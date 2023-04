Concurso 2023: 7 Editais Abertos e Previstos para São Paulo

Os concursos 2023 seguem trazendo grandes oportunidades aos concurseiros. Além da estabilidade, os editais garantem oportunidades para nível médio e superior.

As chances também são para vários cargos. Confira a lista de certames abertos e previstos para São Paulo em abril.

Concursos 2023 em São Paulo

Confira a seguir as oportunidades com editais abertos para São Paulo:

Concurso TJ SP – 1ª RAJ

Com inscrições abertas, os interessados poderão se cadastrar até o dia 5/5. O concurso TJ SP (Tribunal de Justiça de São Paulo) da 1ª RAJ anuncia oferta de 60 vagas para o cargo de Escrevente (nível médio de formação).

O salário inicial do aprovado será de R$ 7 mil (somando a remuneração com os benefícios) e as provas objetivas serão aplicadas em 2 de julho.

Concursos 2023 – DPE SP

O edital do concurso DPE SP (Defensoria Pública de São Paulo) anuncia oportunidades para vagas de cadastro reserva para o cargo de Agente de Defensoria (nível superior).

São oportunidades para as seguintes áreas:

Administrador;

Analista de Suporte;

Arquiteto;

Assistente Social;

Biblioteconomista;

Cientista Social;

Comunicador Social;

Designer Gráfico;

Engenheiro/a de Redes;

Engenheiro/a Mecânico/a;

Engenheiro/a de Telecomunicações;

Estatístico/a;

Pedagogo/a;

Programador/a;

Psicólogo/a;

Relações Públicas; e

Secretário/a Executivo/a.

Com inscroções abertas, os interessados poderão se inscrever até o dia 24/5 no portal da banca Vunesp. O valor da taxa é de R$ 110,00. Os salários são atrativos, já que os aprovados poderão receber acima de R$ 7 mil. As provas estão marcadas para 16 de julho. Confira mais detalhes sobre os concursos 2023.

Concursos 2023 e editais previstos

Veja a seguir os certames previstos para São Paulo:



Você também pode gostar:

Concurso TCE SP

O concurso TCE SP (Tribunal de Contas de São Paulo) deve sair e breve. A seleção já conta com banca organizadora. A FGV será a empresa em questão.

O certame será destinado ao provimento de vagas para os cargos de Auxiliar Técnico da Fiscalização TI (nível médio) e Agente da Fiscalização TI (nível superior). As remunerações dos aprovados serão acima de R$ 15 mil.

Concursos 2023 – ISS SP

Apesar de ainda não estar com banca contratada, o novo edital do concurso ISS SP (Secretaria Municipal de Fazenda de São Paulo) está previsto para sair até o mês de maio, sendo, portanto, uma excelente oportunidades para este ano.

É aguardado o total de 110 vagas para estes cargos:

Auditor-Fiscal Tributário Municipal: 60 vagas

Analista de Planejamento e Desenvolvimento Organizacional – especialidade de Ciências Contábeis: 50 vagas

Os dois cargos destes concursos 2023 exigem o nível superior de formação. A remuneração do aprovado poderá passar a casa dos R$ 24 mil.

Concurso MP SP

A Vunesp foi escolhida como banca organizadora do concurso MP SP (Ministério Público de São Paulo) para o cargo de analista-técnico científico.

Aguarda-se que as vagas sejam para os seguintes cargos:

Fonoaudiologia;

Engenharia Ambiental;

Engenharia Eletricista.

O salário inicial do aprovado será de R$ 15.766,35. Veja mais detalhes sobre os concursos 2023.

Concurso APTA SP

O concurso APTA SP (Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios) é um dos concursos mais aguardados. A Vunesp será a banca organizadora. Ao todo serão 37 vagas para o cargo de Pesquisador Científico I (cargo de nível superior).

Os aprovados receberão acima de R$ 4 mil.

Concursos 2023 – TRF3

O novo concurso TRF3 (Tribunal Regional Federal da 3ª Região – São Paulo e Mato Grosso do Sul) deve sair em breve, portanto, é considerado como iminente.

A banca organizadora será a Vunesp. Ao todo deverão ser ofertadas 23 vagas para Técnico e Analista. O certame vai contar com as seguintes etapas:

Prova objetiva (para todos os cargos)

Prova discursiva – Estudo de Caso (para todos os cargos, exceto Polícia Judicial)

Prova discursiva – Redação (apenas para Técnico – Agente da Polícia Judicial)

Prova de Capacidade Física (apenas para Técnico – Agente da Polícia Judicial)

Com a aprovação, a nova remuneração dos servidores será:

Técnico Judiciário: R$ 8.046,84

Analista Judiciário: R$ 13.202,62

Técnico Judiciário/Agente da Polícia Judicial: R$ 9.220,34; e

Analista/Oficial de Justiça: R$ 15.128,00.