Como obter ingressos pessoalmente e participar da WWDC [2023] ✔️

Você também está animado com a Worldwide Developers Conference 2023, que a Apple organizará? Os usuários da Apple estão muito animados com a WWDC 2023, que acontecerá este ano. Os usuários estão animados com as novas atualizações e produtos que serão anunciados pela Apple. No ano passado, o WWDC 2022, muitas atualizações de software foram anunciadas pela Apple para diferentes dispositivos e produtos interessantes. Este ano também esperamos o mesmo. Eles também provocaram o novo anúncio que será anunciado.

No entanto, se você não sabe, a Apple oferece aos usuários ingressos presenciais para o WWDC 2023. Os usuários que estão entusiasmados e querem ir ao Apple Park e assistir à palestra e aos vídeos do Estado da União juntos podem se inscrever no site da Apple. site para conseguir ingressos presenciais para o WWDC 2023. Se você não conhece as etapas, não se preocupe, estamos aqui para ajudá-lo. Continue com este conteúdo até o final para saber os passos para conseguir os ingressos presenciais para o WWDC 2023.

Como se inscrever para ingressos presenciais para a WWDC 2023 – Prazo final

Os usuários interessados ​​em adquirir ingressos presenciais para o WWDC 2023 devem fazer a solicitação no site da Apple. Apenas ingressos limitados estão disponíveis para os usuários, portanto, os usuários interessados ​​primeiro terão que enviar as solicitações de ingresso. Depois de enviar a solicitação, seu perfil será verificado quanto aos critérios de elegibilidade para os ingressos Apple WWDC 2023.

Se você não sabe, apenas os usuários que passaram nos critérios de elegibilidade de ingressos do WWDC 2023 receberão ingressos pessoais. Portanto, os usuários que solicitam os ingressos devem verificar os critérios de elegibilidade antes de enviar a solicitação. Além disso, quem pensa em solicitar os ingressos precisará fazê-lo antes do prazo de envio dos pedidos de ingressos presenciais.

Os usuários podem enviar a solicitação dos ingressos presenciais que precisam ser feitos antes do 5 de abril, 18:00 PDT. No entanto, sugerimos que você verifique os critérios de elegibilidade para os ingressos Apple WWDC 2023 antes de enviar a solicitação.

Critérios de elegibilidade para ingressos da Apple WWDC 2023

Os usuários que solicitam os ingressos devem verificar os critérios de elegibilidade para os ingressos Apple WWDC 2023. Listamos os critérios pelos quais você pode obter os ingressos para o Apple WWDC 2023.

Os usuários do atual Apple Developer Program podem se inscrever para os ingressos.

Vencedores do Swift Student Challenge de 2020-2022

Os usuários atuais do Apple Developer Enterprise Program podem solicitar os ingressos.

Alunos do Apple Entrepreneur Camp

Como participar e obter ingressos pessoalmente para a WWDC 2023

Para obter os ingressos presenciais para o WWDC 2023, você deve seguir as etapas listadas abaixo.

Em primeiro lugar, visite o Portal do desenvolvedor da Apple .

. Clique no botão: Pedido de Participação .

. Depois disso, você verá o nome, e-mail e equipe da conta de desenvolvedor que você usa para solicitar os tickets.

Se você deseja alterar a conta, deve sair e iniciar o processo novamente.

Após isso, uma tela irá aparecer, e a opção Participante será mostrada com diversas opções. A primeira opção será do titular da conta. A segunda opção será para os usuários da faixa etária de 13 a 17 anos.

Agora, verifique os detalhes e clique em Enviar opção.

Como os ingressos da WWDC são atribuídos aos usuários?

Os usuários que solicitaram os ingressos receberão os ingressos aleatoriamente. O status dos tickets será enviado a você por 5 de abril antes 18:00 PDT. O procedimento de seleção dos ingressos será feito de forma aleatória. Além disso, depois que os ingressos forem atribuídos a você, eles serão intransferíveis.

Como saberei que fui escolhido para o WWDC 2023?

Você receberá um e-mail confirmando a atribuição do bilhete antes 5 de abril no 18:00 PDT. Continue verificando seu e-mail para o e-mail de atribuição do bilhete.

O que será anunciado na WWDC 2023?

A Worldwide Developers Conference 2023 está agendada de 5 a 9 de junho. A Apple vai anunciar muitas atualizações de software para os dispositivos e alguns produtos da moda que você certamente vai adorar. Alguns dos vazamentos relacionados ao WWDC 2023 estão listados abaixo, verifique-os.

Fone de ouvido de realidade mista da Apple – WWDC 2023

A Apple anunciará o fone de ouvido de realidade mista da Apple com todos os novos recursos e tecnologias para o usuário. Este novo produto será uma fera para os entusiastas de fones de ouvido. Além disso, o fone de ouvido de realidade mista possui recursos diferentes, como rastreamento de olhos e mãos. O fone de ouvido de realidade mista da Apple também contará com Advanced FaceTime Conferencing, que será o melhor para os usuários. O dispositivo provavelmente será anunciado para $ 3.000. No entanto, alguns desenvolvedores disseram que o dispositivo não está pronto. Não podemos dizer nada com certeza, então devemos esperar até o anúncio oficial.

Todos sabemos que a Apple lança novas atualizações para seus dispositivos a cada WWDC. Também podemos esperar o mesmo na próxima WWDC 2023. Esperamos que a Apple lance novas atualizações para Macs, TVs, Watch e iPad. Os usuários que estão usando os produtos da Apple estão muito animados com tudo isso. Também esperamos alguns anúncios interessantes da Apple.

E se eu não conseguir o ingresso presencial para a WWDC 2023?

Os usuários que não conseguirem o ingresso presencial para o WWDC 2023 não devem se decepcionar, pois ainda poderão assistir ao WWDC 2023 Live no site e canal oficial do YouTube. Milhares de usuários se juntam ao WWDC Live para ver os grandes anúncios. Esperamos que você também ame. Caso haja outra forma de conseguir o ingresso presencial para o WWDC 2023, iremos atualizá-la neste guia.

Nota final

Milhões de usuários da Apple estão esperando pelos novos anúncios que serão feitos pela Apple de 5 a 9 de junho. A Apple também anunciou que alguns usuários podem obter o ingresso presencial para o evento através do site da Apple. No entanto, havia muitas coisas que os usuários precisavam saber. Além disso, os ingressos eram limitados para os usuários. Neste guia, listamos todas as informações importantes sobre o Apple WWDC 2023 que você deve saber para obter ingressos presenciais.

