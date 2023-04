Concurso agente de trânsito Fortaleza: 128 vagas! Veja mais detalhes do novo edital

O concurso agente de trânsito Fortaleza, Ceará, pode ser liberado em breve. A Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) anunciou o prazo para liberação do edital.

Tudo indica que o concurso deva ter o documento liberado até o início do segundo semestre, mais precisamente no mês de julho. O certame foi anunciado desde o ano passado, contudo, a comissão foi anunciada em março deste ano.

Vagas concurso agente de trânsito Fortaleza

A oferta será de 128 vagas para o cargo de agente de trânsito, que exige o ensino médio completo. Para concorrer às vagas é preciso seguir alguns requisitos.

Além do nível médio completo, o candidato deve possuir Carteira Nacional de Habilitação (CNH) na categoria B, no mínimo, dentro do prazo de validade determinado pelo Departamento Estadual de Trânsito (Detran).

Os valores remuneratórios atuais não foram informados, contudo, o certame será composto das seguintes fases:

Prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório;

II – Avaliação psicológica, de caráter eliminatório;

III – Prova de capacidade física, de caráter eliminatório;

IV – Curso de Formação profissional, de caráter eliminatório e classificatório.

Se tudo correr como o previsto, o próximo passo será a contratação da banca. A empresa contratada deve receber as inscrições e viabilizar as etapas do certame.

Último concurso agente de trânsito Fortaleza

O último edital foi liberado em 2008 e ofertadas 50 vagas. Devido a quantidade de tempo para contratação de efetivos, tudo indica que o certame não deva demorar de acontecer.

Nas provas objetivas, os candidatos tiveram que responder questões sobre Língua Portuguesa, Atualidades, Direito Constitucional, Direito Administrativo, Direito Penal e Processual Penal, e Legislação Brasileira de Trânsito.

Qual a função da AMC?

O órgão tem como missão promover a Segurança das vias de Fortaleza por meio de uma gestão inovadora que compreende a educação, a engenharia e a fiscalização de trânsito, garantindo o direito à mobilidade urbana eficiente.

Edital para agente de trânsito no nordeste

O concurso Olinda, Pernambuco, anuncia que mais informações foram liberadas em prol do edital. Isso porque, o projeto básico trouxe detalhes de como será o certame para nível médio.



Confira mais detalhes sobre vagas, cargos e todas os esclarecimentos abaixo.

Vagas concurso Olinda

Ao todo serão 80 vagas para o cargo de Agente de Trânsito da Secretaria de Mobilidade Urbana do Município de Olinda. Cabe destacar que para ingressar no cargo é necessário possuir o nível médio de formação.

Do total, 10 são imediatas e 70 para formação de cadastro reserva. A carga horária horária do aprovado será de 60h semanais. O salário inicial será de R$ 1.324.40.

Segundo esclarecimentos, espera-se ao todo 10 mil inscritos.

Como serão as provas deste concurso Olinda ?

O certame vai acontecer por meio de duas etapas. Sendo a etapa 01 da seguinte forma:

Prova objetiva

Exames médicos

Teste de Aptidão Física (TAF)

Avaliação psicológica

Investigação social

Por sua vez, a fase 02 vai contar com o seguinte passo: curso de formação, de caráter eliminatório e classificatório. A prova objetiva vai prezar pelas seguintes características:

Percepção, compreensão e interpretação de texto em linguagem escrita verbal e não verbal;

Capacidade de percepção e raciocínio lógico; e

Conhecimento de legislação pertinente às atribuições do cargo.

Ao todo serão 50 questões de múltipla escolha. Cada questão contará com cinco alternativas (A, B, C, D e E) e apenas uma única reposta correta.

Como mencionado, o concurso terá aplicação de TAF. Com isso, serão os seguintes exercícios:

Corrida de 12 minutos: 2.400 metros para homens e 2.000 metros para mulheres

Abdominal remador: 35 repetições para homens e 30 repetições para mulheres em 2 minutos; e

Barra fixa: 3 repetições

Concurso Guarda de Fortaleza

As inscrições para o concurso Guarda de Fortaleza estão abertas! Os interessados poderão se inscrever até o dia 08 de maio, por meio do Instituto AOCP.

O valor de inscrição é de R$ 135,00, devendo ser paga até a data de 9 de maio. A isenção desse pagamento pode ser solicitada no período de 1º a 6 de abril.

As vagas são para ampla concorrência, candidatos negros e pessoas com deficiência. Por sua vez, os salários são de R$ 3.152,78 + benefícios.

Quem pode se inscrever no concurso Guarda de Fortaleza ? Confira os requisitospara se candidatar ao cargo: conclusão de curso de ensino médio ;

; ter nacionalidade brasileira ou portuguesa e, no caso de nacionalidade portuguesa;

idade mínima de 18 anos completos na data da investidura;

completos na data da investidura; não acumular cargos, empregos ou funções públicas, salvo nos casos constitucionalmente permitidos. Quais serão as etapas do edital? Os candidatos deverão ser avaliados por meio de seis fases. Além da prova objetiva, contarão com as seguintes etapas: Inspeção de Saúde e Exame toxicológico;

Teste de aptidão física (TAF);

Avaliação psicológica;

Investigação social; e

Curso de formação. É importante destacar que as fases da prova objetiva do concurso Guarda de Fortaleza e curso de formação serão de caráter eliminatório e classificatório, enquanto que as demais fases serão de caráter eliminatório. Estima-se que a etapa de Inspeção de Saúde e Exame toxicológico sejam convocados 1.500 aprovados na prova objetiva, sendo 1.125 da ampla, 300 da cota racial e 75 aprovados nas vagas de PCD.