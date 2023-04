Como o budismo quase fez Steven Seagal abandonar sua carreira de ator no início de sua vida

Steven Seagal é um ator multifacetado que foi considerado uma das maiores estrelas do cinema de ação de sua geração. Houve um tempo em que ele estava no Top 3 entre os rostos mais conhecidos dos filmes de ação. Apenas outros atores como Arnold Schwarzenegger ou Jean Claude Van Damme eram maiores do que ele na época. Como uma estrela de ação, sua marca registrada sempre foi a violência, mas uma mudança repentina de coração quase matou completamente sua carreira de ator. Steven Seagal começou a praticar o budismo e até obteve o reconhecimento do próprio Dalai Lama. Eles o declararam a reencarnação de um homem santo do século 17 e isso mudou sua perspectiva para sempre.

A tentativa fracassada de Steven Seagal de acabar com a violência

Quando esse encontro aconteceu entre Seagal e o Dalai Lama, considerou-se que o ator tinha sua própria visão de ter um conhecimento mais profundo do dharma. Isso foi confirmado pelo Chefe Supremo da Escola Nyingma do Budismo Tibetano em 1997. Esse era Steven Seagal no auge de seus poderes, e é por isso que sua carreira quase terminou naquela época. Nenhum estúdio de cinema queria ter nada a ver com uma estrela de ação que se recusava a ser violenta em seus filmes. Isso também trouxe muitos confrontos diferentes com estúdios ou diretores sobre essa nova filosofia. Mas também na época ninguém ousava contradizer uma das maiores estrelas do cinema mundial.

Como você já deve saber, a política de não violência em seus filmes não funcionou para Steven Seagal. Ele continuou a fazer filmes por muitos anos depois disso e continuou arrasando como seus fãs queriam. Na vida real, Seagal sempre tentou seguir o caminho justo sem violência, mas sua vida como estrela de cinema era diferente. Em determinado momento, ele finalmente entendeu que esses filmes eram feitos para alegrar os cinéfilos. De certa forma, Seagal encontrou consolo no fato de que suas intenções de entreter eram puras. Todos nós nos perguntamos o que Steven Seagal pensa sobre o recente escândalo do Dalai Lama, visto que ele é um budista professo.