser considerado tanto em questão de hierarquia, como em questão de conhecimento imprescindível. Já que algumas vagas são direcionadas para quem possui pós-graduação, por exemplo, e, geralmente, essas especificações atendem uma pretensão um pouco mais elevada.