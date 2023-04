Como Usar o Cartão de Crédito de Forma Responsável: Dicas Importantes

O cartão de crédito é um recurso de compra que pode ser utilizado de maneira planejada, visto que se trata de um recurso prático e seguro, além de permitir o parcelamento de compras de alto custo.

Contudo, embora seja uma ferramenta eficiente, o cartão de crédito também é um dos produtos bancários que mais geram endividamentos no país.

Dicas para utilizar o cartão de crédito de forma consciente

Assim sendo, confira algumas dicas relevantes para utilizar o seu cartão de maneira positiva, para usufruir os benefícios dessa modalidade de crédito!

Defina um valor para suas compras no cartão de crédito

O limite do valor de suas compras não precisa e não deve ser o limite total do seu cartão de crédito. Já que assim estará criando um ciclo de endividamento. Por isso, é importante definir seus gastos para evitar descontroles. Além disso, essa é uma forma prática e eficiente de evitar compras supérfluas.

Através do aplicativo do banco ou da fintech, é possível controlar o seu limite de crédito. Assim poderá evitar desfocar da sua compra principal, além de inserir a fatura do cartão de crédito de forma total no seu planejamento mensal.

Faça uma análise sobre as taxas de juros

As taxas de juros do cartão de crédito são compostas, por isso, o endividamento gera um ciclo de crescimento constante quanto ao valor inicial da dívida.

É importante para o cliente entender os conceitos sobre as taxas de juros. Já que o cartão de crédito é uma forma de comercialização de dinheiro, por isso, é uma modalidade de crédito que tem um elevado custo para o consumidor.

O governo atual está discutindo a possibilidade de diminuir o limite de juros do crédito rotativo do cartão, entretanto, ainda não há uma definição específica sobre essa necessidade.

Quite a sua fatura

É muito importante quitar a sua fatura do cartão de crédito. Pois, com a questão dos juros compostos, pagar valores menores do que o total, pode ser uma forma de perder o controle de suas finanças.

Além de configurar o limite do cartão de acordo com as suas possibilidades, é importante que crie um lembrete sobre a data de pagamento, caso ela não esteja em débito automático. Já que os atrasos costumam ser cobrados no primeiro dia, após o vencimento.



Entenda a fatura do seu cartão

É muito importante entender como a instituição financeira registra suas compras feitas no cartão de crédito. Por isso, analise o período das compras e a identificação dos estabelecimentos.

Caso não reconheça alguma compra, entre em contato com a instituição financeira, pois o seu cartão pode ter sido fraudado de alguma forma. Muitas pessoas utilizam a fatura digital por ser uma ferramenta prática, contudo, negligenciam a necessidade da conferência dos lançamentos.

Controle seus impulsos de compra

O comércio eletrônico estimula o consumismo. Por isso, cabe ao consumidor esse tipo de controle. Geralmente, as empresas realizam promoções para elevar a quantidade de produtos vendidos, bem como, costumam baratear o crédito para compras a partir de valores específicos.

Cuidado com promoções

Essa modalidade de promoção pode ser viável dentro de um processo planejado. Ou seja, caso o produto do seu interesse esteja dentro de uma modalidade de promoção, principalmente no que se refere ao custo do frete, pode ser um momento interessante para utilizar o cartão de crédito.

Entretanto, não realize uma compra apenas para aproveitar da promoção, já que esse motivo não é planejado e, por isso, essa compra pode se tornar um arrependimento futuro.

Antes de adquirir um produto ou contratar um serviço, pense sobre a usabilidade de tal item/contratação na sua rotina. Somente após essa análise, considere a contratação e/ou aquisição.