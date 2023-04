Como o Serasa Consumidor pode te AJUDAR nas dívidas?

Desde antes dos problemas gerados pela pandemia, a quantidade de cidadãos inadimplentes era bem alta. Mas, o isolamento por conta da COVID-19 fez com que esse número aumentasse ainda mais. Com isso, surgiu a necessidade maior de atuação do Serasa Consumidor.

Entre a quantidade com a taxa maior de crescimento, estão as mulheres solteiras, bem como as donas de casa. Elas foram aquelas que mais entraram nesse grupo de brasileiros com o nome sujo. Então, a Serasa ofereceu para os cidadãos que estão na corda bamba, os serviços do Serasa Consumidor.

Leia mais: Empréstimo do Serasa e-Cred pode ser uma OPÇÃO para quem está “NO SUFOCO”

O que é o Serasa Consumidor?

O Serasa Consumidor é uma plataforma online pertencente à Serasa Experian. Ela oferece serviços para ajudar os consumidores a gerenciar suas finanças e obter informações sobre sua situação financeira. A plataforma oferece serviços como consulta de CPF, score de crédito, monitoramento de crédito, histórico de dívidas, entre outros.

O objetivo do Serasa Consumidor é fornecer informações úteis para as pessoas poderem tomar decisões financeiras mais tributárias. Vamos aos exemplos: avaliar a capacidade de crédito, negociar dívidas, evitar fraudes e identificar oportunidades de economia. Além disso, a plataforma também oferece serviços de proteção ao consumidor, como alerta de fraudes e roubo de identidade, que ajudam a prevenir problemas financeiros.

Como funciona?

O Serasa Consumidor funciona como um local onde os usuários podem ter acesso gratuito a uma série de serviços e informações à sua situação financeira. Para começar a usar, basta criar uma conta com informações pessoais básicas e validar a identidade por meio de um processo de verificação.

Uma vez registrado, o usuário pode acessar sua pontuação de crédito, histórico de dívidas, informações sobre cheques sem fundo, entre outros. A plataforma também oferece recursos como:

Simulações de empréstimos e financiamentos;

Dados analíticos de juros e multas em dívidas atrasadas;

E outras informações importantes para ajudar o consumidor a entender sua situação financeira.

O Serasa Consumidor também permite que os usuários monitorem sua situação financeira em tempo real, recebendo alerta sobre:

Novas dívidas;

Negativações;

Consultas no CPF;

Outras atividades que podem afetar seu score de crédito.

Além disso, a plataforma oferece serviços de proteção ao consumidor, como alertas de fraudes e roubo de identidade, que ajudam a prevenir problemas financeiros. Em resumo, funciona como uma ferramenta completa para que os usuários possam gerenciar e controlar sua situação financeira. Ademais, ajuda a tomar decisões mais controladas e evitar problemas financeiros no futuro.

Como aumentar o score no Serasa?



Você também pode gostar:

Não existe uma fórmula mágica, mas é possível tomar algumas atitudes que contribuem bastante para que a pontuação aumente. Veja só:

Pague suas contas em dia – Manter um histórico de pagamento em dia é uma das principais maneiras de aumentar o score. Certifique-se de pagar todas as suas contas, como cartão de crédito, empréstimos e contas de serviços públicos, na data de vencimento;

Evite muitas consultas;

Mantenha um bom relacionamento com o Serasa;

Atualize suas informações.

Lembre-se de que aumentar o score é um processo gradual e pode levar algum tempo. Mantenha um bom histórico de pagamento e adote hábitos financeiros saudáveis para aumentar gradualmente sua pontuação ao longo dos meses.