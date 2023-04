Conclusão do UFC 287: Israel Adesanya x Alex Pereira precisa de uma conclusão épica, além dos 20 anos de estrada de Masvidal e muito mais

Israel Adesanya finalmente consegui. “The Last Stylebender” recuperou seu título dos médios do UFC de forma feroz com um nocaute no segundo round em UFC 287que aconteceu no sábado no Kaseya Center em Miami, Flórida. A vingança de longa data de Adesanya encabeçou uma noite movimentada que também viu Gilbert Burns enviar jorge masvidal na aposentadoria, e muito mais.

Com tanto para discutir, vamos ver nossas cinco maiores conclusões do UFC 287.

1. Não posso mentir – enquanto estamos sentados aqui nesta manhã de domingo, fico mais fascinado do que nunca por essa rivalidade entre Israel Adesanya e Alex Pereira e no que ela se tornou.

É realmente algo.

De alguma forma, pela quarta vez consecutiva, o homem com todo o ímpeto da luta no sábado acabou perdendo em um piscar de olhos. Só que, finalmente, foi a vez de Adesanya torcer a faca. E não poderia ter sido mais perfeito. Com as costas presas contra a cerca em uma cena assustadoramente reminiscente da sequência final do UFC 281, “The Last Stylebender” virou o roteiro da série com uma corda que deixaria Ali orgulhoso, mandando seu inimigo direto para a terra. de vento e fantasmas no momento em que parecia que a história estava se repetindo e Pereira estava prestes a completar uma raspagem de 4 a 0. Muitos dos melhores lutadores teriam desmoronado sob o peso do poder e pressão do brasileiro naquele momento, mas Adesanya mordeu seu bocal e fez um destaque para as idades.

Ao todo, é realmente uma das rivalidades de esportes de combate mais idiotas que já vi, Shyamalan-esque com seus finais tortuosos e reviravoltas inesperadas, com poucos paralelos realmente dignos de menção.

É por isso que, para mim, isso é uma bandeja. Você tem que executar a luta da trilogia.

O placar está em 3 a 1 para Pereira ou empatado em um para cada um, dependendo de como você vê as lutas de kickboxing. Mas mais do que qualquer outra coisa, esta história apenas sentimentos inacabado. Agora mesmo estamos no Império Contra-Ataca parte de sua linha do tempo após outra noite chocante e de mudança de paradigma. Como você pode não querer ver como Retorno do Jedi termina? Entendo por que o campeão pode não compartilhar meus sentimentos, mas está executando Robert Whittaker de volta aqui para uma terceira chance em Adesanya quando ele está perdendo por 0-2 realmente mais interessante? Ou jogar Khamzat Chimaev na briga pelo título sem uma única vitória no ranking dos médios?

Adesanya x Pereira é facilmente a melhor coisa no momento com 185 libras e, de alguma forma, é ainda mais cativante hoje do que há apenas 48 horas. Cada vez que esses dois se encontram, é pura magia. Dois técnicos violentos no topo de seus jogos que trazem o melhor absoluto um do outro, apenas com níveis crescentes de fervor e desespero em cada luta sucessiva. Rivalidades como essa geralmente não acontecem com frequência. Uma rodada final para todas as bolinhas, toda a glória, todos os direitos de se gabar – como isso não é o próximo passo óbvio?

Dana White parecia pronto para empurrar Pereira até 205 libras no sábado, mas até eu ouvir as palavras direto da boca do ex-campeão, ele é um peso médio – e agora não é hora de brincar. Adesanya em sua coletiva de imprensa pós-luta soou como um homem que tem apenas algumas lutas antes de partir para o pôr do sol, para nunca mais ser visto.

Uma saga tão única exige sua conclusão épica antes de passarmos para o que vem a seguir.

2. Em algum momento ainda este ano, o Bellator vai ultrapassar a marca de 300 eventos em seu calendário promocional. Mas você sabe quem encabeçou o Bellator 1?

Jorge Masvidal.

