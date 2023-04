Como redefinir sua senha do Snapchat sem e-mail ou número de telefone 2023

O Snapchat é um dos aplicativos de mensagens favoritos que é muito popular por causa do Snap Streaks. Os usuários estão constantemente compartilhando fotos diariamente com seus amigos para manter os riscos. É uma das plataformas populares que bilhões de usuários estão usando. No entanto, os usuários que usam o Snapchat também enfrentam problemas para redefinir suas senhas do Snapchat. Alguns usuários estão pesquisando a consulta “HComo redefinir sua senha do Snapchat sem e-mail ou número de telefone.”

Se você não sabe, existem vários métodos disponíveis para “Como redefinir sua senha do Snapchat sem e-mail ou número de telefone,” através do qual você poderá facilmente redefinir a senha sem problemas. Estaremos explicando todas as maneiras possíveis pelas quais você poderá fazê-lo. Portanto, sem mais delongas, vamos começar com as etapas Como redefinir sua senha do Snapchat sem e-mail ou número de telefone.

O que fazer se você esquecer sua senha e e-mail do Snapchat?

Muitos usuários estão usando o Snapchat como um aplicativo de mensagens. É um dos aplicativos que permite aos usuários fazer muitas coisas. Com a ajuda deste aplicativo, você pode compartilhar fotos, histórias, locais, mensagens, etc., com seus amigos ao mesmo tempo. Você também poderá fazer grupos com amigos para conversar. Como o aplicativo está se tornando popular hoje em dia, alguns usuários estão enfrentando problemas. Muitos usuários têm procurado por “como redefinir sua senha do Snapchat sem e-mail ou número de telefone.” Os usuários que estão confusos sobre se podem recuperar sua senha do Snapchat sem e-mail e números de telefone não devem se preocupar. Você pode recuperar sua conta mesmo que tenha esquecido seu e-mail, senha e telefone. Porém, você só precisará seguir alguns passos, que listaremos a seguir.

Para redefinir a senha do Snapchat sem e-mail ou número de telefone, você deve seguir as etapas que listaremos abaixo. Portanto, verifique-os abaixo. Vamos listar as diferentes maneiras abaixo. Você tem que implementá-los de acordo com suas necessidades.

Redefinir a senha do Snapchat sem e-mail ou número de telefone

Se você não tiver acesso ao e-mail ou número de telefone, haverá menos chances de obter acesso à sua conta. Isso ocorre porque o Snapchat também disse que precisará verificar se a conta que você está tentando recuperar pertence a você. Se eles não puderem verificar se a conta que você está tentando recuperar não é sua, eles não ativarão essa conta. No entanto, você pode tentar as etapas listadas abaixo para verificar como redefinir sua senha do Snapchat sem e-mail ou número de telefone.

Primeiro de tudo, você precisa abrir https://help.snapchat.com/hc/en-us no seu navegador.

no seu navegador. Depois que a página for carregada no navegador, você verá diferentes tipos de tópicos.

Imprensa Contate-nos.

Agora, você deve selecionar não consigo acessar minha conta.

Depois disso, várias opções serão carregadas abaixo. Agora, escolha Esqueci a minha senha.

Uma mensagem será exibida abaixo; se você puder executar qualquer uma das etapas mencionadas na mensagem, siga-as.

Caso contrário, role para baixo para preencher o formulário de contato.

Agora, você deve preencher as informações relacionadas à sua conta e clicar em Enviar. Espere até que o executivo do cliente chegue até você com uma correspondência diferente. É isso.

Observação: Há muito poucas chances de sua conta ser recuperada. No entanto, você pode esperar e se comunicar com o executivo do cliente para ajudá-lo.

Redefinir a senha da conta do Snapchat sem e-mail ou número de telefone

Além das etapas acima, se você tiver acesso ao e-mail ou número de telefone, poderá seguir as etapas listadas abaixo para recuperar sua conta seguindo algumas etapas simples.

Sem e-mail

Para redefinir sua senha do Snapchat sem e-mail, você deve seguir as etapas listadas abaixo.

Abrir Snapchat no seu dispositivo.

no seu dispositivo. Agora, clique em Esqueceu sua senha .

. Selecione a opção “ Por telefone .”

.” Depois disso, um link será enviado para o seu número de telefone cadastrado associado à sua conta.

Você tem que abrir o link e redefinir a senha. É isso.

Sem número de telefone

Para redefinir sua senha do Snapchat sem seu número de telefone, siga as etapas listadas abaixo.

Abrir Snapchat no seu dispositivo.

no seu dispositivo. Agora, clique em Esqueceu sua senha .

. Selecione a opção “ Via email .”

.” Após isso, um link será enviado para o seu e-mail cadastrado associado à sua conta.

Você tem que abrir o link e redefinir a senha. É isso.

Pensamentos finais

Os usuários estavam procurando a consulta “Como redefinir sua senha do Snapchat sem e-mail ou número de telefone” em toda a Internet para recuperar sua conta. No entanto, isso só é possível em alguns casos porque o Snapchat também tenta verificar se a conta que você está tentando recuperar pertence a você. Como eles continuam fazendo atualizações regulares para tornar o Snapchat uma das melhores plataformas, é óbvio que você precisa provar que a conta que está tentando recuperar é sua. Neste guia, listamos as possíveis maneiras pelas quais você poderá recuperar a senha da sua conta do Snapchat.

