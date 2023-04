Como Utilizar Palavras-Chave para Destacar o Seu Currículo e Perfil Profissional

A elaboração do currículo deve acompanhar a evolução do mercado de trabalho em diversos aspectos, por isso, é importante que construa um currículo assertivo, destacando o seu objetivo através de palavras-chave, além de outros elementos necessários.

Saiba como utilizar palavras-chave para destacar o seu currículo profissional

O currículo profissional de sucesso precisa conter informações essenciais, por isso, para atrair a atenção do profissional recrutador, o seu currículo precisa ganhar destaque dentro da objetividade da vaga.

Primeiramente, é importante que o seu currículo seja sóbrio. Sendo assim, não elabore excessivamente as informações para não torná-las confusas. Além disso, opte pelo formato padrão e fontes mais clássicas, sempre na cor preta.

Evite elaborar um currículo extenso

O recomendado por profissionais de recrutamento e seleção é que o currículo profissional não ultrapasse o volume de duas páginas. Contudo, existem exceções, a depender da vaga para qual o candidato está se colocando no mercado.

No que tange a ordem cronológica das informações, é relevante que o candidato opte pelo dado mais recente até o mais antigo, já que a cronologia inversa facilita a visualização do profissional recrutador.

Modelos específicos

Além desse aspecto, é viável a adequação do formato do seu currículo para a vaga na qual está se candidatando. Portanto, pode ser interessante criar modelos diferenciados, ao invés de padronizar um único layout.

Visto que um currículo direcionado para a vaga pretendida tende a receber maior atenção, o que eleva suas possibilidades de participar de uma entrevista de emprego.

Não minta no currículo

É necessário que as informações sejam verossímeis e contextualizadas. O profissional que realiza o recrutamento e, por conseguinte, o processo de seleção, consegue absorver dúvidas do candidato durante a sua narrativa, independentemente do que está sendo dito.

De acordo com algumas plataformas renomadas no mercado do ramo de seleção de profissionais, mais de 75% dos recrutadores admitem que excluíram candidatos por conta de informações duvidosas.

Portanto, seja plausível no seu currículo e informe apenas situações que sejam comprobatórias e/ou facilmente esclarecidas.



Corrija a ortografia durante a elaboração do seu currículo. Se for possível, utilize ferramentas específicas para essa tarefa.

Destaque as palavras-chave relacionadas a sua área de atuação

Dentro da atualidade do mercado, a utilização de palavras-chave pode ser bastante importante. Já que o recrutador utiliza sistemas para selecionar currículos, considerando as atividades do profissional.

Portanto, a utilização de palavras voltadas para a sua área é uma prática que pode elevar exponencialmente a visibilidade do seu perfil.

Carta de apresentação

A carta de apresentação precisa ser relacionada com o restante das informações do seu currículo. Assim sendo, optar por um modelo de apresentação pode ser muito importante.

Busque por um modelo de carta de apresentação que seja correlato ao perfil da vaga da sua busca e que destaque, de maneira sucinta e clara, pontos relevantes a serem esclarecidos no processo seletivo.

Relacione suas conquistas

É muito importante que tenha clareza sobre quais são suas conquistas dentro do mercado. Por isso, listar suas conquistas profissionais é muito importante para que o recrutador analise o seu perfil de forma objetiva.

Desta maneira, destaque de forma clara suas principais conquistas, de modo que durante a entrevista de emprego consiga explorá-las de maneira natural.

Conforme dito anteriormente, é importante que não se utilize um único modelo de currículo para buscar uma vaga profissional. Já que empresas com diferentes culturas podem se interessar por currículos customizados.

Habilidades e objetivos

Assim sendo, relacione cursos profissionais que reforcem suas experiências e seja direto ao descrever suas habilidades.

Por exemplo, um perfil profissional voltado para a linha de produção, deve destacar a sua facilidade para lidar com uma determinada máquina.

Além disso, informações técnicas são relevantes para tornar o seu perfil atrativo. Já um currículo de um estagiário deve priorizar projetos específicos e destacar objetivos futuros.

Dessa forma, é possível criar um alinhamento entre o que é oferecido pela vaga e o que o candidato busca, através dos pontos citados e do direcionamento de palavras-chave.