Mannn! Mais um sumiu do jogo de luta!! outro dos meus lutadores favoritos de todos os tempos! O Pai Tempo alcança todos nós. Grite para Jorge Masvidal! Um verdadeiro OG do jogo de luta! Sentiremos a tua falta!! #UFC287 — Aljamain Sterling (@funkmasterMMA) 9 de abril de 2023 Se essa foi a última vez que vimos @GamebredFighter …que sonho ele criou com as duas mãos nuas. Que prazer assistir todos esses anos. #ufc287 —Michael Chandler (@MikeChandlerMMA) 9 de abril de 2023

Além de ser o headliner, já era sua 20ª luta profissional de MMA. Para contextualizar, a 20ª luta de MMA de Adesanya aconteceu há apenas três anos, contra Paulo Costa. Isso é selvagem.

Na verdade, Masvidal sai do esporte como um de seus grandes superdotados, até porque a forma como sua carreira se desenrolou simplesmente não acontece neste jogo. Lembre-se, “Gamebred” estava no ano 16 de uma corrida de 20 anos antes de tudo mudar. Antes de 2019, ele era quem era – um veterano bem viajado que, embora ferozmente competitivo, também era propenso a decisões sem brilho e nunca se destacou da multidão. Inferno, de abril de 2010 a julho de 2016, Masvidal viu o placar dos juízes 16 vezes em 18 lutas – seis delas divididas – e perdeu para a maioria dos grandes nomes que enfrentou. Ele era um lutador amado principalmente pelos hardcores do MMA, um talento frustrante cujo destino parecia definido como um veterano confiável para preencher um cartão.

Tudo isso para dizer que a maneira como Masvidal foi capaz de se reinventar para o capítulo final de sua corrida no MMA é francamente surpreendente. Não há muitos exemplos que você possa apontar ao longo da história do esporte de nomes de longa data que foram capazes de criar um momento de mudança de jogo tão tarde em suas carreiras e se impulsionarem para o estrelato genuíno do mainstream. Chael Sonnen e – ironicamente – Nate Diaz são realmente os únicos outros dois exemplos que vêm à mente, mas mesmo suas viradas de estrela não chegaram tão tarde quanto a de Masvidal.

Se você injetasse um soro da verdade em um Jorge de 31 anos em 2016 logo após sua derrota por decisão dividida para Lorenz Larkin e perguntasse se ele se previa se aposentar com uma riqueza que mudaria sua vida para mostrar tudo isso, ele provavelmente teria zombado e disse não. Muitos de seus colegas de sua época acabaram falidos e quebrados, então o fato de ele ter conseguido evitar esse destino vale muito a pena comemorar. Masvidal pode não ter conquistado um título importante como Michael Bisping ou Glover Teixeira, mas ainda assim venceu a corrida. E a menos que ele continue desperdiçando maços gigantescos de dinheiro em cartões Gamebred Boxing, ele provavelmente estará pronto para o resto de sua vida.

Parabéns a você, “Gamebred”.

Um dos poucos verdadeiros OGs que realmente recebeu o reembolso que merecia.

3. Toda aquela emoção crua e desenfreada que transbordou de Kelvin Gastelum após sua vitória no UFC 287 sobre Chris Curtis? Isso foi o MMA no seu melhor.

Há altos e baixos neste jogo – e houve poucos baixos tão difíceis de observar nos últimos cinco anos quanto a espiral de frustração e insegurança que consumiu a carreira de Gastelum. Não se engane, ele lutava pela vida no MMA na noite de sábado. Entre uma onda aparentemente interminável de azar e uma inexplicável queda na carreira no que deveria ter sido seu auge, Gastelum às vezes parecia um homem quebrado durante seu deslize de 1-5, um lutador que mal se parecia com o mesmo saqueador que uma vez ensinou a Adesanya uma ou duas lições de vida em sua primeira oportunidade de título. Mais um fracasso no UFC 287 e Gastelum poderia estar comprando seus serviços em outro lugar na próxima semana – e ele sabia disso.

Não é à toa que toda aquela emoção brotou dele como uma rolha de champanhe sacudida por cinco anos seguidos. Foi uma volta da vitória merecida também, porque Gastelum parecia sensacional. Ele atacou Curtis com mais confiança, fluidez e violência do que em anos. Não se surpreenda se a guerra de três rounds receber uma menção honrosa na votação da Luta do Ano de 2023 assim que a temporada de premiações chegar.

O MMA é um lugar melhor quando Gastelum está na luta pelo título e, embora ele ainda não esteja lá, pelo menos escapou da areia movediça da carreira que parecia inevitável até sábado. Dê-me a luta de Nassourdine Imavov que nunca tivemos e vamos ver se o Gastelum 2.0 veio para ficar.

