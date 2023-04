Como instalar o Google Bard como aplicativo no iPhone 2023

A tendência para o AI Chatbot aumentou após o lançamento do ChatGPT. Há um bilhão de usuários que visitaram o site ChatGPT para encontrar a resposta para suas perguntas. Como a tendência está crescendo a cada dia, é óbvio que outras empresas também mostrarão seu potencial lançando o site do concorrente. Da mesma forma, o Google, uma das empresas famosas por fornecer os melhores aplicativos, dispositivos e outras coisas para Android, está no mercado com seu AI Chatbot.

O Google Bard é um dos concorrentes do ChatGPT e também tem um bom desempenho no mercado. Os usuários adoram usá-lo, pois todos sabemos que o ChatGPT já está lidando com bilhões de consultas, então muitos usuários estão visitando o site do Google Bard para encontrar a resposta. Milhões de usuários têm procurado instalar o Google Bard como um aplicativo em seus iPhones. Os usuários da Apple estão demonstrando grande interesse no Google Bard, por isso estamos aqui com um guia para ajudá-lo a instalar o Google Bard no seu iPhone e também no telefone Android. Portanto, continue lendo este guia até o final para saber os passos necessários para instalar o Google Bard no seu iPhone.

O que é o Google Bardo?

O Google Bard é um AI Chatbot semelhante ao ChatGPT. Também ajuda os usuários a responderem às suas perguntas para a pergunta que fizeram. É concorrente do ChatGPT e está melhorando as respostas com a ajuda dos serviços prestados pelo LaMDA. O Google está sempre trabalhando para torná-lo mais útil para os usuários. Os usuários que precisam obter a resposta devem visitar o site.

Além disso, o Google Bard está disponível para países específicos à medida que o teste continua. O Google está planejando lançar os serviços para mais países em breve. Porém, caso você não saiba, o ChatGPT está funcionando de graça para os usuários, mas os gastos para que ele funcione são muito altos. Assim, eles lançaram alguns planos de assinatura para que os usuários que compraram as assinaturas possam obter mais serviços premium, enquanto os usuários que acessam gratuitamente podem continuar executando gratuitamente.

Portanto, também esperamos que o Google Bard siga o mesmo caminho para os usuários, pois também exige altas taxas operacionais. O Google Bard está disponível para usuários em diferentes plataformas. Você pode usar o Google Bard no Android, iOS e um computador. No entanto, estaremos ajudando você a instalá-lo no iPhone e Android. Mas, antes disso, vamos limpar a consulta que os usuários estão pesquisando: O Google Bard está disponível para iPhone e Android? Então, vamos dar uma olhada.

O Google Bard está disponível para iPhone e Android?

Muitos usuários que desejam usar o Google Bard estão pensando se o Google Bard está disponível no iPhone e no Android. Eles estão procurando a consulta porque estão pensando em instalar o Google Bard em seu iPhone e Android para que possam usá-lo apenas abrindo o aplicativo sem acessar o site todas as vezes.

O Google Bard está disponível na Internet como um site, e você pode usá-lo facilmente acessando o site. O Google não o lançou como um aplicativo. Então você tem que descobrir diferentes métodos para instalar o aplicativo. Estamos aqui com uma maneira de listar as etapas pelas quais você pode instalar o Google Bard como aplicativo no iPhone e no Android. Então, vamos verificar os passos abaixo.

Instale o Google Bard como aplicativo no iPhone

Se você é um usuário do iPhone e deseja usar o Google Bard em seu dispositivo como um aplicativo, precisará seguir as etapas que listaremos abaixo. Você deve seguir as etapas porque o Google Bard não está disponível na Apple Store. Então, vamos instalá-lo com a ajuda de diferentes maneiras. Vamos dar uma olhada.

Abrir navegador Safari no seu iPhone.

no seu iPhone. Agora, vá para bard.google.com .

. Clique em Entrar na lista de espera se você não tiver concluído o procedimento.

se você não tiver concluído o procedimento. Toque em Entrar, que está no canto superior direito do site.

que está no canto superior direito do site. Agora, insira as credenciais necessárias para Conecte-se .

. Depois de fazer login, toque no botão botão Compartilhar.

Agora, role para baixo e clique em Adicionar à tela inicial.

Nomeie o site e clique em Adicionar.

Como instalar o Google Bard como aplicativo no Android

Assim como os usuários do iPhone, você também precisará seguir as etapas listadas abaixo para instalar o Google Bard como um aplicativo no Android. O Google Bard não está disponível no aplicativo Google Play Store. Portanto, você também precisará seguir as etapas que mencionamos para usuários do iPhone. Vamos começar com ele.

Abra o Google Chrome no seu telefone Android.

Agora, vá para bard.google.com.

Clique em Entrar na lista de espera se você não tiver concluído o procedimento.

se você não tiver concluído o procedimento. Toque em Entrar, que está no canto superior direito do site.

que está no canto superior direito do site. Agora, insira as credenciais necessárias para Conecte-se .

. Clique no três pontos ícone.

Role para baixo e clique em Adicionar à tela inicial.

Agora, você deve nomeá-lo e clicar em Adicionar .

. Depois de dar o nome, arraste e coloque-o na Tela. É isso.

Pensamentos finais

O Google Bard é um dos chatbots de IA lançados como concorrente do ChatGPT. Os usuários estão muito interessados ​​no ChatGPT porque está disponível na maioria dos países. No entanto, o Google Bard está disponível apenas para países limitados, pois os serviços são estendidos a diferentes países. Os desenvolvedores estão sempre trabalhando para torná-lo o melhor para os usuários. Então, eles estão esperando por mais feedback e relatórios.

O site já tem mais de 30 milhões de visualizações de página, o que é uma ótima estatística. Além disso, está crescendo diariamente, então podemos esperar mais visualizações em breve. Alguns usuários estão pensando em usar o Google Bard como um aplicativo. Por isso, listamos as etapas pelas quais você pode fazer isso facilmente. Siga-os corretamente para instalar o Google Bard no seu iPhone e Android como um aplicativo. É isso.

