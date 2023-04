Como Solicitar a Antecipação do FGTS Disponível no Site da Caixa

O FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de Serviço) é um direito de todo trabalhador de carteira assinada. No entanto, os recursos disponíveis no fundo, só podem ser resgatados em situações específicas previstas por lei.

Uma das formas de conseguir o resgate do Fundo de Garantia é por meio do saque-aniversário. Nesta modalidade, o trabalhador pode receber parte do seu saldo todos os anos, no mês do seu aniversário.

Além disso, para os optantes da modalidade, a Caixa Econômica disponibiliza a antecipação do saque. Assim, o trabalhador pode obter os recursos de vários anos de uma vez só.

A seguir, entenda melhor como funciona e como solicitar a antecipação do FGTS pela Caixa.

Antecipação do FGTS da Caixa Econômica Federal

A antecipação do FGTS por meio da Caixa Econômica Federal permite que os trabalhadores recebam até 5 anos do saque-aniversário de uma vez só. Trata-se de um crédito que utiliza o fundo como garantia. Além disso, conta com excelentes taxas de adesão.

Dessa forma, funciona como um tipo de empréstimo disponível para os trabalhadores que optam pelo saque-aniversário. A seguir, confira os requisitos para fazer a solicitação:

Ter a partir de 18 anos de idade;

Possuir conta-corrente na Caixa Econômica Federal;

Ser optante do saque-aniversário;

Ter saldo do FGTS disponível;

Estar com o CPF em situação regular.

Autorizar a Caixa a consultar as informações do seu Fundo de Garantia.

Como solicitar?

Antes de solicitar a antecipação do FGTS no site da Caixa, é necessário autorizar o banco a acessar as informações do seu Fundo de Garantia. Para isso, será necessário acessar o aplicativo FGTS no seu celular. O app está disponível para telefones Android e IOS. Confira o passo a passo:

Em primeiro lugar, baixe o aplicativo FGTS no seu celular e acesse com as suas informações pessoais; Depois, selecione a opção “Empréstimo Saque-Aniversário”; Em seguida, leia e aceite os termos de uso e clique em “continuar”; A seguir, clique na opção “Instituições Financeiras” e selecione a Caixa Econômica Federal; Por fim, confirme a opção clicando em “Sim”.

Através desse processo, você afirma que está autorizando a Caixa Econômica a acessar as informações das suas contas do FGTS. Agora, o próximo passo é solicitar a antecipação.

Para solicitar a antecipação do Fundo de Garantia, você pode entrar no aplicativo da Caixa ou mesmo no site oficial. Confira o passo a passo:

Ao abrir o aplicativo da Caixa Econômica, selecione a opção “ver todos os serviços”; Depois, clique na aba “empréstimos” e selecione a primeira opção “adiantar saque aniversário”; Em seguida, basta seguir todas as orientações da tela para solicitar o empréstimo que adianta o saque do seu Fundo de Garantia.



Ademais, vale ressaltar que só é possível realizar a solicitação de segunda a sexta, das 9h às 18h.

Saque do FGTS disponível

A antecipação do FGTS é uma das formas que permite que os trabalhadores tenham acesso aos recursos. No entanto, a legislação ainda conta com diversas situações que permite o saque dos valores disponíveis.

A seguir, confira quando é possível realizar o saque do Fundo de Garantia:

Demissão sem justa causa;

Aposentadoria;

Quando o titular da conta ou um de seus dependentes contrai doença grave;

Saque-calamidade para quem mora em regiões que foi declarada situação de calamidade pública;

Quando o trabalhador avulso encerra as suas atividades;

Ao atingir 70 anos de idade, o trabalhador pode realizar o saque do FGTS;

Saque para aquisição de órtese e prótese;

Saque para adquirir casa própria ou terreno.