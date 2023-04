Como Obter Lucro Revendendo Roupas Diretamente da Fábrica?

Você quer ser seu próprio patrão e começar seu próprio negócio? O primeiro passo que você pode tomar é localizar um fornecedor confiável de roupas direto da fábrica. Por isso que nós hoje, apresentaremos algumas opções de lojas que vendem roupas direto de fábrica para revender.

Os construtores de negócios e empreendedores são atraídos para este setor devido ao grande conjunto de clientes potenciais e abundância de oportunidades disponíveis para eles. Para quem busca uma relação custo-benefício razoável, a compra direta do fabricante apresenta-se como uma opção atrativa devido aos preços reduzidos e maior acessibilidade.

Se você quer uma loja de sucesso, é fundamental trabalhar com parceiros confiáveis ??que possam lhe fornecer produtos em seu nicho.

Como comprar roupas direto de fábrica para revender?

Organizamos uma lista de recomendações de fornecedores de roupas no atacado que podem atender às suas necessidades e ajudá-lo a obter lucro. Assim, apresentamos os melhores lugares para começar o seu negócio com o mínimo de desembolso de capital, pesquisando a disponibilidade de vários tipos de roupas em várias regiões brasileiras.

Se você está começando no setor de varejo, comprar roupas no atacado do fabricante pode economizar tempo e dinheiro, permitindo que você obtenha seu estoque diretamente da fonte. Por esta razão, identificamos alguns dos nichos e áreas de varejo de maior sucesso para a venda de roupas.

Fábricas/Moda

É um dos maiores atacadistas de roupas do Brasil, com pontos de venda em todo o país. Assim, serve como um canal para negócios entre vários produtores de diferentes atacados, atuando também de maneira online.

É possível encontrar não apenas roupas, mas também sapatos no canal. Desta forma, o revendedor pode fazer um pedido através da loja online ou via WhatsApp e receber a mercadoria em seu local.

Portal Soulojista

Oferece outros artigos para casa das mais diversas marcas como roupas, calçados, cama, mesa e banho. Assim, oferece mais opções para aqueles que estão começando com vendas de roupas direto da fábrica.

É importante ter em mente que as vendas com fins lucrativos do Portal SouLojista são restritas apenas a negócios legítimos. Assim, é necessário ter um CNPJ para o seu negócio antes de fazer uma solicitação na plataforma.

Grupo ROVITEX

Representa uma fábrica de roupas, que se propõe vender suas peças originais para quem quiser pagar um preço acessível. Esta fábrica organiza todo o processo produtivo, desde a matéria-prima até o produto acabado.

Possui ainda um canal de gestão de processos, tornando-se um negócio mais sério e comprometido.

Neste local é possível comprar roupas, sapatos e artigos para o lar em uma ampla variedade de tamanhos e estilos em sua loja online ou em um de seus locais de varejo.

Zianel Atacado

A fábrica possui uma marca registrada, e disponibiliza a venda de roupas direto de fábrica. Assim, o comprador pode agendar a entrega e negociar pelos canais online e aplicativos de mensagens.

Possui uma quantidade diferenciada de opções de pagamento disponíveis, tornando o processo muito menos complicado. Quem preferir fazer uma compra física em São Paulo, essa opção está disponível.

Você pode acessar catálogos no site e, após o registro, você pode criar uma lista de desejos usando a funcionalidade do próprio site.

Atacadão da Roupa

É uma das fábricas mais antigas de Pernambuco, e um fornecedor confiável para quem está no norte do país. Foi criada em 2012, mais de 170.000 lojistas se cadastraram em sua plataforma.

É um dos maiores atacadistas de roupas de todo o Brasil, trazendo aos clientes coleções exclusivas e esforços colaborativos que ampliam a base de consumidores.

Destake Moda Feminina

Com sede no Nordeste, atua no setor desde 2008 e é líder na área de fabricação de moda. Além disso, eles se destacaram em atender butiques de lingerie, varejistas de roupas e sacoleiras. Sua seleção inclui alternativas como: blusas; vestidos; macacões; conjuntos; shorts.

Também envia para todo o Brasil e oferece condições especiais de pagamento para empresas.

Jessy Moda Feminina

É uma empresa sediada em São Paulo e atendendo todo o Brasil. Atende mulheres de todas as idades, traz peças elaboradas na própria casa e está em sintonia com as tendências da moda brasileira atual.

Você pode encomendar roupas por atacado diretamente do fabricante e enviá-las para sua loja.

Sol da Terra Moda Evangélica

A empresa Sol da Terra Moda Evangélica existe desde o ano 2000, tornando-se uma das empresas mais antigas do Brasil.

Por isso, o vestuário da empresa tem roupas de cortes e processos de fabricação distintos, mas ajudaram a consolidar a marca como uma das mais conhecidas do país.

Portanto, você pode também fazer pedidos para vender em sua loja ou se tornar um ponto de venda direta comprando com desconto no site.