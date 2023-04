Como Obter Nota Máxima na Redação do ENEM 2023

O ENEM, Exame Nacional do Ensino Médio, surgiu em 1998 como uma ferramenta de avaliação dos estudantes que haviam terminado o ensino médio.

A prova é considerado uma das mais relevantes de todo o país. Todos os anos, milhares de estudantes fazem o ENEM em um dos diversos centros de aplicação no Brasil.

A redação é uma das partes mais importantes de toda a prova do ENEM, uma vez que ela impacta de forma significativa a nota final do estudante. Porém, é claro que nem todos os estudantes possuem facilidade para escrever uma boa redação aos moldes do ENEM.

Mas, fique tranquilo. Para te ajudar, trouxemos um resumo completo com algumas dicas que irão te ajudar a entender como você pode escrever uma redação digna da nota 1000 na prova. Confira!

Como funciona a redação do ENEM?

A redação do ENEM pode receber uma pontuação máxima de 1000 pontos e deve ser escrita a partir do tema proposto pelo exame.

A prova exige que o candidato redija um texto dissertativo-argumentativo, ou seja, um texto em que se discute um tema com argumentos que defendem uma determinada posição sobre o assunto.

No ENEM, a redação deve ter no mínimo sete e no máximo trinta linhas, e todos o candidatos devem seguir as orientações da proposta de redação.

Passo a passo para escrever uma redação nota 1000

Vamos conferir um passo a passo simples para escrever uma boa redação na prova do ENEM:

1) Compreender o tema proposto

A primeira coisa que você deve fazer antes mesmo de começar a sua redação é compreender a proposta da prova e também o tema.

Tenha em mente que o ENEM costuma abordar temas atuais e relevantes para a sociedade, e é fundamental que o candidato esteja atualizado sobre os assuntos mais relevantes da atualidades.

Além disso, é fundamental que você leia a proposta de redação com muita atenção, uma vez que é nesse local que estarão as instruções que deverão ser seguidas para a escrita da redação.



Você também pode gostar:

Não se esqueça também de prestar muita atenção nos textos de apoio oferecidos pela prova. Eles oferecem informações fundamentais sobre o tema e podem também trazer ideias de repertórios interessantes que você pode inserir ao longo do seu texto.

2) Planejar o seu texto

Não comece a escrever o seu texto logo de cara: é melhor que você faça um planejamento antes de redigir.

Faça um esquema para o texto, definindo os principais pontos que serão abordados e quais serão os repertórios usados. Lembre-se de que o seu esquema deve incluir um parágrafo de introdução, dois parágrafos de desenvolvimento e um parágrafo de conclusão.

3) Comece a escrever o seu texto

Comece a escrever o seu texto com base no planejamento que foi feito. Não se esqueça de usar repertórios para sustentar os seus argumentos e consolidar as suas ideias. Preste atenção na linguagem: é importante que você escreva seguindo as regras da língua portuguesa e usando a gramática e a pontuação de forma adequada.

Estrutura da redação do ENEM: existe um modelo?

Não existe uma estrutura obrigatória para a redação do ENEM. Porém, é importante que o seu texto contenha três divisões básicas: introdução, desenvolvimento e conclusão.

O seu parágrafo de introdução deverá apresentar o tema e os argumentos que você irá defender ao longo do seu texto. Para que o seu parágrafo se torne interessante, busque inserir um repertório relacionado com o tema proposto logo na primeira ou segunda linha do mesmo.

Depois disso, você deverá escrever o desenvolvimento do seu texto. É ideal que você escreva dois parágrafos de desenvolvimento, uma vez que você deve defender dois argumentos diferentes na redação do ENEM.

Busque começar o seu parágrafo de desenvolvimento introduzindo o seu argumento. Depois disso, insira um repertório relacionado com o tema. Por fim, conclua o seu parágrafo com uma ideia interessante.

Por fim, a sua redação deve também incluir um parágrafo de conclusão. A conclusão do seu texto no ENEM é diferente daquela que deve ser feita na prova de redação dos vestibulares, por exemplo, uma vez que ela deve conter alguns elementos específicos.

Depois de retomar os seus argumentos, você deverá incluir pelo menos dois agentes que deverão resolver os problemas que você apresentou nos seus parágrafos de desenvolvimento. Eles deverão responder as seguintes perguntas:

Quem? (quem vai resolver o problema, ou seja, o agente em questão)

O quê? (o quê esse agente vai fazer para resolver o problema)

Como? (como ele vai resolver esse problema)

Para quê? (qual o objetivo de resolver esse problema?)

Lembre-se que você não deve repetir o mesmo agente na conclusão duas vezes. Confira alguns exemplos de agentes que podem ser usados:

Estado;

Escola;

Família;

Mídia.

Tenha em mente de que essa é apenas uma possibilidade de estrutura para a redação do ENEM. Se quiser, você pode inserir mudanças e alterações.