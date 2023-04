Como ver quem tem acesso aos seus arquivos do Google Drive (2023)

O Google Drive é um dos aplicativos mais populares usados ​​por milhões de usuários. Para tornar as coisas interconectadas com os serviços dos diferentes Google Apps, os desenvolvedores forneceram acesso ao Google Drive aos usuários para armazenamento gratuito e compartilhamento com outros usuários. Inicialmente, os usuários obtêm alguma memória para armazenar seus arquivos gratuitamente. O Google anunciou que os primeiros 15 GB seriam gratuitos para os usuários armazenarem qualquer coisa em seu Google Drive. No entanto, se você precisar de mais armazenamento, deverá comprá-lo.

Milhões de usuários usam o Google Drive diariamente para compartilhar coisas diferentes apenas com a ajuda do link. Além disso, muitos usuários compraram planos para mais armazenamento, pois mais usuários acreditam que é bom enviar todas as fotos, vídeos, arquivos etc. importantes para o Google Drive, pois é mais seguro do que o armazenamento físico.

Muitos usuários fizeram isso, mas alguns estão confusos sobre uma questão. Eles estão procurando a resposta para uma pergunta: “Se eu compartilhar uma pasta no Google Drive, eles podem ver minhas outras pastas.” Todos sabemos que não é uma pergunta complicada, por isso estamos aqui com um guia para ajudá-lo a compartilhar as pastas do Google Drive corretamente, juntamente com a resposta à sua consulta. Então, vamos começar com ele.

Como ver quem tem acesso aos seus arquivos do Google Drive

Todos sabemos que milhões de usuários usam o Google Drive para compartilhar arquivos com amigos e parentes e na Internet com diferentes usuários. No entanto, os usuários estão preocupados se os arquivos que estão compartilhando são visíveis apenas para os usuários ou se outras pastas no Google Drive também são visíveis para os usuários. A resposta é Não. Os arquivos que você compartilha com amigos, parentes e outros usuários são visíveis apenas para eles. No entanto, as outras pastas que são privadas/públicas no seu Google Drive não ficarão visíveis para nenhum usuário até que você as compartilhe com a ajuda de permissão ou um link. Listaremos as etapas para ver quem pode acessar seus arquivos do Google Drive. Então, confira os passos abaixo.

Abrir Google Drive no seu navegador.

no seu navegador. Agora, vá para a pasta para a qual você deseja verificar o acesso.

Depois disso, clique com o botão direito no arquivo ou na pasta.

no arquivo ou na pasta. Clique no botão Compartilhar.

Agora, você verá os usuários que têm acesso aos seus arquivos.

Além disso, você verá se criou algum link para compartilhar os arquivos diretamente com os usuários.

Você pode revogar a permissão na mesma janela. É isso.

Seguindo as etapas acima, você pode obter a resposta para sua consulta: “Se eu compartilhar uma pasta no Google Drive, eles podem ver minhas outras pastas.” Agora, vamos verificar as etapas que você deve seguir para compartilhar o acesso do Google Drive com outros usuários corretamente.

Como compartilhar o acesso ao Google Drive com outras pessoas corretamente

Sabemos que é muito importante que os usuários compartilhem as pastas/arquivos com a pessoa certa; caso contrário, isso criará grandes problemas para você. O Google Drive é uma das maneiras mais rápidas de compartilhar arquivos. No entanto, você deve saber quais etapas seguir para compartilhar o Google Drive Access com outros usuários adequadamente. Listamos as etapas que você precisa seguir ao compartilhar os arquivos com os usuários. Portanto, confira-os abaixo.

Em primeiro lugar, abra Google Drive em seu sistema.

em seu sistema. Agora, faça o login para Google Drive .

. Carregue o arquivo e a pasta que você deseja compartilhar.

Agora, abra esse arquivo ou pasta e clique com o botão direito nele.

nele. Você verá a opção do botão Compartilhar lá. Clique nisso.

Após clicar no botão Compartilhar, uma janela aparecerá na tela.

Você terá duas opções para compartilhar os arquivos enviados. A primeira opção é adicionar diretamente o e-mail dos usuários com quem você deseja compartilhar para que eles recebam o convite. A segunda maneira é criar um link de compartilhamento com a permissão do Visualizador, Comentador, e editor . Você também pode conceder a permissão listada ao compartilhar com o e-mail. Visualizador: Se você tornou qualquer usuário um visualizador no arquivo compartilhado do Google Drive, ele pode apenas visualizar o arquivo e não fazer nada com ele. Comentarista: Os usuários com capacidade de comentarista podem adicionar comentários no arquivo que você compartilha. É dado principalmente aos usuários se você precisar receber feedback. Editor: Os usuários com o recurso Editor poderão alterar os arquivos.

e . Você também pode conceder a permissão listada ao compartilhar com o e-mail.

Depois de fazer as configurações, clique em Feito .

. Agora, abra o link na outra guia e verifique se você pode acessá-lo. Você também pode tentar compartilhá-lo com seu outro e-mail, que está conectado a um dispositivo diferente. É isso.

Observação: A pessoa que compartilha a pasta ou os arquivos com os outros usuários é o Proprietário. O Proprietário pode alterar a função dos outros usuários. Assim, você poderá alterá-lo a qualquer momento que desejar.

Se eu compartilhar uma pasta no Google Drive, eles poderão ver minhas outras pastas?

Não, os usuários só podem ver a pasta que você compartilhou com eles com a devida permissão. Ninguém pode verificar quais pastas você tem no Google Drive. Além disso, o Google cuida da sua privacidade, então você não precisa se preocupar com isso até que tenha compartilhado as outras pastas com os usuários. Ao compartilhar qualquer pasta no Google Drive, verifique o ID do e-mail e as configurações que você fez ao criar o link ou compartilhá-los com outros usuários.

Também listamos as etapas que os usuários podem seguir facilmente para verificar quem tem acesso às pastas compartilhadas. Junto com ele, também compartilhamos as maneiras adequadas que você precisa seguir para criar o link de compartilhamento da pasta. Esperamos que as etapas acima o ajudem muito no compartilhamento dos arquivos do Google Drive.

Empacotando

Milhares de usuários ficaram confusos sobre se os usuários seriam capazes de ver as outras pastas carregadas no Google Drive. Neste guia, respondemos às dúvidas dos usuários junto com uma explicação adequada. Também compartilhamos as etapas que os usuários precisam seguir para compartilhar a pasta/arquivo com outros usuários adequadamente.

Esperamos que este guia tenha ajudado você a entender as etapas para acessar e compartilhar a unidade corretamente. Por hoje é isso. Se você ainda tiver alguma dúvida, deixe-nos saber na seção de comentários abaixo.

