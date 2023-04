Como Solicitar o Vale-Gás: Guia de Passos para Requerer o Benefício.

O vale-gás é um benefício social do Governo Federal. Os beneficiários recebem a cada dois meses a contribuição para o custeio do gás de cozinha tradicional. Através dele, milhares de famílias conseguem acesso à renda a fim de obterem mais dignidade.

No entanto, o que muitas pessoas se perguntam é como solicitar o vale-gás. Para participar do programa, é necessário se enquadrar em todas as regras e ter inscrição no CadÚnico.

A seguir, confira como você pode solicitar o benefício e conheça todos os requisitos do programa.

Como solicitar o vale-gás?

O vale-gás é um programa do Governo Federal. Sendo assim, como todos os outros programas, a inserção de novas famílias é realizada por meio da inscrição do CadÚnico. É através da inscrição que ocorre a solicitação do benefício.

A seguir, confira o passo para se cadastrar no CadÚnico:

Em primeiro lugar, você deve baixar o aplicativo Cadastro Único no seu celular; Em seguida, você deve procurar pela opção “pré-cadastro” no aplicativo. Ao realizar o pré-cadastro, você deve inserir todas as informações pessoais dos membros da sua família e confirmar; Depois, o responsável familiar (pessoa que realizou o pré-cadastro) deve se dirigir até o CRAS do seu município em até 120 dias para completar a inscrição.

Após completar a inscrição no CadÚnico, a família já pode participar dos benefícios sociais do Governo Federal, entre eles o vale-gás.

No entanto, vale ressaltar que apenas ter inscrição no CadÚnico não garante a participação no vale-gás. Isso porque é necessário cumprir todas as regras do programa. A seguir, conheça quais são as regras:

Estar cadastrado no CadÚncio (Cadastro Único) e ter os dados atualizados nos últimos 2 anos;

Ter renda familiar per capita (por pessoa) de até meio salário mínimo mensal (R$ 651);

Famílias que possuem membros que recebem o Benefício de Prestação Continuada (BPC) também têm direito ao vale-gás;

A prioridade será para as mulheres vítimas de violência doméstica, que estejam sob o monitoramento de medidas protetivas de urgência.

Ademais, a seleção das famílias é realizada de forma automática e informatizada com base no cruzamento de informações e disponibilidade orçamentária da União. Por isso, após se cadastrar no CadÚnico e estar de acordo com as regras do programa, basta aguardar uma nova seleção do Governo Federal.

Governo Federal divulga calendário de pagamentos

O Governo Federal já divulgou o calendário de pagamentos do vale-gás. O benefício é pago a cada dois meses para os beneficiários do programa e atende milhares de brasileiros.

Este mês, os repasses já iniciaram. O pagamento é realizado segundo o último número do NIS (Número de Identificação Social) de cada beneficiário. Sendo assim, a cada dia um novo grupo tem acesso aos recursos.



Desde o dia 14 de abril, os beneficiários com NIS final 1, 2, 3, 4 e 5 já tiveram acesso ao seu pagamento. Os pagamentos seguirão para os demais inscritos até o dia 28 desse mês. Confira o calendário completo:

Final de NIS 1: 14 de abril (pago);

Final de NIS 2: 17 de abril (pago);

Final de NIS 3: 18 de abril (pago);

Final de NIS 4: 19 de abril (pago);

Final de NIS 5: 20 de abril (pago);

Final de NIS 6: 24 de abril – ANTECIPADO PARA O DIA 22/04 ;

; Final de NIS 7: 25 de abril;

Final de NIS 8: 26 de abril;

Final de NIS 9: 27 de abril;

Final de NIS 0: 28 de abril.

Como consultar e sacar o vale-gás?

Os beneficiários do vale-gás poderão consultar o seu benefício de forma prática e simples. Para isso, poderão ter acesso através de 3 aplicativos diferentes:

Aplicativo CadÚnico;

Aplicativo Bolsa Família;

Aplicativo Caixa Tem.

Assim, vale ressaltar que os três aplicativos permitem a consulta do benefício e estão disponíveis para telefones Android e IOS. A Caixa Econômica Federal é a responsável por realizar os repasses do vale-gás. Dessa forma, você poderá sacar o benefício através de um dos seus canais de atendimento: