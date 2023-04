Como iniciar o PS4 ou PS5 no modo de segurança rapidamente (2023)

Todos nós adoramos jogar em nosso PC e consoles de jogos. Às vezes, até mesmo o PC não funciona corretamente, então os jogadores não podem jogar o jogo corretamente. Os consoles de jogos foram desenvolvidos para resolver esses problemas e tornar o jogo mais interessante para os jogadores. Os consoles de jogos são feitos delicadamente para que os jogadores ofereçam outro nível de experiência de jogo. Existem muitos consoles de jogos diferentes disponíveis para jogadores no mercado. Alguns deles que são muito famosos entre os jogadores são PlayStation e Xbox.

Mesmo após o desenvolvimento dos consoles de jogos, alguns erros geralmente ocorrem nos consoles dos jogadores. Eles estão muito frustrados com esses problemas e estão sempre tentando soluções diferentes para corrigir os erros que ocorrem em seu sistema. No entanto, algumas maneiras são desenvolvidas pelos desenvolvedores dos consoles por meio das quais você poderá analisar a causa dos problemas e poderá resolver o problema no console que está usando. Iremos discutir o caminho neste guia.

O que é o Modo de segurança no PlayStation 4 e no PlayStation 5?

Existem milhares de jogos disponíveis na loja de jogos, o PlayStation. Os jogadores adoram experimentar a maioria deles. Como os jogos estão sendo lançados regularmente, é comum que haja bugs e problemas que os jogadores enfrentarão em seu PlayStation. Vários problemas podem colocar seu PlayStation em condições críticas em que você não pode resolvê-los fazendo correções técnicas. Nesse momento, o recurso Modo de segurança, fornecido pela empresa, resolverá o problema. Milhares de jogadores já enfrentaram essa situação e usaram o Modo de segurança para sair dessa.

O modo de segurança é um recurso no qual o console é iniciado com as funções mais básicas. Com a ajuda do modo de segurança, os jogadores podem iniciar seu console com funções básicas se não puderem iniciá-lo durante algum problema. O Modo de segurança oferece uma variedade de opções através das quais você poderá resolver problemas de diferentes maneiras. Listamos por que você pode não conseguir iniciar o console. Então, vamos verificá-los.

Por que preciso iniciar o PS4 no modo de segurança?

Sabemos que você pode estar pensando por que deve iniciar o PS4 e o PS5 no modo de segurança ao enfrentar qualquer problema. O modo de segurança foi desenvolvido para ajudar os usuários a resolver problemas que possam estar enfrentando no início do jogo ou após a instalação. O modo de segurança no PlayStation foi projetado para resolver vários problemas. Listamos os motivos abaixo, verifique-os.

Para PS4

Reiniciar sistema: Isso encerrará o modo de segurança e reiniciará o PS4 com as configurações normais.

Isso encerrará o modo de segurança e reiniciará o PS4 com as configurações normais. Resoluções de alteração: Isso mudará a resolução da tela para 480P. Esta opção é muito útil para enfrentar uma tela preta em seu console devido a jogos ou configurações.

Isso mudará a resolução da tela para 480P. Esta opção é muito útil para enfrentar uma tela preta em seu console devido a jogos ou configurações. Atualização do software do sistema: Isso atualizará o software do PlayStation com a ajuda de download direto e dispositivos externos.

Isso atualizará o software do PlayStation com a ajuda de download direto e dispositivos externos. Restaurar a configuração original: Se você alterou alguma configuração no seu PlayStation e começou a enfrentar problemas depois disso no sistema, esta opção o ajudará muito. Isso restaurará as configurações padrão sem excluir nenhum conteúdo do seu console.

Se você alterou alguma configuração no seu PlayStation e começou a enfrentar problemas depois disso no sistema, esta opção o ajudará muito. Isso restaurará as configurações padrão sem excluir nenhum conteúdo do seu console. Reconstruir banco de dados: Isso fará a varredura da unidade no console e, depois disso, um novo banco de dados será criado. Será muito útil se houver algum problema de software.

