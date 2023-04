Como instalar extensões no navegador Opera: Gerenciar extensões do Chrome

O Opera é um navegador multiplataforma e bastante famoso no mercado de navegadores há anos. Embora seja baseado no Chromium, ele se distingue de outros navegadores baseados no Chromium devido à sua interface de usuário super refinada, recursos avançados, várias opções de personalização, navegação mais segura e assim por diante. Portanto, se você já é usuário do Opera ou deseja utilizá-lo, pode consultar este guia completo para instalar e gerenciar extensões no Opera Browser.

Também conhecido como Opera Browser, é mais rápido e seguro que o Google Chrome em termos de privacidade. Além disso, há vários recursos avançados e opções de personalização disponíveis no Opera Browser que você pode usar facilmente. Inclui cores temáticas, papéis de parede, opções da barra lateral, VPN, controles de bloqueio de anúncios e muito mais.

Aqui, discutiremos a instalação e o gerenciamento de extensões no navegador Opera que podem ser úteis o suficiente para realizar muitas tarefas sem nenhum esforço extra. Então, vamos mergulhar nos breves detalhes e, em seguida, como aprofundar os passos.

O que são extensões em um navegador da Web?

As extensões do navegador são um tipo de complemento ou você pode dizer aplicativos embutidos que podem ser instalados ou desinstalados no navegador da web específico a partir de sua interface de loja na web. Essas extensões ou complementos podem funcionar perfeitamente, dependendo do seu uso ou necessidade de aumentar a produtividade de várias maneiras.

Conforme mencionado, essas extensões oferecem opções extras, como ferramentas de produtividade, portais de notícias e previsão do tempo, complementos de mídia social, jogos etc. Essas extensões são programas de software criados com base em tecnologias da Web, como HTML, CSS e JavaScript. Portanto, são realmente úteis e melhoram a experiência de navegação.

Como instalar e gerenciar extensões no navegador Opera

Você pode abrir sua página de extensões clicando no ícone de extensões (ícone de cubo) na parte inferior da barra lateral.

Como alternativa, você pode navegar na página de extensões por meio do menu principal seguindo as etapas abaixo.

Para abrir a página de extensões do Opera no Windows ou Linux:

Abra o navegador Opera e vá para o Menu do ícone da ópera .

. Sob ExtensõesClique em Extensões ou pressione o Ctrl+Shift+E hotkeys.

Para abrir a página de extensões do Opera no Mac:

Inicie o navegador Opera.

Clique em Visualizar na barra de ferramentas.

na barra de ferramentas. Em seguida, clique em Mostrar extensões ou pressione o ⌘+Shift+E hotkeys.

1. Adicione extensões ao Opera

Para instalar extensões da loja virtual do Google Chrome no Opera, você pode verificar as etapas abaixo.

Clique na extensão e selecione Adicionar ao Opera .

. A extensão selecionada será instalada no navegador Opera.

2. Adicione extensões do Chrome ao Opera

Caso você não encontre nenhuma extensão específica na página da loja de complementos do Opera, tente usar a extensão do Google Chrome para o Opera seguindo as etapas abaixo.

Basta ir para o Loja online do Chrome usando este link.

usando este link. Pesquise a extensão necessária e clique em Adicionar ao Opera .

. Uma janela pop-up aparecerá para confirmar a instalação.

Então, clique em Adicionar extensãoe espere que ele seja adicionado ao Opera.

É assim que você pode instalar facilmente extensões ou complementos para o navegador Opera na loja nativa de complementos do Opera ou na loja virtual do Chrome, respectivamente.

3. Gerenciar extensões no Opera

Agora, se você deseja gerenciar as extensões instaladas no navegador Opera, como desabilitar ou desinstalar extensões, verifique as etapas a seguir.

Abra o Navegador Opera .

. Agora, clique no Extensões opção na barra de ferramentas.

opção na barra de ferramentas. Caso a opção Extensões não esteja ativada, você pode tentar ativá-la clicando no botão ícone de três pontos no canto inferior.

no canto inferior. Então você encontrará todas as extensões instaladas em seu navegador Opera.

Se você deseja desativar qualquer extensão, clique no botão Desativar alternar.

alternar. Para excluir a extensão, clique em Remover para a extensão específica.

Dessa forma, você pode realmente gerenciar extensões no navegador Opera. Você pode comentar abaixo para qualquer dúvida.

