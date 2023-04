como se inscrever para receber bônus de R$ 150

O Governo Federal deve retomar dentro de mais alguns dias os pagamentos do Bolsa Família de abril. De antemão, o Ministério do Desenvolvimento Social, Família e Combate à Fome já confirmou que a liberação do benefício este mês seguirá contando com um adicional de R$ 150 por filhos menores de seis anos de idade.

Trata-se de um bônus pago pelo Governo Federal para todas as famílias que possuem crianças entre zero e seis anos de idade. O saldo é acumulativo, isto é, a família pode receber mais de um adicional caso tenha mais de uma criança dentro desta faixa etária devidamente inscrita no sistema do Cadúnico.

O adicional de R$ 150 por filhos menores de seis anos de idade foi uma das principais promessas de campanha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nas eleições do ano passado. A ideia inicial era começar os pagamentos do bônus já a partir do mês de janeiro, mas o fato é que as liberações só começaram no último mês de março.

Como se inscrever para receber R$ 150

Segundo informações do Ministério do Desenvolvimento Social, não existe nenhum tipo de inscrição direta para o recebimento do adicional de R$ 150 por filhos menores de seis anos de idade. O Governo seleciona as famílias aptas ao recebimento de acordo com os dados presentes no sistema do Cadúnico.

Assim, se a sua família conta com uma criança menor de seis anos de idade, os R$ 150 adicionais serão automaticamente depositados na sua conta no mesmo dia indicado para o recebimento do Bolsa Família. Não há nenhuma necessidade de se inscrever para receber o adicional oferecido pelo Governo.

Caso a sua família tenha uma criança menor de seis anos de idade, e você não tenha recebido nenhum adicional de R$ 150 no mês de março, é importante procurar o Centro de Referência em Assistência Social (CRAS) mais próximo. Em casos como este, é possível que o pagamento não tenha sido feito por falta de atualização no sistema do Cadúnico.

Risco de golpes

Cidadãos que fazem parte do Bolsa Família precisam ficar atentos aos golpes que costumam acontecer justamente nestes momentos. Quadrilhas se aproveitam de períodos de lançamentos de novos projetos sociais para tentar enganar as pessoas.

Em regra geral, a principal dica é não acreditar em mensagens enviadas que afirmam que o cidadão precisa fazer uma inscrição para receber o adicional de R$ 150 por filhos menores de seis anos de idade. Como não há nenhum tipo de inscrição direta, existem grandes chances de se tratar de um golpe.

Adicional do Bolsa Família

Além do adicional de R$ 150 por filhos menores de seis anos de idade, o Governo vem sinalizando que poderá pagar um segundo bônus de R$ 50 para os integrantes que têm idade entre sete e 18 anos. Gestantes também poderão receber o saldo.

Os pagamentos do adicional de R$ 50 ainda não começaram a sair do papel. Segundo informações do Ministério do Desenvolvimento Social, a ideia é começar a pagar este saldo apenas a partir do próximo mês de junho. Até lá, o Governo libera apenas o bônus para os filhos de zero a seis anos.