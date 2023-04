Como montar uma distribuidora? Entenda o passo a passo

Os trabalhadores do setor industrial estão bem cientes de que mesmo os melhores produtos falharão no mercado se uma estratégia de distribuição eficaz não bem implementada. Por isso que hoje, indicaremos como montar uma distribuidora.

É importante garantir que fazer os produtos cheguem aos consumidores a que se destinam e que estejam sempre disponíveis nos lugares certos, na hora certa e quantidades certas.

Passo a passo para montar uma distribuidora

Apresentamos na sequência, um passo a passo para montar uma distribuidora:

Selecione um produto e mantenha o foco

Saber em qual produto que deseja trabalhar é um primeiro passo crucial. Isso é útil porque permite investigar o lucro obtido e, mais importante, o risco assumido ao distribuir o produto em questão. Agora é a hora de realmente mergulhar em um estudo de mercado prático.

Mas antes de escolher o produto, você precisa pensar no mercado que deseja atender como distribuidor. Aquele em que você tem mais experiência, assim, você saberá exatamente o que esperar em termos dos melhores produtos, preços, concorrência, lucros e qualidade da região.

Verifique com um fabricante próximo

Após decidir sobre uma região e um produto específico, você deve encontrar a fábrica mais próxima que atenda às suas necessidades. Em seguida, ligue para eles e marque uma reunião com a equipe de vendas.

Faça uma análise de mercado

Avalie se o mercado está ou não a seu favor antes de começar. Considere as lojas locais e converse com elas sobre a demanda por seu produto. Não devemos negligenciar o papel que àquela rivalidade desempenha.

Isso evitará que você afunde dinheiro em um modelo de distribuidor que pode ser facilmente “engolido” pelos rivais. Portanto, investigue seus rivais com cuidado para descobrir o quão difícil será vencê-los.

Escolha um bom local para montar uma distribuidora

Falamos de localização, não estamos nos referindo às coordenadas precisas, mas sim à região ou cidade. Ter um estacionamento considerável para os caminhões poderem vir é essencial que eles experimentem vendas rápidas de seu produto.



Realize um investimento sólido

Esteja ciente de que um investimento inicial considerável é necessário para lançar um distribuidor. Um depósito pode ser alugado ou construído nesta situação. O tamanho vária muito, dependendo do produto que você vende, pois para o distribuidor poder expandir para a venda de outros tipos de produtos no futuro, é obviamente necessário um espaço maior.

Compra de mercadorias

Você decidiu seguir a rota do distribuidor, após concluir as etapas anteriores, agora é hora de começar a reabastecer seu estoque.

Primeiro, você deve pedir apenas uma pequena quantidade de mercadorias, de preferência o mínimo que o fabricante fornece aos atacadistas. Assim, permite que você venda o suficiente para provar o valor do produto.

Os clientes podem ficar um pouco impressionados, aumentando a probabilidade de uma transação comercial bem-sucedida. Este poderia ser um método de atrair novos clientes.

Cuide da logística para montar uma distribuidora

É um aspecto importante na criação de qualquer modelo de distribuição. A distribuição das mercadorias para venda pode ser considerada o âmbito da logística.

É óbvio que os fabricantes terão dificuldade em levar seus produtos ao distribuidor. O mesmo se aplica aos comerciantes, que muitas vezes evitam sair de seu caminho para procurar mercadorias. Então você verá resultados positivos, sendo crucial contratar motoristas competentes e familiarizados com a estrada.

Manter uma clientela diversificada

No início, seus esforços devem se concentrar no desenvolvimento diversificado de uma lista de clientes. Muitos empresários se preocupam muito sobre a qualidade, durabilidade e preço do produto. A grande base de clientes permite um ciclo de feedback contínuo, que por sua vez garante que o produto fique melhor e forneça mais valor ao usuário final.

Fique de olho nas novidades do mercado

Fique de olho nos produtos com alta demanda e converse com seus clientes para saber o que eles mais precisam nesse período. Assim, se torna imprescindível fazer uma análise minuciosa nos custos, e se possível ir aumentando o tamanho da distribuidora.

Desta forma, se torna possível adquirir produtos mais recentes, mas não esqueça que esse fato irá aumentar os custos tanto na contratação de pessoas legalizadamente, e um melhor gerenciamento.

Montar uma distribuidora é altamente lucrativa, uma vez que aproxima os varejistas dos fornecedores.