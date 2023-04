Como reativar sua conta do Snapchat (2023)

Snapchat é um aplicativo de mídia social popular que é famoso entre Genz. No Snapchat, você pode clicar nas fotos aplicando vários filtros disponíveis no aplicativo. Você pode enviar snaps para seus amigos e criar uma sequência de snaps com eles. Além disso, você também pode conversar com seus amigos no Snapchat. No entanto, as mensagens enviadas ao amigo desaparecerão depois que o destinatário as ler ou após 24 horas.

Se você desativou sua conta do Snapchat e está procurando como reativá-la, este artigo é para você. Você pode reativar facilmente sua conta do Snapchat depois de desativada e poderá usá-la novamente. Este artigo irá orientá-lo sobre como você pode reativar uma conta do Snapchat que você desativou.

Etapas para reativar uma conta do Snapchat

Há algumas coisas a saber antes de prosseguir com a reativação de sua conta do Snapchat.

Se você desativou sua conta, não poderá reativá-la com seu e-mail. Você terá que usar seu nome de usuário do Snapchat para reativar a conta.

Depois de desativar sua conta, você terá que esperar 24 horas antes de poder reativar sua conta novamente.

Você terá que reativar sua conta em até 30 dias após a desativação.

Você pode continuar com as etapas fornecidas a seguir para reativar uma conta do Snapchat-

Abra o Snapchat app em seu telefone ou acesse o site do Snapchat clicando neste link.

Em seguida, digite seu nome de usuário e senha e clique no botão Conecte-se botão.

Uma mensagem aparecerá na tela informando que sua conta está desativada no momento. Clique em Sim para reativar sua conta.

Uma vez concluídos os passos, você receberá um e-mail confirmando a reativação de sua conta.

O que fazer se eu não conseguir reativar minha conta do Snapchat?

Se você não conseguir reativar sua conta do Snapchat, siga as etapas abaixo para solucionar esse problema-

Aguarde 24 horas

O Snapchat não permite reativar a conta assim que você a desativa. Você deve esperar 24 horas antes de poder reativar sua conta do Snapchat. Além disso, saiba que você não pode reativar a conta após 30 dias da desativação, pois sua conta será excluída permanentemente. Se você está tentando reativar a conta dentro do prazo determinado, mas ainda enfrenta o problema, tente a próxima etapa de solução de problemas.

Reinicie o Snapchat

Às vezes, o problema pode ser encontrado devido a bugs no aplicativo Snapchat. Se você não conseguir reativar sua conta do Snapchat, tente reiniciar o aplicativo Snapchat. Feche o aplicativo no menu de aplicativos recentes e reinicie o aplicativo. Veja se isso corrige o problema. Se você estiver usando um navegador, reinicie o navegador.

Se reiniciar o aplicativo não resolver o problema, reinicie o telefone. Assim que o telefone ligar, inicie o aplicativo Snapchat e veja se você pode reativar sua conta agora.

Garanta uma conexão estável com a Internet

Esse problema pode surgir quando a conexão com a Internet está instável e lenta. Você terá que solucionar problemas de sua conexão com a Internet para reativar sua conta do Snapchat. Para fazer isso, siga as etapas abaixo-

Reconecte-se aos dados móveis ou à rede Wi-Fi.

Feche todos os aplicativos em execução em segundo plano.

Se você estiver conectado a uma rede Wi-Fi, certifique-se de que nenhum outro dispositivo esteja conectado à mesma rede Wi-Fi.

Além disso, aproxime seu roteador ou dispositivo Wi-Fi de seu telefone ou laptop para garantir uma conexão sem perdas.

Se isso não resolver o problema, tente conectar-se a outra rede Wi-Fi para reativar sua conta.

Se você estiver conectado a uma rede VPN, isso também pode causar uma conexão de internet lenta. Desconecte-se da VPN e tente reativar sua conta novamente.

Palavras Finais

É assim que você pode reativar sua conta do Snapchat. Se você desativou sua conta para excluí-la permanentemente, mas mudou de ideia e deseja reativá-la, siga as etapas discutidas acima.

perguntas frequentes

Por que não consigo reativar minha conta do Snapchat?

Você terá que esperar 24 horas antes de poder reativar sua conta. Além disso, se já se passaram mais de 30 dias desde que você desativou sua conta, ela será excluída permanentemente e você não poderá reativá-la.

Você pode reativar uma conta do Snapchat excluída permanentemente?

O Snapchat oferece um período de 30 dias quando você desativa sua conta para reativá-la. Nos últimos 30 dias, sua conta será excluída e não há como recuperá-la.

O que acontece quando a conta do Snapchat é desativada?

Quando a conta do Snapchat estiver desativada, seus amigos não verão você na lista de amigos deles. Ninguém pode entrar em contato com você ou ver seu perfil no Snapchat. No entanto, você terá 30 dias para reativar sua conta do Snapchat.

