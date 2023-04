Compreendendo o Código Bancário e sua Utilidade

O código do banco é uma informação necessária para que o cliente realize uma transação financeira, visto que trata-se de um número que funciona como uma identificação.

Para que serve o código do banco?

De maneira sucinta, o código de banco se refere a uma numeração atribuída como uma identificação em uma transação financeira.

Sendo assim, no Brasil esse código é formado por 3 dígitos; a esse código dá-se o nome de Compe, que é a sigla para o Sistema de Operações Monetárias e Compensação de Outros Papéis.

Compe

Para que um banco funcione, ele precisa de uma rede de outros bancos correspondentes. Visto que o movimento financeiro ocorre por meio da transação entre as Instituições Financeiras (IFs).

Somente assim, o valor pode sair de uma conta para chegar ao destinatário. Portanto, o código do banco é utilizado para garantir que o valor seja direcionado para a instituição financeira correta.

Portanto, é um processo bastante simples para o cliente, pois ele só precisa do código correto do banco destinatário.

É possível consultar o código do seu banco de forma online no aplicativo, bem como, pode solicitá-lo diretamente na sua agência bancária.

Assim sendo, esta é uma informação importante, já que o código do banco é solicitado em algumas situações.

Visto que de forma geral o cliente precisa informar o código do banco destinatário do recurso que está sendo movimentado; o nome do banco; a agência do destinatário; o número da conta e o CPF ou CNPJ.

Classificação das contas

Além disso, o tipo de conta também é solicitado nas transações bancárias e, geralmente, as contas são classificadas como corrente, poupança, investimento ou conta de pagamento.

Além de transferências, o código do banco também é uma informação relevante para a compensação de cheques, embora cada vez menos essa modalidade de pagamento seja utilizada, ela não foi banida do sistema financeiro nacional.

O Pix e a desburocratização das transações bancárias



Para muitos clientes, o código bancário é uma espécie de burocracia. No entanto, com a chegada do Pix, está cada vez menos necessário informar o código do banco, já que o Pix funciona de forma muito simples, através da chave cadastrada.

A transação por meio de Pix deve ser feita através da chave cadastrada pela pessoa física ou jurídica, que pode ser um dado pessoal, como telefone,CPF, ou ainda, uma chave aleatória.

Confira os códigos dos principais bancos nacionais

Caixa Econômica Federal: 104;

Nubank: 260;

Banco AJ Renner: 654;

Banco Bonsucesso: 218;

Banco Bradesco: 237;

Banco BTG Pactual: 208;

Banco BVA: 044;

Banco Clássico: 241;

Banco Cruzeiro do Sul: 229;

Banco da Amazônia: 003;

Banco Daycoval: 707;

Banco de Crédito e Varejo (BCV): 250;

Banco de Pernambuco: 024;

Banco do Brasil: 001;

Banco do Estado do Pará: 037;

Banco do Estado do Rio de Janeiro: 029;

Banco do Estado do Rio Grande do Sul: 041;

Banco do Nordeste do Brasil: 004;

Banco Gerdau: 734;

Banco Industrial do Brasil: 604;

Banco Inter: 077;

Banco J. Safra: 074;

Banco JBS: 079;

Banco Lemon: 065;

Banco Luso Brasileiro: 600;

Banco Modal: 746;

Banco Morgan Stanley: 066;

Banco Neon: 536; – código recentemente alterado pela IF

Banco Original: 212;

Banco Rural Mais: 072;

Banco Safra: 422;

Banco Santander: 033;

Banco Simples: 749;

Banco Sumitomo Mitsui Brasileiro: 464;

Banco Topázio: 082;

Banco Triângulo: 634;

Banco Votorantim: 655;

Banco VR: 610;

Banco Western Union do Brasil: 119;

C6 Bank: 336;

Citibank: 477;

Hipercard Banco Múltiplo: 062;

Itaú Unibanco: 341;

Código da Stone Pagamentos: 197;

PagBank: 290;

PicPay: 380;

Banco Itaú BBA S.A.: 184;

Banco Cooperativo Sicredi S.A.: 748;

Código da XP Investimentos CCTVM S.A.: 102;

Banco JPMorgan S.A.: 376.

O que acontece se o banco mudar de código?

Embora seja muito pontual, essa é uma situação que pode acontecer. O banco Neon, por exemplo, mudou seu código de banco para 536 – Neon pagamentos; o código anterior era 735.

De acordo com informações oficiais da própria instituição, para o cliente nada muda em questões práticas e operacionais. Pois o número da conta continua o mesmo, bem como o teor da chave Pix cadastrada.