Como se livrar do meu AI no Snapchat 2023 (remover/excluir meu AI)

O Snapchat é uma das plataformas de mídia social mais populares que permite aos usuários compartilhar fotos e vídeos que desaparecem após um período de tempo. O Snap introduziu recentemente uma variedade de recursos, como filtros baseados em IA, que aprimoram fotos e vídeos.

Você pode aplicar todos os tipos de filtros e efeitos para tornar seus snaps mais divertidos e únicos sem aplicá-los fisicamente usando o recurso My Ai. Então, você quer fazer isso? Nada para se preocupar! Agora, no Snapchat, você pode conversar facilmente com seu próprio chatbot AI usando o recurso MyAi.

Existem alguns usuários que o consideram mais um incômodo do que uma ferramenta útil e estão procurando maneiras de desativá-lo. Essa é a razão pela qual estamos aqui. Neste artigo, vamos ajudá-lo a saber como se livrar do ai no Snapchat. Então, vamos começar com o guia.

Por que o Snapchat adicionou minha IA?

“Minha IA” é um novo recurso que o Snapchat lançou recentemente. Você pode se perguntar: “Por que diabos o Snapchat adicionou MY AI, ChatGPT? Vamos descobrir!

No entanto, para fornecer uma experiência de usuário melhor e mais emocionante, o Snapchat está sempre mudando as coisas. No entanto, seria ótimo se pudéssemos usar alguma inteligência artificial para fazer isso acontecer. De acordo com o Snapchat, o recurso complementar de IA deve substituir a necessidade de contato humano quando não há nenhum disponível.

A tecnologia GPT da OpenAI está por trás disso e oferece aos usuários tudo, desde planejamento de viagens de fim de semana até sugestões de receitas. Atualmente, My AI on Snapchat é uma versão do ChatGPT do Snapchat para dispositivos móveis. À medida que o ChatGPT se tornou uma ferramenta profissional, My AI no Snapchat tornou-se como um alter ego.

Além disso, oferece uma página de perfil personalizada que imita o perfil de um usuário padrão. Ao contrário de outros Bitmojis, o Bitmoji possui um design exclusivo que o diferencia dos demais.

O Snapchat adverte os usuários contra confiar no My AI para obter conselhos ou compartilhar segredos. Se você estiver procurando por conselhos ou assistência sérios, procure outro lugar, pois não é tão confiável quanto conversar com uma pessoa real.

Existe algum método para excluir ou se livrar do meu AI no Snapchat?

Caso você não seja fã do My AI, você pode removê-lo da tela de bate-papo visitando a página de configurações do Snapchat+. É possível remover permanentemente o chatbot ou desafixá-lo. My AI só pode ser removido permanentemente por assinantes do Snapchat+, e alguns usuários do Snapchat+ relataram que não podem fazer isso.

Como faço para desafixar minha IA no Snapchat?

Aqui estão as instruções que você precisa seguir para liberar o My AI do seu chat:

No seu dispositivo, abra o aplicativo Snapchat e deslize para a direita para acessar a seção de bate-papo. Mantenha pressionado o ícone do chatbot até que a mensagem “Desafixar” opção aparece. Desafixar.” Tocar “.” Você não verá mais My AI na parte superior do seu bate-papo depois de tocar no ícone de alfinete.

Está tudo feito! Apesar de não estar no topo da sua lista de bate-papo, você ainda pode acessar a conversa do AI rolando para baixo.

Como remover meu AI no Snapchat Android

Aqui estão as instruções que você precisa seguir para remover o My AI do seu bate-papo do Snapchat Android:

Obtenha o Snapchat para Android e abra-o. No canto superior esquerdo, toque no seu Bitmoji ou Foto do perfil. Em seguida, toque no engrenagem ícone no canto superior direito para abrir o menu de configurações. Tocar “Controles de privacidade” na parte inferior da página. Clique em “Apagar os dados.” Limpar conversas.” Clique em “.” Você pode encontrar o “minha IA” chatbot em conversas claras. Na seção “My AI”, toque no botão “x” ícone. Se você deseja excluir a conversa, toque em “Limpar”.

Agora você pode dizer adeus ao chatbot do Snapchat AI e voltar a bater papo com seus amigos com apenas alguns toques.

Como excluir meu AI no Snapchat iPhone

Aqui estão as etapas para remover o My AI do Snapchat iOS:

Usando seu dispositivo iOS, abra o Snapchat. No canto superior esquerdo da tela, toque no seu Bitmoji ou na foto do perfil. No canto superior direito, toque no engrenagem ícone para acessar as configurações. Tocar “Privacidade” na parte inferior da página. Clique em “Limpar conversas.” Encontre o “minha IA” chatbot na página Limpar conversas. Basta deslizar para a esquerda no “minha IA” chatbot. Clique em “Excluir.” Se você deseja que a conversa seja excluída, toque em “Excluir.”

Certifique-se de perder seu histórico de bate-papo e conversas com o assistente de IA antes de remover o recurso de chatbot.

Encerrar | Excluir minha IA no Snapchat

Então é assim que se livrar de ai no Snapchat. Esperamos que este guia tenha ajudado você. Além disso, caso precise de mais informações, comente abaixo e nos avise.