Isso fará a varredura da unidade no console e, depois disso, um novo banco de dados será criado. Será muito útil se houver algum problema de software. Inicializar PS4: Isso excluirá os dados do usuário do console e restaurará as configurações ao estado original.

Isso excluirá os dados do usuário do console e restaurará as configurações ao estado original. Inicializar o PS4 (reinstalar o software do sistema): Esta opção é semelhante ao Initialize PS4, mas nesta, os dados serão excluídos junto com o firmware do PS4.

Esta opção é semelhante ao Initialize PS4, mas nesta, os dados serão excluídos junto com o firmware do PS4. Definir modo HDCP: Isso será bom se você conectar o PS4 a uma TV 4K, mas que não suporte HDCP 2.2.

Para PS5

Reinicie o PS5: Ele reiniciará o console após encerrar o modo de segurança.

Ele reiniciará o console após encerrar o modo de segurança. Alterar saída de vídeo: É a melhor opção se você estiver enfrentando um problema de tela preta no console. A partir daqui, você pode alterar o modo HDCP e as configurações de resolução.

É a melhor opção se você estiver enfrentando um problema de tela preta no console. A partir daqui, você pode alterar o modo HDCP e as configurações de resolução. Consertar armazenamento do console: Isso corrigirá os problemas se o console não estiver iniciando devido a algum problema ou problema de armazenamento.

Isso corrigirá os problemas se o console não estiver iniciando devido a algum problema ou problema de armazenamento. Atualização do software do sistema: Ele atualizará o software do sistema com a ajuda de um download direto ou de um dispositivo de armazenamento externo.

Ele atualizará o software do sistema com a ajuda de um download direto ou de um dispositivo de armazenamento externo. Restaurar a configuração original: Isso não excluirá o conteúdo, mas restaurará as configurações de fábrica.

Isso não excluirá o conteúdo, mas restaurará as configurações de fábrica. Limpe o cache e reconstrua o banco de dados: Ele limpará os arquivos de cache do console e reconstruirá o banco de dados.

Ele limpará os arquivos de cache do console e reconstruirá o banco de dados. Redefinir PS5: Isso excluirá todos os dados do usuário e restaurará o console PS5 para um estado mais recente.

Isso excluirá todos os dados do usuário e restaurará o console PS5 para um estado mais recente. Redefinir PS5 (reinstalar o software do sistema): Ele excluirá os dados e removerá o software PS5.

Como iniciar o PS4 no modo de segurança facilmente

Para iniciar o PS4 e PS5 no modo de segurança sem problemas, você deve seguir as etapas listadas abaixo.

Primeiro, desligue o console segurando o botão liga/desliga por três segundos.

Você pode verificar o indicador de energia para saber o status do console.

Quando o console estiver desligado, pressione e segure o botão liga/desliga novamente.

Quando ouvir o segundo bipe, solte o botão. O segundo bipe virá sete segundos depois.

Agora, você precisa escolher a opção para a qual deseja usar o controlador. Portanto, conecte-o após o segundo bipe. É isso. Várias opções estarão lá; escolha a opção de acordo com a sua necessidade.

Empacotando

Existem milhões de jogadores que usam o PlayStation para seus jogos. Os Sony PlayStations são um dos melhores consoles de jogos que os jogadores profissionais consideram. Outra razão pela qual o PlayStation é muito famoso é por causa da biblioteca de jogos. Os desenvolvedores estão sempre trabalhando para torná-lo melhor para os usuários.

O Modo de segurança é um dos recursos que você pode usar para solucionar problemas. Listamos informações essenciais que você deve saber sobre o PlayStation e seu modo de segurança. É isso para este post. Se você tiver alguma dúvida, informe-nos na seção de comentários abaixo.

