Concurso Araraquara (SP): edital oferece vagas para todos os níveis de escolaridade

A Prefeitura de Araraquara, no estado de São Paulo, está com inscrições abertas para concurso público que visa o preenchimento de 9 vagas para contrato imediato.

O certame contempla candidatos com nível fundamental, médio/técnico e superior.

Os salários da Prefeitura de Araraquara – SP chegam até R$ 3,1 mil.

A banca responsável pelo concurso público é o Instituto Consulpam Consultoria.

Vagas e salários Araraquara – SP

Confira a disponibilidade de vagas por cargo a seguir:

Nível fundamental

Motorista – CNH “D” ou “E” – 1 vaga.

Nível médio/técnico

Tradutor e Intérprete de Língua Brasileira de Sinais – Libras – 1 vaga.

Nível superior completo

Editor de Rádio – 1 vaga;

Editor de TV – 1 vaga;

Inspetor de Obras – CNH “AB” – 1 vaga;

Inspetor de Posturas – CNH “AB” – 1 vaga;

Jornalista – 1 vaga;

Publicitário – 1 vaga;

Web Designer – 1 vaga.

Os salários oferecidos pela Prefeitura de Araraquara – SP variam entre R$ 1.524,51 a R$ 3.152,04 dependendo do cargo.

As vagas de nível fundamental oferecem salário de R$ 1.524,51. Já para o nível médio/técnico, o salário é de R$ 2.225,07.



Para os cargos de nível superior a remuneração é de R$ 3.152,04. Todos os cargos preveem uma jornada de trabalho de 36 horas semanais.

Para concorrer a uma das vagas, o candidato precisa comprovar escolaridade mínima para o cargo, além de outros requisitos importantes, dependendo das atribuições de cada cargo.

O candidato também precisa ser maior de 18 anos, brasileiro, estar em dia com a justiça eleitoral e militar (no caso de candidatos do sexo masculino) e não apresentar antecedentes criminais.

Inscrições Araraquara – SP

Os interessados em participar do concurso público para a Prefeitura de Araraquara – SP devem realizar a inscrição entre os dias 13 de abril 2023 de 11 de maio de 2023, diretamente pelo site do Instituto Consulpam Consultoria, organizadora responsável pelo certame.

O valor da taxa de inscrição vai de R$ 23,46 a R$ 40,69 dependendo do cargo pretendido.

Os candidatos que estão desempregados ou que estão inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal – CadÚnico podem solicitar a isenção da taxa de inscrição.

Para isso, basta acessar o site do Consulpam entre os dias 13 a 26 de abril de 2023 e preencher o requerimento de isenção.

Atribuições de cargo Araraquara – SP

Confira a seguir as principais funções de acordo cada cargo:

Motorista – CNH “D” ou “E”

Executar atividades de condução de veículos no Município ou fora dele, transportando passageiros ou cargas, e operar máquinas e equipamentos de diversos modelos, baseados em procedimentos internos, podendo ainda responsabilizar- se pela coordenação de equipes e por funções de direção.

Tradutor e Intérprete de Língua Brasileira de Sinais – Libras

Executar as atividades de planejamento, supervisão, coordenação, organização, formulação, elaboração e execução de serviços de tradução e interpretação em Libras.

Editor de Rádio

Analisar e instruir processos específicos da área, com a exposição de motivos, pareceres e informações necessárias;

Operar e manter equipamentos de reprodução e gravação de áudio digital ou analógico.

Editor de TV

Produzir, realizar, editar e finalizar matérias jornalísticas e programas em vídeo sobre as atividades da Prefeitura Municipal;

Realizar captação de imagens.

Inspetor de Obras – CNH “AB”

Fazer cumprir o Código de obras e o Plano Diretor do Município, bem como a legislação correlata, por meio de orientação e fiscalização;

Realizar levantamentos operacionais nas pessoas físicas e jurídicas em que estiver exercendo suas atividades de inspeção.

Inspetor de Posturas – CNH “AB”

Fazer cumprir a legislação municipal atinente a posturas (principalmente o Código de Posturas – Lei Complementar n° 18, de 22 de dezembro de 1997), por meio de orientação e fiscalização.

Jornalista

Executar as atividades de planejamento, supervisão, coordenação e divulgação das atividades municipais, redigindo notas, artigos, resumos, organizar briefing, textos para recursos áudio visuais e linguagem de internet, elaborar pautas e textos em geral para dar transparência aos serviços prestados pela administração municipal.

Publicitário

Executar as atividades de planejamento, supervisão, coordenação e implantação de campanhas publicitárias, dirigindo e coordenando a redação dos textos e a elaboração dos trabalhos gráficos.

Web Designer

Produzir layouts para sites, blogs e banners para divulgação na internet;

Ter conhecimento em linguagens de programação como: HTML, CSS, PHP e ASP;

Elaborar pesquisa e briefing a respeito da campanha a ser elaborada;

Trabalhar na criação e produção de wireframe, layouts, logos, banners, blogs, gifs e produtos relacionados.

Etapas concurso público Araraquara – SP

O concurso público para a Prefeitura de Araraquara – SP contará com as seguintes etapas:

Prova objetiva de caráter eliminatório e classificatório para todos os cargos.

de caráter eliminatório e classificatório para todos os cargos. Prova de títulos de caráter classificatório apenas para os cargos de nível superior.

de caráter classificatório apenas para os cargos de nível superior. Prova discursiva apenas para os cargos de nível superior, de caráter eliminatório e classificatório.

A aplicação da prova objetiva está prevista para o dia 18 de junho de 2023.

Clique aqui para ler o edital na íntegra e conferir com detalhes informações como o cronograma completo, o conteúdo programático das provas e as atribuições de cada cargo.