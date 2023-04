Como usar a alternativa Claude ao ChatGPT (2023)

Desde o lançamento do ChatGPT, toda empresa de desenvolvimento de software tenta competir com o bot. Infelizmente, nenhum deles é capaz de fazê-lo. Como resultado, a Anthropic, uma empresa americana líder em IA, se apresentou e construiu seu próprio Chatbot alimentado por IA que afirma competir e às vezes ser melhor que o ChatGPT. Depois de verificar e experimentar o Claude, criamos este guia para ajudá-lo a usar o Claude e também verificar como o Claude atende aos padrões estabelecidos pelo ChatGPT.

O que é Claude Antrópico?

Claude é um chatbot de IA desenvolvido pela Anthropic. Curiosamente, a Anthropic é uma startup de IA fundada por um ex-funcionário da OpenAI, a marca por trás do ChatGPT. Portanto, você pode pensar que esta é uma das alternativas ChatGPT mais dignas e competentes.

Embora a empresa Anthropic seja iniciada por ex-funcionários da OpenAI, a empresa ganhou o apoio do Google. Ao contrário do ChatGPT, que funciona no LLM, Claude trabalha com IA constitucional. Isso significa que a IA constitucional torna o uso seguro para todos, ao contrário do ChatGPT, que pode ensiná-lo a fazer algo para prejudicar os outros, Claude pode impedir isso em grande medida.

Como usar a alternativa Claude ao ChatGPT

A partir de agora, existem duas maneiras de usar o Claude – a melhor alternativa do ChatGPT. Ou você pode usar Claude com a ajuda do Slack ou Net.dev. Achamos a opção Slack a mais fácil.

Método 1: Usando Claude Via Slack

O Slack é uma das ferramentas de colaboração mais populares atualmente. No entanto, para os desconhecidos, o Slack é uma ferramenta de colaboração em equipe baseada em nuvem amplamente usada em locais de trabalho para facilitar a comunicação e a colaboração entre os membros da equipe.

Além disso, foi criado por Stewart Butterfield, cofundador do Flickr, em 2013. O Slack é uma plataforma de mensagens em tempo real que permite que os membros da equipe enviem mensagens diretas uns aos outros ou se comuniquem por meio de canais de grupo. Ele suporta uma variedade de tipos de mídia, incluindo texto, imagens, vídeos e arquivos.

Curiosamente, o Slack se integra a uma ampla variedade de ferramentas de terceiros, incluindo Google Drive, Trello e Zoom, permitindo que os usuários compartilhem e acessem facilmente informações de dentro da plataforma e do Claude favorito de todos. Como resultado, usaremos o Slack para testar o Claude.

Se você não sabe como usar o Slack, é muito fácil. Basta seguir estes passos:

Acesse este link e crie uma conta usando seu ID de e-mail. Depois de criar uma conta, clique em Navegar no Slack. Clique em aplicativos. Agora procure por claudio. Clique em claudio e depois clique em Adicionar ao Slack.

Agora Claude será adicionado ao Slack e você poderá começar a usá-lo. Embora esta seja a maneira mais fácil e conveniente de usar o Claude, temos mais um método para usá-lo.

Método 2: Use Claude com Nat.Dev

O Nat.Dev ganhou força depois de ser lançado como o único concorrente do ChatGPT e se autodenominar semelhante ao OpenPlayground. O nome é tão parecido que até os usuários ficam confusos se é OpenAI Playground ou Open Playground.

No entanto, com o Nat.dev, você pode usar o Claude facilmente, mas não como o método Slack. Aqui estão os passos que você precisa seguir:

Vá para Nat.dev, este é o URL. Copie e cole no seu navegador. Crie uma conta nele, pois é gratuito. Você também pode usar diretamente este link. Agora selecione claude-v1.2 como o modelo de idioma desejado no canto superior direito. Você agora terá que pagar $ 5 por usar isso. Considerando as funcionalidades, é barato agora. Uma vez pago, você entrará em uma interface semelhante à OpenAI Playground.

Digite suas perguntas e veja Claude respondendo a elas. Claude responderá às suas perguntas enquanto você toca no botão verde Enviar. No entanto, lembre-se de que há algum limite para as respostas que Claude pode lhe dar a partir de agora. Mas não sabemos sobre esse limite. Iremos atualizá-lo assim que tivermos essa informação.

Qual é o melhor método para usar Claude?

Se você não deseja pagar nada, usar Claude via Slack é o melhor método que descobrimos até agora. Além disso, o Slack é na verdade uma ferramenta de bate-papo, então falar com um bot se torna mais natural. De qualquer forma, cabe a você decidir como deseja usar esse rival do ChatGPT.

Qual é melhor, Claude ou ChatGPT?

Se você está aqui, provavelmente já usou o ChatGPT. Gostaríamos de dizer que o ChatGPT é realmente melhor em termos de tudo. No entanto, vale a pena notar que Claude chegou muito perto em termos de funcionalidade e capacidade do ChatGPT.

No entanto, Claude tem muito trabalho a fazer antes de se tornar um concorrente digno do ChatGPT. A única coisa que encontramos em Claude é que é melhor no Trabalho Criativo. Fora isso, em todo o resto, incluindo codificação, redação de currículos e cartas, tudo o que o ChatGPT faz é extraordinário. O ChatGPT está familiarizado com muito SEO.

Então, se você é alguém que vai depender de uma IA, essa não é a hora certa porque até o ChatGPT dá erros e respostas que nem existem. Por outro lado, Claude simplesmente diz que não sabe disso.

Em suma, podemos ver que apenas Bard pode fazer algo extraordinário e atualizado com as informações atuais. Em contraste, a Microsoft recentemente criou seu motor de busca Bing com ChatGPT, que está navegando na internet e dando resultados frutíferos. Neste momento, devemos esperar e ver o que o futuro nos reserva.

Conclusão

Bem, isso é tudo o que temos aqui sobre como você pode usar o rival do ChatGPT, Claude. Esperamos que este guia tenha ajudado você. Se você ainda estiver tendo problemas para acessar o Claude, comente e nós o ajudaremos.

LEIA TAMBÉM: