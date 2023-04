Como Solicitar um Empréstimo e Realizar a Portabilidade de Salário na Conta Digital Neon

Fundada em 2016, a fintech Neon objetiva permitir ao cliente movimentar sua conta sem burocracias e com liberdade para realizar o gerenciamento de suas finanças.

Solicite empréstimo e realize a portabilidade de salário na conta digital Neon

Por conta do seu compromisso com o cliente, a fintech oferece uma conta digital facilitada com diversos serviços, dentre os quais está a opção de obter um cartão de crédito sem anuidade.

A conta digital Neon facilita o processo de pagamentos e a gestão de seus gastos. Visto que através do aplicativo, o cliente pode contar com diversos recursos.

A conta Neon oferece muitos serviços

O cliente Neon pode realizar transações via PIX e obter um cartão de crédito com um programa de cashback. Além disso, é possível investir por meio da plataforma da fintech e realizar saques em qualquer banco 24 horas.

De acordo com informações oficiais, o cliente pode realizar transferências gratuitas e obter um cartão de débito internacional, sem nenhuma tarifa, além de realizar pagamentos por aproximação. A conta Neon é 100% online e isenta de tarifas. Portanto, essa é uma opção interessante para o cliente gerenciar sua vida pessoal.

Como solicitar o empréstimo Neon?

O empréstimo Neon é uma das opções de serviço financeiro da fintech. A solicitação do empréstimo pode ser feita de maneira muito fácil.

De acordo com informações oficiais, para solicitar o empréstimo, basta buscar pela por essa opção no aplicativo oficial Neon. É necessário que o cliente escolha o motivo do empréstimo, o valor e selecione as parcelas.

Ao realizar esse tipo de simulação, o cliente poderá visualizar os juros cobrados, que irá facilitar a sua escolha. Por conseguinte, deve enviar a solicitação. Assim sendo, é necessário aguardar até um dia útil para obter a resposta sobre o seu pedido.

Segundo informações oficiais, em casos de não aprovação referente a solicitação de empréstimo, é possível realizá-la novamente em 30 dias.

Opção “Empréstimo” no app

Entretanto, o cliente precisa se atentar, já que a proposta deve estar disponível no app Neon. Isso porque não é possível solicitar um valor diferente do valor informado no aplicativo oficial, já que o app notifica o cliente sobre o valor máximo que pode ser liberado no momento, de acordo com as políticas internas da instituição financeira.

Dessa forma, o cliente deve buscar pela área “empréstimos” e selecionar a opção “receber o valor”. Assim poderá consolidar a aprovação de sua solicitação. O valor estará disponível em até um dia útil na sua conta digital Neon.



A fintech explica que se a área “empréstimos” não estiver disponível no seu aplicativo, significa que no momento a opção não está aberta para o seu perfil.

Portanto, a solicitação do empréstimo Neon é feita exclusivamente pelo aplicativo. Dessa forma, não é permitido que o cliente solicite empréstimo pelo atendimento.

Além disso, é válido ressaltar que deve se atentar, caso receba contato de alguém informando ser de alguma instituição financeira, oferecendo empréstimo. Principalmente, se em contrapartida, esse contato solicitar que algum valor seja depositado. Geralmente, essa é uma modalidade de golpe.

Como realizar a portabilidade de salário?

Além das facilidades do aplicativo e do empréstimo pessoal, a Neon também permite a portabilidade de salário. Dessa forma, é possível receber o salário na sua conta digital Neon e realizar movimentações bancárias, construindo um relacionamento com a instituição financeira e elevando suas possibilidades de crédito.

A portabilidade de salário é feita de maneira rápida. Basta que o cliente acesse o app oficial Neon, selecione a opção “Meu Neon”. Por conseguinte, clique em “solicitar documentos” e “termos de transferência”.

Após esse processo, será necessário confirmar a sua solicitação. Assim sendo, irá visualizar na sua caixa de e-mail o termo enviado pela fintech. É necessário preencher o termo e encaminhar o documento. Após esse processo, poderá solicitar a transferência de salário e finalizar a portabilidade para a conta Neon.