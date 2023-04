“Como Obter o Brilho Perfeito para o Seu Carro”

Uma das principais dificuldades de ter um automóvel é manter ele sempre limpo e em condições adequadas para um passeio ou transporte de trabalho. Por isso, é fundamental encontrar a melhor forma de deixar seu carro brilhando e não ter mais problemas com essa questão.

Para isso, é possível lançar mão tanto de métodos caseiros quanto de estratégias que utilizam produtos industrializados. No entanto, aqui, o foco será em uma solução comprada no supermercado. Considerando, sem dúvidas, o seu caráter acessível e mais prático, a cera automotiva.

Confira a melhor forma de deixar seu carro brilhando

Primeiramente, é preciso entender que para alcançar o objetivo em questão, as suas noções de limpeza devem ser bem características. Pois, é preciso construir o hábito de manter todas as partes limpas. Além disso, não se deve acumular a sujeira, pois, para ser retirada quando já estiver em um estado mais crítico.

Isso porque se a lataria estiver com muita sujeira no momento da lavagem apenas a parte grosseira vai ser limpa. Afinal, quando qualquer objeto permanece dessa maneira por muito tempo, a tendência é ficar com aquele aspecto mais encardido. Desse modo, impedindo que seja aplicada a melhor forma de deixar seu carro brilhando.

Os tipos de ceras automotivas para deixar seu carro brilhando

Nesse cenário, vamos focar no uso das ceras automotivas que são produtos fabricados para tornar a limpeza dos carros muito mais eficiente e duradoura. Em geral, esse produto ajuda a proteger o verniz que proporciona uma maior beleza a pintura do automóvel sendo útil até a última camada do material.

Nesse sentido, contando com o fato de que o enceramento pode ser realizado em qualquer veículo e a sua maneira simples e barata de ser aplicada, então, essa estratégia se mostra como uma das formas mais adequadas de alcançar a sua meta.

Cera automotiva

Sim, o próprio nome acaba sendo uma das subclassificações das ceras automotivas. Nesse caso, para que a melhor forma de deixar seu carro brilhando funcione, é interessante se utilizar dessa aplicação nas regiões lisas. Isto é, as quais não sofreram nenhuma personalização.

Com isso, o seu uso deve ser focado nos locais em que se deseja fazer uma limpeza mais árdua. Como, por exemplo, em arranhões superficiais, em acumulados de sujeira e em manchas, as quais devem ser removidas com a devida frequência.

Cera em pasta

Aqui, temos uma alternativa muito conhecida pelos donos de carros com pinturas customizadas e aquelas conhecidas como Premium. Nessas circunstâncias, a pasta acaba por ser ideal para ser aplicada sobre o material que personaliza a lataria. Uma vez que o mesmo é diferente do original do automóvel.

Desse modo, em qualquer situação que se necessite de uma estratégia com maior grau de complexidade a escolha recomendável sempre será a cera com essa composição. Por isso, a maioria dos motoristas preferem recorrer a oficinas especializadas nessa tarefa.

Cera líquida

Ainda, é possível usar um produto que agride menos a pintura, a cera líquida. Visto que a sua menor quantidade de solventes fazendo com que a sua aplicação possa ser realizada de maneira mais frequente.

Nesse caso, a solução também irá ajudar a remover os riscos mais superficiais. Além do mais, a repor a proteção do verniz, a qual, por sua vez, vai perdendo o seu efeito ao longo do tempo.

Sendo assim, esta é a melhor forma de deixar o seu carro brilhando. Via de regra a retirada do produto pode ser feita com microfibra e o líquido pode ser utilizado aproximadamente uma vez por mês.

Métodos de aplicação

Na maioria das vezes, é muito simples fazer esse processo, sendo necessários poucos materiais para que essa dica seja plenamente efetiva. É importante lembrar que você nunca deve usar o produto em uma quantidade maior que o necessário, pois isso pode estragar o seu automóvel.

Posto isto, relativo ao uso de ceras líquidas, o ideal é lançar mão dos panos de microfibra, diferentemente das ceras em pasta, que devem acompanhar esponjas ou até mesmo algodão. Por conseguinte, a melhor forma de deixar o seu carro brilhando estará praticamente finalizada.

Nesse sentido, apenas será preciso realizar movimentos circulares de forma suave e não agressiva. Logo, a recomendação é usar um pouco de cera por vez, até para não gerar manchas e acelerar o processo de saída do verniz na pintura.