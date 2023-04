Como o PIX Garantido e Parcelado podem Impulsionar as Vendas?

Cada vez mais comerciantes online estão aceitando o Pix como forma de pagamento imediato. Alguns planos do Banco Central do Brasil, como o Pix Garantido e o Parcelado, começaram a entrar no mercado, obtendo o sucesso esperado para o produto. Por isso que hoje, indicaremos como o Pix Garantido e Parcelado podem ajudar a alavancar as vendas.

Informações do Banco Central apontam que, no 2º Trimestre de 2022, o pagamento à vista foi utilizado em 27,1% das transações. Mas, em contrapartida, as vendas realizadas por Pix cresceram assustadoramente.

Embora não seja divulgado de maneira oficial pelo Banco Central, o formato de pagamento Pix Garantido possibilita que as transferências sejam feitas, inclusive se não tiver saldo suficiente na conta do cliente. Então, você está interessado em aprender mais?

Continue lendo e fique informado sobre os detalhes do Pix Garantido e Parcelado.

O que exatamente significa “Pix Garantido”?

O Pix Garantido representa transações que podem ser mediadas com Pix mesmo que não há fundos suficientes na conta do cliente, e assim, é feito a partir de um pagamento parcial. Isso é uma grande vantagem para os consumidores por abrir mais uma forma de pagamento através do Pix sem colocar em risco o vendedor.

Como funciona o sistema Pix Garantido?

O sistema Pix garantido é realizado a partir do parcelamento em até 24 meses, sem cobrança de juros na transação ou na hora do pagamento pelo sistema Pix Garantido.

Assim, ele trabalha juntamente com os bancos digitais para garantir que os comerciários recebam o pagamento parcelado em tempo hábil, além de dar a eles a oportunidade de conquistar clientes fiéis.

Qual a distinção entre Pix Garantido e Pix Parcelado?

Outras instituições financeiras oferecem um serviço chamado Pix Parcelado e assim, os consumidores podem realizar as suas compras ou transferências de maneira parcelada.

A distinção entre eles é que o último exige que o cliente possua um cartão de crédito, e assim, o débito é normalmente associado ao uso do cartão, enquanto o primeiro não.

Benefícios da oferta de Pix Garantido e Pix Parcelado para alavancar as vendas

Na sequência, apresentamos os principais benefícios da oferta dos dois tipos de Pix em sua empresa:



É um formato de pagamento seguro

Esta opção de pagamento é segura para ambos os envolvidos com a compra: cliente e comerciante. Ou seja, não prejudicará o comerciante se o cliente tiver dificuldade em efetuar o pagamento porque a instituição financeira arcará com o ônus da dívida.

A premissa de preços do Pix Garantido é que os comerciantes vão cobrar menos. Se o proprietário de uma empresa aumentar o uso desse método de pagamento, ele poderá se qualificar para uma taxa de juros mais baixa em outros métodos de pagamento, como cartões de crédito e débito.

Possibilita o planejamento das contas da empresa

A capacidade de agendar pagamentos com antecedência é um ponto de venda para consumidores e varejistas. O cliente pode se sentir mais fascinado para fazer uma compra com a opção de parcelar o Pix. Por outro lado, o varejista tem a opção de verificar quando o pagamento teve agendamento, dando-lhes maior tranquilidade quanto ao recebimento pontual de suas parcelas.

Os empresários que realizam um alto volume de transações mensais podem se beneficiar muito com a adição de uma opção de recebimento recorrente mensal ao seu planejamento contábil.

Você entendeu totalmente o que é e como funciona o Pix Garantido?

Acreditamos que este artigo tenha sanado as suas principais perguntas sobre as novas modalidades Pix anunciadas pelo Banco Central do Brasil. O lançamento destas opções tem previsão para lançamento em 2024, mas este tipo de estrutura de pagamento tem o potencial de ajudar muito os comerciantes a conquistar ainda mais clientes.

Prepare sua empresa para oferecer mais estes formatos de pagamento, e tenha a garantia de pagamentos recorrentes, sem se preocupar com a inadimplência.

É um novo recurso prometido pelo Banco Central onde você pode supostamente “garantir” uma parte de Pix. Assim, o consumidor faz uma compra de uma empresa participante e, em seguida, paga em parcelas usando crédito concedido pela instituição financeira de origem do cliente.

Exemplificando:

Uma compra feita no Pix Parcelado no valor de R$ 8.000, parcelando em dez vezes.

Irão autorizar considerando a avaliação de crédito do pagador para pagamento em dez parcelas futuras (com ou sem juros). Ou seja, da mesma maneira como ocorre no parcelamento via cartão, com a loja aceitando à vista com desconto fiscal.

É uma nova forma de pagamento prevista para agilizar o processo de compra, garantindo a inexistência da inadimplência para os varejistas.