4. Alguns anos atrás, escrevi uma pequena história boba sobre as convenções de nomenclatura idiotas que o UFC usava para oferecer seus pay-per-views. Se você é um fã da velha escola, provavelmente sabe do que estou falando. UFC 34: Alta Tensão. UFC 50: A Guerra de 2004. UFC 76: Knockout (que é realmente o melhor de tudo para um evento que teve zero nocautes). O UFC abandonou o truque de forma inteligente por volta de 2010-11, mas se não tivesse, o sábado poderia muito bem ter sido chamado de UFC 287: Experience Matters – porque uma noite amena em South Beach deveria servir como coroação para Adrian Yanez e Raul Rosas Jr., acabou sendo tudo menos, cortesia do veterinário grisalho Rob Font e do homem adulto Christian Rodriguez.

Das duas surpresas, o momento brutal de ‘Vocês devem ter esquecido’ de Font foi – de longe – o mais notável para mim. Qualquer jovem de 18 anos que pisar no UFC como Rosas pisa tem boas chances de perder para um adulto treinado. Mas se estamos reunindo Roy Jones Jr. All-Stars de 2023 no final do ano para a conversa pré-luta mais desrespeitosa, há uma boa chance de Font vs. Indo para o sábado, o New Englander estava sendo tratado como uma mera nota de rodapé na inevitável ascensão de Yanez à disputa pelo título, sua luta nada vista como mais do que uma formalidade para passar. Mas Font, de 35 anos, não apenas provou que tem alguns galões de gasolina sobrando no tanque, como também seu currículo sorrateiramente se mantém melhor do que você esperaria – ele só perdeu para um peso-galo atualmente ativo no UFC desde 2018.

Yanez é jovem e aprenderá com seus erros. Ele ainda vai ser um candidato ao título antes de tudo ser dito e feito. Mas, enquanto isso, se Font quiser dar as boas-vindas a Deiveson Figueiredo no peso-galo, como ele pediu na noite de sábado – ei, eu não odeio isso. Além disso, a alegria de um atacante contra Petr Yan parece bonita, bonita saboroso.

Apenas dizendo’.

5. Dito isto, há era pelo menos um candidato que escapou da maldição do UFC 287.

Joe Pyfer, você já teve minha curiosidade. Mas agora? Agora, senhor – agora você tem minha atenção.

Eu elogiei a pré-luta sobre o matchmaking de Mick Maynard para este esforço de segundo ano, e você não sabia, o Sr. Bodybagz abordou seu primeiro momento de prova no UFC ainda mais habilmente do que o esperado. Aparecendo em South Beach visivelmente corpulento desde sua estreia, Pyfer rasgou o líder de finalizações de todos os tempos da divisão como se tivesse pegado Gerald Meerschaert chutando seu cachorro. No geral, foi uma vitória e tanto para um candidato de 26 anos em sua segunda luta no UFC. O armário de Meerschaert em Wisconsin está cheio de escalpos de supostas Próximas Grandes Coisas. Em termos de guardiões do top 15, ele é um barômetro tão bom quanto existe em 185 libras – se você vencer “GM3” decisivamente, você tende a se tornar alguém que importa.

No início desta semana, chamei Pyfer de Rochoso história ganhou vida, mas vale a pena repetir – estamos falando de um homem que estaria dormindo nas ruas da Filadélfia depois de seu Série Contender experiência se Dana White não pagasse um ano de aluguel. Alguém que pode perseverar em um infortúnio dessa escala e se exibir em um palco tão grandioso quanto o UFC quando finalmente conseguir sua chance? É alguém que vale a pena ficar de olho.

Enquanto o peso médio continua a recarregar seus cofres para a próxima geração com novos nomes como Bo Nickal e Khamzat Chimaev, Pyfer (e sua impressionante taxa de finalização de 91 por cento) continua a provar que pertence à conversa. Ele quer vingar sua Série Contender lesão contra Dustin Stoltzfus a seguir, então quem sou eu para discutir com o homem? Mas se o Capítulo Três desta corrida do UFC seguir os mesmos roteiros dos Capítulos Um e Dois, então o Sr. Bodybagz terá um número ao lado de seu nome mais cedo ou mais tarde.